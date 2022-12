Esmakordselt saab toimuma Eesti Autogala, millega tähistame järjekordse võrratu

autoaasta möödumist. Eesmärk on visata möödunud masinahooajale pilk peale ning

autasustada ja kiita säravamaid, üllatavamaid ja meeldejäävamaid neljarattalisi.

Finalistid on:

- Alfa Romeo Tonale

- Dacia Jogger

- Kia EV6

- Mercedes-Benz EQE

- Peugeot 308

Tegemist on sündmuse põhikategooriaga. Eelvalikus oli 41 viimase aasta jooksul turule

tulnud mudelit, millega on olnud võimalik Eestis teha proovisõitu. Nendest moodustus

15-liikmelise žürii eelvaliku põhjal finalistide nimistu, mis on nüüd lõplikul hääletusel.

Põhikategooria Züriisse kuulub ka Arvutimaailma Videotoimetaja Marko Habicht.

Marko keeldub ennast autoajakirjanikuks nimetamast, kuna polevat enda väitel piisavalt autope**.

Olgugi, et on selgelt vanatehnika ja automaastiku innovatsiooni fänn.

Lubab esindada pikka kasvu eestlaseid ning tuua kainet pragmaatilisust autoajakirjanikest žüriisse, kelle fookus, tema väitel, valju lärmi ja vilkuvate tulede peale tunnelnägemiseks muutub.

Lisaks valitakse Roheauto, Sportauto ja Rahva lemmik!

Autogalat näed tasuta Elisa Stage platvormil.