Talvel võivad jäised teed, külmakraadid ja ootamatud lumetormid muutuda autojuhtidele ja nende sõidukitele tõsiseks katsumuseks. Seepärast tuleb oma auto külmaks hooajaks põhjalikult ette valmistada ning tagada, et kõik toimiks korralikult. Siin on carVerticali koostatud nimekiri praktilistest nõuannetest, mis aitavad autoomanikul talve üle elada ja vältida võimalikke probleeme maanteel.

Kasuta talverehve

Talvel peaksid juhid oma tavapärase sõidustiili 180 kraadi ümber mõtlema. Isegi päevavalguses võivad lumi, lörts ja must jää luua keerulisi sõiduolusid, eriti kui kasutatakse madala haarduvusega rehve.

"Rehvid on ainuke, mis ühendab teie autot maapinnaga. Halb haarduvus libedates oludes võib olla peamine põhjus auto ettearvamatuks käitumiseks," ütles Matas Buzelis carVerticalist.

Nii ettevaatlik sõitmine kui ka õigete talverehvide valimine, mõlemad vähendavad libisemisohtu. Siiski ei käitu kõik talverehvid ühesuguste omadustega sarnastel maastikutel.

Talverehvide komplekti valides pöörake tähelepanu märgistusele, kus tootjad näitavad märghaardumise reitinguid (A-E). Samuti otsi pakendilt või rehvilt lumehelbe sümbolit – see näitab, et rehv on läbinud spetsiaalse lumisel teel pidurdamise testi. Kui vajad veelgi tugevamaid talverehve, mis on heaks kiidetud väga külmades tingimustes, siis otsi koos lumehelbekesega ka kolmeharulist mäesümbolit.

Kaitse autokeret rooste eest

Autotootjad otsivad pidevalt uusi võimalusi mootori efektiivsus, sõidumugavuse ja sõitjate ohutuse parendamiseks. Siiski ei investeeri nad kõik samal määral ka tõhusasse korrosioonikaitsesse, mis võib uue auto jaoks juba mõne talve järel muutuda tõsiseks probleemiks.

Need sõidukiomanikud, kes soovivad oma autot rooste eest kaitsta, võivad rakendada suhteliselt kergeid kaitsemeetmeid. Näiteks aitab auto pesemine vähemalt 1-2 korda kuus eemaldada soola, kuid see ei ole veel 100% garantii, et kere ei ole aasta või kahe pärast juba korrosioonile vastuvõtlik.

Kõige tõhusam viis sõiduki kaitsmiseks korrosiooni eest on kasutada roostekaitsevahendeid, mida saab suhteliselt kerge vaevaga ka ise kanda sõiduki kerele. Ka üksainus kiht roostekaitset pikendab auto eluiga märkimisväärselt.

Vaata üle kojamehed

Talvehooaeg on ettearvamatu – äkiline tugev lumetorm võib oluliselt vähendada nähtavust ja seada teie elu ohtu. Seetõttu peavad auto klaasipuhastid alati olema lume eemaldamiseks töökorras.

Sõltuvalt tootjast võib klaasipuhastite mõõdukas kasutamine neid juba ühe aasta jooksul ära kulutada. Pärast seda ei suuda kojamehed enam sama tõhusalt mustust ja vett eemaldada. Samuti kipuvad kulunud klaasipuhastid esiklaasi kriimustama.

Vaheta aknapesuvedelik hooajale sobiva vastu välja ning vaata üle pihustid

Klaasipesuvedelikud jagunevad kahte kategooriasse: suvine ja talvine. Kuigi need võivad näha välja ühesugused, on suvine ja talvine klaasipesuvedelik erineva koostisega, mis aitab neil õigetes tingimustes saavutada maksimaalset tõhusust. Näiteks aitab suvine pesuvedelik tõhusalt eemaldada putukaid, kuna talvine aknapesuvedelik töötab laitmatult soola ja paksema mustusekihi eemaldamisel.

Veelgi olulisem on aga asjaolu, et kui temperatuur langeb, siis hakkab suvine pesuvedelik jäätuma ja ummistab kogu klaasipesuri süsteemi, kaasa arvatud pihustid. Nende tarbetute probleemide vältimiseks tühjendage oma klaasipesuvedeliku mahuti enne talve ja asendage selle sisu korraliku talvise pesuvedelikuga, mis sisaldab aktiivseid koostisosi, nagu näiteks glütseriin.

Kontrolli akut

Sõiduki aku keskmiseks elueaks peetakse kolm kuni neli aastat. Loomulikult sõltub see paljudest erinevatest teguritest, kuid enamik autojuhte kipub akut vahetama ainult hädaolukordades.

Selleks, et vältida valesti tühjaks lastud akuga teelejäämist, kontrolli aku seisukorda enne talve saabumist. Enamikul akudel on eraldi aku tööseisundit näitav märgutuli. Lülita süüde sisse ja vaata märgutuld. Kui aku pinge on madal, siis muutub see punaseks.

Kasuta kummist või plastist põrandamatte

Kuigi kangast põrandamatt muudab sõiduki siseruumi kodusemaks, on neil siiski ka rohkem kui ainult paar puudust. Eriti talvel, kui sellised vaipkatted muutuvad lihtsalt märgadeks rätikuteks, mis imavad endasse niiskust, mis seejärel aurustub otse akendele ja külmutab need seestpoolt.

Selle ebameeldiva mustri saab väga kiiresti murda. Lihtsalt asenda kangast matid kummist või plastikust vaipadega. Lisaks sellele kestavad kummist või plastist põrandamatid oluliselt kauem, neile ei teki koledaid plekke, need aitavad võidelda rooste vastu ja kaitsevad sõiduki põrandat.

Kraabits unusta ära

Varastel talvehommikutel tormavad inimesed sageli teele ilma, et nad oleksid autode akendelt korralikult lund ja jääd eemaldanud. Kahjuks kujutab selline hoolimatu käitumine endast ohtu nii neile endile kui ka teistele juhtidele.

"Õnnetusse sattumine põhjusega, et ei ole tuuleklaasilt ja teistelt akendelt täielikult eemaldanud jääd ja lund, on üsna tavaline juhtum. Igasugused kahjustused mõjutavad autot ja selle väärtust, rääkimata ohust inimeste tervisele," lisas Buzelis.

Kui auto seisab talvel väljas, siis on suur tõenäosus, et kasutad akendelt lume ja jää eemaldamiseks jääkaabitsat. See ei ole aga kõige tõhusam viis. On olemas suur valik jäätõrje- ja sulatusvahendeid, mis aitavad jääd ja lund kiiresti ning efektiivselt sulatada.

Auto talveks ettevalmistamine peaks olema igale autojuhile loomulik osa igasügisesest rutiinist. See vähendab riski sattuda liiklusõnnetusse ja aitab ennetada erinevaid probleeme teel. Hästi hooldatud autodel on ka kõrgem jääkväärtus, mis tuleb omanikele kasuks, kui nad otsustavad oma sõiduki ühel hetkel maha müüa.