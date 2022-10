(Sisuturundus)

Pole mingi ime, kui igale spordivõistlusele ei jõua, kuid alati ei peagi staadionil kohal olema. Suurt hulka spordivõistlusi saab vaadata ka eemalt.

Kuidas seda teha? loomulikult õigeid kanaleid jälgides.

Eestis saab spordivõistlusi telekanalitest jälgida, kuid veelgi suurem valik avaneb netist. Lisaks sellele, et otsida üles mõni veebis nähtav spordikanal, võid alla laadida ka spordiäpi või otsida oma nutitelerist mõne vastava programmi.

Telekanalid spordivõistluste otseülekanneteks

ETV teeb loomulikult olulisimaid ülekandeid Eesti oma sportlastega, kuid ka teistel kanalitel on, mida vaadata. Spordikanal TV3 Sport Open näitab tähtsamaid ülekandeid maailmast koos eestikeelsete kommentaaridega.

NCAA korvpall

NCAA korvpall on hea koht, kust näha tulevasi NBA superstaare. Seal astuvad üles ka paljud Eesti sportlased. Eestist on seal esinenud näiteks Kerr Kriisa (Arizona), Leemet Böckler (St. Marys), Kasper Suurorg (St. Francis), Matthias Tass (St. Marys), Markus Ilver (Wisconsin), Carlos Jürgens (Oral Roberts), Mark-Andreas Jaakson (Southern Miss).

Jäähoki KHL liiga

Jäähokiliiga KHL mängud on alati põnevad. Seal mängib eestlastest Robert Rooba.

FIBA mängud

Eesti korvpallikoondist saab jälgida FIBA mängudel ja kaasa elada ülekannetel televisioonist või internetist.

EuroCup korvpall

Hooaeg algab tavaliselt oktoobri lõpus ja kestab aprillini.

WTA tenniseturniirid

WTA tenniseturniire kannab üle Setanta Sports 1. Eesti tuntud staaride Anett Kontraveidi ja Kaia Kanepi mänge näeb muidugi ka meie oma kanalitelt.

Kui tahad võimalikult laia ülevaadet, sea end Eurosport 1 ja Eurosport 2 kanalitele.

Äpid - hea võimalus isegi mobiilist vaadata

Kõige paremini saad kursis olla mängudega ja nende seisudega spordiäppide vahendusel. Äppidest saab näiteks ka seadistada end huvitavaid alasid ja mänge mõnikord isegi täiesti tasuta.

Üks selline on Allstars, milles saadki seadistada kõike, mida jälgida.

theScore mobiilirakendus on kuulsa Kanada spordikeskkonna Sportsnet 360 ametlik äpp. Nad mõistavad professionaalset sporditööstust ja on kokku pannud kasuliku rakenduse, mida kõik fännid saavad nautida. Rakenduse liides loodi tahtlikult võimalikult puhtaks ja minimalistlikuks, et muuta kasutamine kiireks ja lihtsaks.

Rakenduses saab ülevaate reaalajas sporditulemustest. Oma lemmikmeeskonnad ja -mängijad saab ära määrata, selle järgi koostatakse ka uudisvoog huvidele vastavate artiklitega. Rakendus on nagu sotsiaalmeedia, theScore´i saab lisada sõpru, kes samuti rakendust kasutavad, osaleda avalikes ja privaatsetes grupivestlustes ning suhelda teiste spordisõpradega.

Yahoo! Sports on üks põhjalikumaid spordiäppe, millel olemas kõik vajalik tulemuste teadasaamiseks ja uudiste lugemiseks sind huvitava spordiala kohta. Nende otsingufunktsiooni kasutades saab kergesti leida nii ülekandeid, salvestatud videoid mängudest kui artikleid. Lisaks saab oma lemmikmeeskondade uudistevoogu, mis hoiab kursis olulisemate sündmustega. Rakenduse üks tugevamaid omadusi on võimalus pärast asukohateenuste lubamist tasuta vaadata kohalikke mängitavaid mänge.

Telekas on ka palju lisakanaleid

Kui sul on nutitelekas, siis on võimalik päris paljusid spordiülekandeid mõnest nutiteleri äpist vaadata. Suurim valik spordiäppe on Android TV operatsioonisüsteemiga nutitelerites, kuid ka Samsungi, LG ja teiste tootjate platvormidel on palju lisarakendusi, mis telekavaatamise huvitavamaks teevad. Otsi sektsioonist "sport".