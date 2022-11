On arvuteid, millel porte igal küljel nagu muda. On ka selliseid, millel vaid paar hädavajalikku USB pesa ja rohkem mitte midagi. Just neile viimastele ongi Moshi seitse-ühes kiire pordilaiendi või USB C dokk mõeldud - saad oma arvutile juurde puuduva HDMI-pesa, LAN pesa, mälukaardilugejaid (microSD ja SD), veel ühe USB pesa 70 W toitega, mis laseb toite läbi näiteks Power Delivery seadmest (monitoripilti siiski selle USB C pesa kaudu ei saadeta) ning kaks tavalist USB 3.1 Gen 1 porti.

Kõik see on üsna kompaktses akupanaga suuruses korpuses ja lühike USB kaabel käib magnetiga süvendisse, kus ei sega.

HDMI pesa siiski edastab kuni 4K kvaliteediga pildi monitorile. Isegi siis, kui arvutil endal peale USB C pesa midagi pole, kuid USB C toetab monitoripildi edastamist.

Gigabitine Ethernetipesa käib luugiga lahti ja sinna saab pista oma LAN kaabli. Siis jääb küll pordijagaja põhi lauapinnast natuke kõrgemale. USB pesad toetavad kuni 5 Gbit/s andmeliigutamist ja välise SSD kettaga siinakanti kiirused jäävadki.

Mälukaardilugejad liigutavad kiirusega ligi 100 MB/s. Seegi on täitsa kiire välise seadme jaoks. Kõik töötab nii PC kui mäkiga.

Kuna seade on üsna töökindel ja lihtne, annab Moshi sellele kümneaastase garantii, mis on üsna haruldane elektroonikaseadme kohta.

PLUSSID

+ kompaktne, mahub isegi taskusse

+ kõik hädavajalik väheste portidega arvuti jaoks

+ kiire ühendus LAN kaabli ja USB-ga, HDMI 4K @ 60 Hz + HDR ja 7.1 audio

MIINUSED

- kallivõitu

- USB A porte võiks rohkem olla

TEHNILISED ANDMED

Pordilaiendaja Moshi Symbus Mini

Hind: 109,95 eurot (Moshi)

1x USB-C koos 70 W Power Delivery toitega

2x USB-A, USB 3.1 Gen 1 toega (5 Gbit/s)

1x micro-SD kaardilugeja (100 MB/s)

1x SD kaardilugeja

1x HDMI port (4K @ 60 Hz, HDR, 7.1 audio)

1x Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s)

USB kaabel: 8 cm, magnetkinnitusega

Mõõtmed: 12,8 x 7,6 x 1,3 cm