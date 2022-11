Garmin esitles oma uut seadet Tacx NEO Bike Plus, millega saab siseruumides mugavalt edasi vändata, silme ees mööda rullumas maailma kõige maalilisemad rattarajad. Nutijalgrattale on sisse ehitatud kallakusimulatsioon ja täiustatud virtuaalset käiguvahetust, luues eheda tunde, nagu väntaks päris teel. Tacx NEO Bike Plus sõidab vaikselt ning tagab täpse võimsuse, kiiruse ja rütmikadentsi mõõtmise isegi sprintides.

Reguleeritav Tacx NEO Bike Plus on kiiresti kohandatav oma väliratta parameetritele ja see on mõeldud koduseks kasutamiseks mitmete spordialade sportlastele. Kui siduda seade ühilduvas nutiseadmes rakendusega Tacx Training, saavad sportlased osa struktureeritud treeningutest, osaleda profiratturite sõitudel ning kasutada sõites muljetavaldavaid Tacx films kaadreid, nautides maailma kauneimaid vaateid.

„Tacx NEO Bike Pluson üks kõige kohandatavam ja kaasahaaravam nutijalgratas. Oma täpsete jõudlusmõõdikute, kohandatava disaini ja rakenduse Tacx Training kaudu juurdepääsuga sadadele treeningvideotele kõikjalt maailmast saab see pakkuda kõiki jalgrattasõidu väljakutseid ja rõõme alates erakordsetest marsruutidest kurnavate tõusudeni, kogudes aastaringselt kilomeetreid mugavalt oma kodus,“ rääkis Garmini globaalse müügi asepresident Dan Bartel.

Täiustatud treeningu- ja jõudlusnäitajatega Tacx NEO Bike Plus sobib igat tüüpi sisesõitudeks ja pakub

uut disaini, mis suudab sõrmepuudutusega tekitada käiguvahetuse tunde;

programmeeritavaid SHIMANO, SRAM või Campagnolo käiguvahetajaid;

erinevate pindade, näiteks munakivide ja kruusa tunnetamise võimalust, kui need on seotud rakendusega Tacx Training;

dünaamilist inertsi, mis aitab säilitada kiirusel ja kaldenurgal põhineva liikumise tunnet;

allamäge sõidu täpset simuleerimist, kui seade on ühendatud välise toiteallikaga;

võimalust mõõta vasaku ja parema jala asendit, et paremini analüüsida pedaalimistehnikat.

Tacx NEO Bike Plus annab jalgratturitele selge pildi nende sooritusvõimest, tagab 1% täpsusega jõudluse mõõtmise ning usaldusväärsed ja asjakohased andmed kiiruse osas. Hästi tasakaalustatud disain, mis tagab maksimaalse stabiilsuse, teeb seadmest Tacx NEO Bike Plus ühe vaikseima siseratta. See on valmis igaks kuni 2200-vatiseks sprindiks. Kusjuures jalgratturid saavad treenida ja suurendada sisetreeningu intensiivsust realistlikult simuleeritud kuni 25% tõusudel.

Täielikult reguleeritav Tacx NEO Bike Plus sobib kasutamiseks mitmele samas majas treenivale sportlasele. Viie eri pikkusega vända hulgast valides on tagatud täpne ja kohandatud sobivus. Sisseehitatud interaktiivseid ventilaatoreid juhitakse automaatselt sõitja jõudluse või pulsisageduse järgi.

4,5-tollise integreeritud ekraani ja kahe USB-laadijaga Tacx NEO Bike Plus võimaldab sõitjatel kasutada rakendust Tacx Training ja teisi populaarseid treeningplatvorme oma nutitelefonis, tahvelarvutis või sülearvutis ning jälgida isegi oma sooritust rattasõidulogis Garmin Edge.

Lisatasu eest saavad rakendust Tacx Training kasutavad ratturid veel paremini sisetreeningutesse sisse elada, kogedes enam kui 250 kvaliteetset päris elus üles võetud videot kogu maailmast. Samuti saab liituda väljakutsega „Sõida koos profiratturitega“. Jälgida saab jalgratturite struktureeritud treeninguid, võistelda vastastega otse-eetris, laadida üles GPS-andmeid, sõita 3D-kaartide järgi ja palju muud.

Tacx NEO Bike Plus on Eestis peagi saadaval hinnaga 3999,99 eurot.