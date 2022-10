(Sisuturundus)

Jooksja on spordiennustuses hästi tuntud strateegia. Peaaegu kõik panustajad kasutavad seda. Kõigepealt pead aru saama, mis on jooksja strateegia. Mängija panustab kahe sama tüüpi vastandliku tulemuse vahelisele intervallile, kusjuures tabamused tagavad mängijale mõlema tehtud panuse võitmise.

See strateegia on üsna populaarne ja sageli kasutatav. Nagu ka teistel spordiennustus strateegiatel, on sellel oma tugevad ja nõrgad küljed. Olles üksikasjalikumalt kaalunud selle kasutamise konkreetseid näiteid ja uurinud selle toimimise põhireegleid, on selle toimimise põhimõtet lihtsam mõista.

Iga strateegia eesmärk on võita, kuid ei välista vigu ja kaotusi. Jooksjastrateegiat kasutati esmakordselt korvpallimatšide kihlveo puhul ja nüüd kasutatakse seda paljudel muudel spordialadel. Oluline on omada kontosid mitmes mainekas kihlveokontoris nagu TonyBet, et saaksid teha korraga mitu panust. Saate valida soodsamate koefitsientidega valikuid. Strateegia hõlmab panustamist händikäppidele ja kogusummadele.

Strateegia kirjeldus

"Jooksja" tähendab erinevatele kihlveokontoritele erinevaid panuseid. Strateegia on näide topeltmaksust. See sobib neile, kellel on hea arusaam konkreetsest mängust ja selles sisalduvatest võimalikest tulemustest ning kes tunnevad, milline stsenaarium areneb kõige tõenäolisemalt. Jackpotile on soovitatav panustada reaalajas režiimis, mis võimaldab valida suurema koefitsiendi ja saada suurema väljamakse. On aegu, kus koridori saab ehitada juba enne mängu algust, mis pole välistatud.

Valige spordiala, kus on võimalikud mitmesugused kogusummad ja händikäpid. Strateegia oli loodud just selleks. Algselt kasutati seda korvpallimängudes, kuid järk-järgult leidis rakendust ka muudel spordialadel. See hõlmab tennist, hoki, jalgpall ja võrkpall. Muud spordialad ei sobi väiksema händikäpi vahemiku tõttu, löödud väravaid on vähem. Mõnikord on strateegia rakendatav pesapalli ja sulgpalli jaoks.

Olles otsustanud spordiala tüübi, jätkake mänguväljakuga. Oluline on hästi tunda vastaste mänguvormi ja mängu taset. Mängus pole vaja lemmikut ja autsaiderit, oluline on ette kujutada, kuidas meeskonnad erinevates mängu olukordades esinesid. Tuleb jälgida mängu, samuti võtta aega võistkondade varasemate kohtumiste uurimiseks, et paremini mõista nende mängustiili. Koosseisu kontrollimisel on meeskonnasisene meeleolu oluline, et ennustada selle edasist strateegiat.

Täielik valik ja puue – just nende väärtuste valikuga saab alguse strateegia olemuse paljastamine. Valik sõltub hetkeolukorrast väljakul.

"Kokku" kihlvedude turg

Mõiste "kokku" tähendab spordiennustuses mängu näitajate summat. Jalgpallis on see väravate ja kollaste kaartide summa. Arvestades kõigi osalejate punkte, on üldsumma ja individuaalne kogusumma, mis võtab arvesse ühe mängija tulemusi. Kõige raskemini mõistetav tüüp on Aasia kogusumma.

Kogusummaga "Runner" sobib, kui näete erinevate kihlveokontorite online-koefitsiente. Panused tehakse kahele kihlveokontorile. Ühes pannakse jackpot kokku üle 3,5, teises kokku 5,5. Hinne 4 kuni 5 on hea, mis on jooksja. Tulemus 3 või 6 võimaldab teil võita ainult ühe panuse. Mängija eesmärk on leida mäng koos sobiva jooksjaga.

Kogusummale panustades pöörake tähelepanu meeskondade vormile, matši tähendusele, uurige möödunud matše, et määrata näost näkku oma mängustiil. Näiteks võib autsaideri tähtsas mängus näidata häid tulemusi, mõistes väljavaateid, mida võid talle toob. Tõsiste vastaste jaoks on iseloomulikud tugeva võitlusega ja agressiivsema mängustiiliga mängud. Õppige kihlveokontorite kogusummade arvutamise reegleid, võttes arvesse näiteks mängija kollaseid kaarte.

Händikäpi panused

Mõiste "händikäp" tähendab spordiennustuses teatud mõttes ühe võistkonna tinglikku paremust. See kehtib paljude spordialade kohta. Näiteks jalgpallis võib see olla händikäp kollastel kaartidel, nurgalöökidel ja hokis, löödud väravate arvul või lisaminutitel. Händikäp avab ilmselge tulemusega mängudes uusi võimalusi, andes võimaluse võita jackpoti löömisega nõrgema meeskonna teatud eelistel.

On Aasta ja Euroopa puudujääke. Aasia võimaldab kasutada murdarvu ja tagastamist, samas kui Euroopa on mõeldud ainult täisarvude jaoks ega paku tagastusvõimalust. Venelased on või eurooplastele lähemal kui asiaatidele. Tüübi järgi võib see olla positiivne, negatiivne ja null. Antud eelis antakse tavaliselt nõrgemale meeskonnale.

Kui händikäp on +2,5 ja tugev vastane võidab minimaalse kahepunktilise vahega, loetakse panus kehtivaks. Negatiivne händikäp seevastu on määratud favoriitide põhi meeskonnale ja isegi kui ülekaalukas võit kõrvale jätta, saab mängija võidu. Null händikäp eeldab võitu, kui võidab meeskond, kellele jackpot on paigutatud. Võrdse tulemuse korral tagastatakse raha.