Tundub veider, et kui kõigil on taskus mõnemeetrise asukohamääramise täpsusega nutitelefon ning randmel nutikell, siis miks ikka veel müüakse käsi-GPSe? See on nii nullindad, kuid oma nišš on neil toodetel mingil veidral moel ka kahekümnendatel, sest Garmin ju toodab neid edasi ja saatis pressiteate, et välja tuli terve rida uusi mudeleid.

Eile esitleski Garmin oma "välinavigatsiooniseadmete" valiku uusimaid täiendusi – GPSMAP 67 Series ja eTrex SE. Nendel mitmekülgsetel kaasaskantavatel käsiseadmetel on pikem aku tööaeg, parem positsioneerimistäpsus ja ülemaailmne kosmoseside, mida võimaldab satelliittehnoloogia inReach. Sellepärast võib Garmini vastupidavate, õige raja leidmiseks kõigi vajalike abivahenditega varustatud kaasaskantavate GPS-seadmetega asuda julgelt ka sellistele matkadele, kus mingit muud sidevõimalust tavaliste nutiseadmetega pole. Väga pikk aku kasutusaeg võimaldab ette võtta veel pikemaid retki.

Uusimate funktsioonide hulka kuulub ka multi-GNSS, mis tagab parema levikatvuse keerukamates oludes. GPSMAP 67/67i astub sammukese edasi, sest mitut sagedust kasutava mitmeribaühenduse abil tagatakse senisest parem positsioneerimistäpsus. Lisaks võimaldab inReach tehnoloogiaga GPSMAP 67i kasutajatel sõprade ja perega ühendust võtta isegi ilma mobiilsideteenuseta ning vajadusel aktiveerida interaktiivse SOS-kutsungi, mis saadab signaali ööpäevaringsele valvekeskusele Garmin ResponseSM Center. See eksklusiivne võimalus võib kesta üürikest aega, sest aina rohkem uusi satelliitsidega nutitelefone on ka sel aastal välja tulemas.

Uus seeria GPSMAP 67 koosneb paarist nuppude abil juhitavast, kolmetollise päikesevalguses loetava värvilise ekraaniga nii-öelda pihuarvutist, mis peavad vastu sisseehitatud liitiumioonakude toel, millega tagatakse pikem, tavarežiimis kuni 180 tundi ja ekspeditsioonirežiimis kuni 840 tundi kestev tööaeg.

Mõlemad seeria GPSMAP mudelid võimaldavad kasutajatele juurdepääsu Garmini eelseadistatud kaardirakendusele TopoActive Europe, vaadata satelliidipilte ning navigeerida mitmeriba-GNSS-i toe ja andurite abil. Seadmed on varustatud ka kolmeteljelise kompassi ja baromeetrilise altimeetriga, et õhurõhku jälgida ning määrata, kui kõrgel kasutaja asub.

Tänu inReach-tehnoloogiale pakub GPSMAP 67i kahesuunalist sõnumivahetust ja asukoha jälgimist 100% üleilmse satelliitsidevõrgustiku Iridium kaudu.

Kasutajate käsutuses on interaktiivne SOS-kutsung, mis saadab signaali ööpäevaringsele valvekeskusele Garmin Response SM Center – see on professionaalne hädaolukordade koordineerimiskeskus, mis saab kasutajaga ühendust pidada, teavitades vastavat otsingu- ja päästeorganisatsiooni läheduses. Garmin Response jagab ka lisateavet abi ooteaja kohta ning jätkab juhtumi jälgimist kuni selle lahendamiseni. Lisateavet inReach-liitumise eeliste kohta leiab aadressilt garmin.com/inReach.

eTrex SE on Garmini uusim tulija vastupidavate ja hõlpsasti kasutatavate kaasaskantavate seadmete valikus, mille esimesed kompaktsed mudelid tulid ka välja juba nullindatel. See seiklejatele mõeldud käsi-GPS-i baasversioon on usaldusväärne teejuht, mis töötab kahe AA patareiga standardrežiimis kuni 168 tundi ja ekspeditsioonirežiimis ülimalt kaua - kuni 1800 tundi. Seadmel on hõlpsasti loetav 2,2-tolline suure kontrastsusega ekraan, mis võimaldab jälgida teekonnapunkte ja liikuda võetud kursil edasi isegi ereda päikesevalguse käes ekraani lugedes.

Kaasaskantav käsiseade on piisavalt vastupidav, et taluda välitingimusi, sellel on veekindluse reiting IPX7. Kursil püsida aitab sisseehitatud digitaalne kompass.

Ühilduva nutitelefoniga seotuna saavad kõik kolm seadet kasutada rakendust Garmin Explore, et teha nutitelefonis plaane oma järgmiseks seikluseks vabas õhus ning pääseda ligi värskeimatele ilmaprognoosidele, samuti rakenduse Geocaching Live mobiiliseadmete jaoks mõeldud uuendustele ja sünkroonimisvõimalustele. Isegi kui olla võrguühenduseta paigas, võimaldab rakendus kas WiFi või mobiilsideteenusega või ilma selleta kaasaskantavasse pihuseadmesse marsruute ja peatuspunkte laadida.

Praegu saadaoleva mudeli GPSMAP 67 soovituslik jaemüügihind on 549,99 eurot, samas kui inReach-võimekusega mudeli GPSMAP 67i soovituslik jaemüügihind on 649,99 eurot. Seadme eTrex SE soovituslik jaemüügihind on 179,99 eurot.