(Sisuturundus)

Kuna soojal ajal ilmuvad tänavatele tõukerattad ja nendega koos aina rohkem algajatest sõitjaid, on kohustuslik rääkida sõitmistingimustest ja vastutustundlikust ning ohutust liiklemisest. Elektriline tõukeratas on transpordivahend nagu kõik teised, sellega sõites tuleb austada teisi liiklejaid ja tagada ohutu sihtkohta jõudmine.

Kuna need transpordivahendid on veel suhteliselt „noored“, on loomulik, et eksisteerivad vaid kirjutamata reeglid, mis õpetavad sõitjaid ohutult liiklema.

Eelkõige on tähtis muretseda sobivad kaitsevahendid, mis tagavad õnnetusjuhtumi korral liikluses Teile täieliku kaitse. Selleks on kiiver, kaitseprillid, põlve- ja küünarnukikaitsmed, mis aitavad vältida vigastusi.

Samuti tuleb mõista, et olete kaasliikleja, seepärast peate sõitma sõidualal. Te ei ole jalakäija, seepärast ei ole kõnniteel sõitmine lubatud. Mõningatel juhtudel on diskuteeritav selle üle, et elektritõukeratastega võib sõita jalgrattateel. Kui sõidate ühtlase kiirusega, siis võib tõesti.

Nagu kõik teised liiklejad, peate ka Teie järgima juhiseid, andma teed neile, kellel on vastavalt liiklusmärkidele, teemärgistusele või muudel põhjustel sõidueesõigus. Avarii põhjustanud isikud peavad kandma vastutust, seepärast on vastutustundlik liiklemine kohustuslik.

Sõitmise ajal peate hoidma süsteemset sõidukiirust ja vältima lubamatuid pöördeid. Käega suunamärkide näitamine on Teile sama kohustuslik, nagu ka jalgratturitele.

Lõpetuseks on sõidu ajal väga tähtis jälgida pidevalt liiklust ja austada kõiki Teid ümbritsevaid kaasliiklejaid. Samuti peate nägema ette teiste inimeste käitumist liikluses ja reageerides nende tegevusele käituma ka ise vastavalt.

Teades, kuidas tuleb liikluses käituda, olete vastutustundlik liikleja, kes kaitseb nii ennast kui ka teisi. Sellel, et olete alaealine, kes ei ole veel õppinud liikluseeskirju, ei ole mingit põhjendust. Kui sõidate tõukerattaga, peate ka liikluseeskirju teadma.

