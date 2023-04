Möödunud aastal palkasid Eesti iduettevõtted välismaalt startup-viisa programmi abiga 1315 töötajat, neist 228 oli pärit Brasiiliast. Startup-viisa programmis osalevad Eesti iduettevõtted maksid riigile mullu üle 136 miljoni euro makse ning nende kogukäive ulatus 1,6 miljardi euroni.

Startup Estonia startup-viisa ja välissuhete arendusjuhi Annika Järsi sõnul on Eesti juba aastaid olnud populaarne riik iduettevõtete asutamiseks ja nendes töötamiseks ning möödunud aasta ei olnud erand. “Siiski on toimunud märkimisväärsed muutused startup-viisa üldises statistikas. Näiteks sõja ja sanktsioonide tõttu on Venemaa kaotanud liidripositsiooni TOP-riikide hulgas, kust Eestisse tulid nii idufirmade asutajad kui töötajad. Liidri positsiooni on jõuliselt üle võtmas Brasiilia,” sõnas Järs.

Varasemalt on nii Venemaa kui Ukraina kuulunud nende riikide esikolmikusse, kust kohalikud iduettevõtted on palganud puuduolevaid spetsialiste. Seoses Eesti otsusega mitte väljastada viisasid ja ajutisi elamislube Venemaa ja Valgevene kodanikele, on tekkinud tühimikku täitmas Brasiiliast pärit töötajad. Kõige rohkem on mullu Eestisse tulnud töötajaid Brasiiliast, Venemaalt (enne sanktsioonide kehtestamist), Nigeeriast, Indiast ja Ukrainast.

Möödunud aastal palkasid Eesti iduettevõtted välismaalt startup-viisa programmi abiga 1315 töötajat ehk 42% võrra enam kui 2021. aastal. “Need arvud näitavad startup-viisa programmi vajalikkust meie iduettevõtete jaoks, kuna see võimaldab Eesti idufirmadel palgata ülemaailmseid talente, luua mitmekesiseid meeskondi ning edendada meie ettevõtete kasvu ja edu,” lisas Järs.

Startup-viisa programmi on 2022. aastal kõige aktiivsemalt töötajate palkamiseks kasutanud Eesti iduettevõtted Wise, Bolt, Swappie ja Veriff.

Startup-viisa programmi raames on aastate jooksul väljastatud 979 positiivset otsust iduettevõtte asutamiseks Eestis. Startup andmebaasis olevatest iduettevõtetest on programmi abil asutatud 267 ettevõtet ning kohalike iduettevõtete asutajate seas on välismaalasi 32%. 2022. aastal sai Eestis iduettevõtte asutamiseks loa 109 välisasutajat.

Välismaalaste poolt asutatud idufirmad maksid Eestis 2022. aastal kokku 9,6 miljonit eurot makse, seda on 119% enam võrreldes aasta varasemaga ning nende käive oli mullu 84 miljonit eurot, kasvades aastaga 125%. Suurima käibega ettevõtted, mis on Eestis asutatud välismaalaste poolt olid mullu Glia (10,8 miljonit eurot), Vertigo Games (10,3 miljonit eurot) ja Atomic Wallet (8,7 miljonit eurot).

Välismaalaste poolt asutatud iduettevõtted olid Eestis tööandjaks 424 inimesele, kasvatades töökohtade arvu aastaga 37% võrra. Keskmine brutopalk oli neis ettevõtetes 3240 eurot kuus, mis ületab Eesti keskmist töötasu üle kahe korra.

Alates startup-viisa programmi käivitamisest 2017. aastal on kõige enam idufirmade asutajaid Eestisse tulnud Venemaalt, Iraanist, Türgist ja Indiast. Sanktsioonide tõttu jäi Venemaa mullu Türgi järel teisele kohale.

Möödunud aastal taotles startup-viisa programmis osalemist 667 iduettevõtet, neist 27% olid edukad, saades siseministeeriumi poolt kokku kutsutud startup-komitee heakskiidu. Rahuldatud taotluste protsent on võrreldes aasta varasemaga tõusnud, mis näitab kasvanud huvi, kuid jätkuvalt ei läbi tihedat taustakontrolli kaugeltki mitte kõik soovijad.

2017. aasta jaanuaris käivitatud startup-viisa programm võimaldab Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide kodanikel Eesti iduettevõtete heaks töötada, olemasolevaid iduettevõtteid siia kolida või Eestis uusi asutada. Alates programmi algusest on Eesti väljastanud 5454 ajutist elamisluba ja viisat, nest iduettevõtte asutamiseks 979 ja iduettevõttes töötamiseks 4477.