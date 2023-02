Foto: Pavel Danilyuk, Pexels.com

(Sisuturundus)

Tegemist on igipõlise võitlusega ning viimaste aastate jooksul võib öelda, et eestlased eelistavad järjest rohkem online lahendusi. Kindlasti on selle üheks põhjuseks kiiresti arenev infotehnoloogia ühiskond ning Eesti on selles esirinnas.

Samuti hindavad eestlased kõrgelt enda aega ning valivad meelelahutust hoolikalt. Füüsilisse kasiinosse minek võib võtta omajagu aega ning võrreldes online kasiinoga kohati lausa liiga palju. Samas on võimalik enda õnn online kasiinos proovile panna praktiliselt igast Eesti nurgast, kui taskus on olemas nutiseade.

Füüsiliste kasiinode puhul on legaalsuse küsimus väiksema küsimärgiga, kuid online kasiinode puhul satub kahjuks kohati sisse ka illegaalseid lahendusi, millele ligipääs kiiresti piiratakse. Kui soovite parimad ülevaadet parimatest legaalsetest kasiinodest, siis eesticasiino.com lehel on seda võimalik teha.

Peamised statistilised erinevused tavaliste ja online kasiinode vahel

Online kasiinod on näidanud äärmiselt kiiret kasvu, ning hetkeseisuga tundub, et sellel ei ole ka langust tulemas. Aastal 2022 oli online hasartmängude käive globaalselt 79.8 miljardit dollarit ning eelduste kohaselt võiks see tõusta 133.9 miljardi dollari peale aastaks 2028. Lühidalt öeldes loodetakse, et järgneva viie aasta jooksul kahekordistub online kasiinode käive.

Kindlasti huvitavad kõiki inimesi ka suurimad võidud. Hetkeseisuga on online kasiinodest saadud suurim võit 24 miljonit dollarit ning füüsilisest kasiinost 39,7 miljonit dollarit. Mõlemad võidud on üüratud ning esinevad väga harva. Küll aga on kõikidel mängijatel võimalik sellisest võidust osa saada. Suuri võite on tulnud ka Eestisse, ning nende esinemine on täiesti juhuslik.

Online kasiinode puhul on paljud inimesed tihti arvamusel, et kasiinol on suurem eelis, kui seda võrrelda tavalise kasiinoga. Tegelikult see nii ei ole, ning võiduvõimalus on praktiliselt sama suur. Rohkem sõltub see mängust. Kui näiteks ruletti RTP on tavaliselt 99% ringis, siis slotimängudes on see 95-96% juures. Mis tähendab seda, et teoreetiliselt võidate suurema tõenäosusega pikas perspektiivis lauamängudega.

Online kasiinode suurimad eelised

Loomulikult on suurimaks eeliseks erinevad boonused, mida pakutakse nii uutele mängijatele, kui ka olemasolevatele mängijatele. Kõige populaarsem neist on vaieldamatult tervitusboonus. Selle käigus on võimalik mängijatel saada erinevates suurustes boonusraha ning tasuta keerutusi. Kindlasti tuleb jälgida aga ka kehtivaid tingimusi.

Mugavus on samuti äärmiselt oluline aspekt, mis muudab online kasiinod populaarsemaks. Paljud inimesed soovivad ootamatul hetkel enda õnne proovile panna, ning just täpselt seda ka online kasiinod enda mängijatele võimaldavad.

Innovatiivsed makselahendused aitavad raha kiiresti sisse ja välja liigutada. Praktiliselt kõik sissemaksed on kohesed ning väljamaksed võtavad tavaliselt aega mõne tunni. Erandlikel juhtudel võib see võtta kuni viis tööpäeva.

Füüsilise kasiino suurimad eelised

Suurimaks plussiks tavaliste kasiinode puhul on seltskond, kellega on võimalik vestelda ning vahetada mõtteid. Täpselt sama kehtib ka diilerite kohta, kes on päriselt olemas ning vastavalt teie otsustele teevad liigutusi.

Online kasiinod pakuvad küll meeletus valikus erinevaid slotimänge, kuid vahepeal on äärmiselt huvitav enda õnn proovile panna just füüsilises kasiinos. Mõningate masinate jaoks on olemas ka filmidest tuntud kangid, mida on võimalik tõmmata.

Kindlasti tuleks enne kasiinokülastust veenduda, et valitud kasiino oleks EMTA lehel registreeritud. Selliselt võite olla kindlad, et toimuvad tihedad kontrollid ning kõik on aus. Kuna tegemist võib olla äärmiselt kuluka meelelahutusega, siis peab kontroll olema tugev.

Mängude valiku võrdlus online kasiinodes ja füüsilistes kasiinodes

Online kasiinodes on mängude valik oluliselt suurem, kui seda võrrelda tavaliste kasiinodega. Mõningate mängijate jaoks on tegemist suure plussiga, kuid teiste jaoks hoopis miinusega. Mida suurem on valik, seda raskem on ka otsust langetada.

Slotimängude tulevik on helge, sest väga paljud erinevad mängudetootjad näevad igapäevaselt vaeva, et tuua turule järjest innovatiivsemaid lahendusi. Kui alguses olid kõigest mõne rullikuga mängud, siis online kasiinodes olevad mängud on muutunud väga keerukaks, ning alguses ei pruugi võitvatest kombinatsioonidest aru saada.

Kui võtta tükike mõlemast maailmast, siis on lahendust live kasiino online keskkonnas. Saate kõik otsused ära teha kodust lahkumata, kuid teile edastatakse pilti päris kasiinost või stuudiost. Näiteks ruletis pannakse kuul keerlema teie silme all ning saate vaadata kuhu see maandub.

Kokkuvõte

Mõlemal lahendusel on omad austajad ja vihkajad. Küll on aga selge see, et kumbki kuskile ei kao ning kliente peaks jaguma mõlemale. Paljud kasiinod on panustanud kõvasti online kasiinode arengule ja seda on näha ka käivetest. Küll aga on ka reklaamikulud väga kõrged.

Klassikalised kasiinod pakuvad meelelahutust, mida online kasiinod ei suuda pakkuda. Küll aga ei suuda tavalised kasiinod jälle konkureerida online kasiinode mängude valikuga. See tähendab, et iga mängija peab endale ise valima, milline lahendus talle rohkem meeldib.

Lisaks ei tohiks ära unustada ka sotsiaalset poolt. Füüsilises kasiinos on võimalik inimestega suhelda, ning vastavalt soovile tellida ka näiteks mõne kosutava joogi. Online kasiinodes mängides viibite aga kodus ning selliseid võimalusi ei ole.