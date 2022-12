(Sisuturundus)

Väliürituse planeerimisel, olenemata selle suurusest või aastaajast, tuleb sageli arvestada paljude parameetritega. Kas sul on selleks luba vaja, kas elektrile on mugav ligipääs ja kas on olemas varuplaan juhuks, kui vihma hakkab. Tihti on väliürituse puhul tarvis soetada juurde ka täiendavat varustust, mida on mugav teha https://tonro.ee/ veebilehe kaudu. Siin on 5 sammu, millele peaksid enne alustamist mõtlema.

1. Millal peaksid planeerima hakkama?

Kui palju aega ürituse planeerimiseks ja ettevalmistamiseks vajad sõltub ürituse suurusest, asukohast ja sellest, milliseid tegevusi soovid kaasata. Kui eesmärgi ja sihid on seatud, on aeg hakata kontrollima erinevate lubade olemasolu, planeerima turunduskommunikatsiooni ja kontrollima meelelahutusega seotud broneeringuid.

2. Kus üritus toimub?

Suurematel ja korduvatel väliüritustel, mis hõlmavad sööki, jooke ja meelelahutust, on tavaliselt vaja mitut luba. Sõltumata väliürituse suurusest on hea mõte jälgida, et järgid asukohale kehtivaid turvanõudeid ja kontrollida, kas valitud koha kasutamise eest tuleb maksta mingeid tasusid.

3. Kuidas kõige paremini valmistuda erinevateks ilmastikutingimusteks?

Seda, et ilm on tihti üllatusi pakkuv teavad nii ürituse korraldaja kui ka külastajad. Kogenud üritusel osalejad on tavaliselt hästi ette valmistatud ning võtavad kaasa vihmariided, päikesekreemi ja esmaabi. Ürituse korraldajana võiksid soovida siiski varuplaani ootamatute ilmastiku muutuste puhuks. Mõned asjad, mida võiksid külastajatele pakkuda, on näiteks laenatavad vihmakeebid ja istmepadjad.

4. Kas kasutad valgust, heli või muid tarvikuid, mis vajavad elektrit?

Tavaliselt vajavad suuremad üritused elektrit, aga ka väiksemamahulised üritused võivad seda vajada näiteks sülearvutite, tahvelarvutite ja mobiiltelefonide laadimiseks. Seetõttu kontrolli alati, kas läheduses on elektripistikuid.

5. Kas plaanid oma külastajatele tegevusi?

Mingisuguse tegevuse kaasamine väliüritusele on peaaegu alati selle õnnestumise eelduseks. Tegevuste planeerimisel lähtu alati oma sihtrühmast, ürituse teemast ja sellest, millist tulemust soovid saavutada.

Väliürituse korraldamisel on kõike raske ette näha, seetõttu on soovitav enda jaoks ette planeerida kiireid ilmamuutusi ja mõelda kuidas vajadusel teenindada näljaseid, januseid ja külmunud külastajaid. Veendu, et sul oleks käepärast ka esmaabikomplekt.