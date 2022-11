Eesti idufirmade koondkäive kasvas selle aasta kolme kvartaliga 1,5 miljardi euroni, mis on 64% enam võrreldes mullu sama perioodiga. Eesti iduettevõtted kaasasid ka rekordmahus investeeringuid – kokku 1,2 miljardit eurot, sealhulgas miljonist eurost suuremaid tehinguid oli 40.

Möödunud aastal oli idusektori käive 1,4 miljardit eurot ehk selle aasta üheksa kuuga sai mullune tulemus ületatud. 2021. aasta kolmanda kvartali lõpus oli iduettevõtete kogukäive 927 miljonit eurot ehk kasv on 64%.

Startup Estonia juhi Eve Peetersoni sõnul on ajad maailmas keerulised, kuid Eesti iduettevõtted jätkavad jõudsat kasvu. “Eestil on väga tugev rahvusvaheline maine ning keerulistel aegadel töötab aastatega rajatud kindel vundament meie kasuks. Kindlasti on võtmeroll ka meie iduettevõtjate kogemustel, kes on juba korduvalt tõestanud investoritele, klientidele ja töötajatele, et nad oskavad keerulistel aegadel kiirelt kohaneda ning muutunud olud ja turuseis enda kasuks pöörata,” sõnas Peeterson.

Suurima käibe tegid selle aasta kolme kvartaliga Bolt (775,3 miljonit eurot), Veriff (50,5 miljonit eurot), Swappie (47,6 miljonit eurot), Comodule (27,8 miljonit eurot) ja Starship Technologies (24,6 miljonit eurot). Ettevõtete käibe andmete puhul on tegemist käibemaksukohustuslase esitatud käibedeklaratsioonide alusel Maksu- ja Tolliameti poolt kvartaalselt avaldatud andmetega, mis tähendab, et kuigi tegemist on tänase parima teadmisega, ei ole andmed siiski võrreldavad maksukohustuslase majandusaasta aruande andmetega.

Startup Estonia poolt hallatava andmebaasi andmetel tegutseb Eestis 1446 iduettevõtet, nendest viis ja enam aastat tegutsenud iduettevõtteid on Eestis 418 ehk 29% andmebaasis olevatest idufirmadest.

Eesti Maksu- ja Tolliameti andmetel tasusid iduettevõtted riigile kokku 134 miljonit eurot tööjõumakse (kasv 48%). Möödunud aasta samal ajal maksid iduettevõtted riigile 90,5 miljonit eurot tööjõumakse.

Eesti iduettevõtted kaasasid selle aasta kolme kvartaliga 1,2 miljardit eurot investeeringuid, kokku sai investoritega tehtud 61 tehingut. Keskmine tehingu suurus oli 19,3 miljonit eurot. Miljonist eurost suuremaid investeeringuid oli kokku 40. Aasta tagasi samal ajal oli kaasatud investeeringute maht 870 miljonit eurot, tehtud oli 66 tehingut ja keskmine tehingu suurus oli 13,2 miljonit eurot, miljonist suuremaid investeeringuid oli 34.

Peeterson lisas, et nii Eesti kui rahvusvahelistel investoritel on tugev usk Eesti iduettevõtetesse. “Seda tõestavad nii tehingute koguväärtus ning statistikast on näha, et lisaks Eesti idusektori lipulaevadele kaasavad aina suuremaid investeeringuid ka paljud teised Eesti iduettevõtted,” sõnas ta.

Suurimad investeeringud on 2022. aasta kolmandas kvartalis kaasanud Ready Player Me (55,1 miljonit eurot), Monese (35 miljonit eurot), Lightyear (25 miljonit eurot), Klaus (12 miljonit eurot) ja Jobbatical (11,6 miljonit eurot).