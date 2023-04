Solaride’i Hooandja ühisrahastuskampaaniat saatis peadpööritav edu. Kampaania purustas kõik varasemad rekordid, kogudes viie nädalaga 52 870 €. Tänu edukale rahastusele võib Eesti esindustiim hakata valmistuma päikeseautode maailmameistrivõistlusteks Bridgestone World Solar Challenge, mis toimuvad juba selle aasta oktoobris Austraalias.

12. märtsil alanud Solaride’i ühisrahastuskampaaniat saatis Hooandja platvormil ennenägematu edu. Veidi enam kui kuu ajaga suudeti koguda 52 870 €, mis ületas eelmise rekordi suisa 8770 euroga. Eelmine rekord kuulus Crustumi tiimile, mis toona ületas esimesena 40 000 euro piiri.

Solaride’i tegevjuhi Kristel Leifi sõnul on tiim väga liigutatud, et 435 toetajat on noorte ettevõtmisesse uskunud ja panustanud Eesti inseneeriaajaloo uue peatüki kirjutamisesse. "Kampaania edu on selge märk sellest, et meie missioon ja tegemised lähevad inimestele korda. See on meie jaoks suur au ja tunnustus," sõnas Leif.

Solaride’i kampaania ei püstitanud esimeste päevadega kiirusrekordeid, kuid nädalaga koguti 22 000 ja kolme nädalaga 40 000 eurot, mis on platvormi ajaloos enneolematu. Hooandja juhatuse liige Tuulike Mänd sõnas, et kampaania suurus ja kiirus kindlasti loevad, aga olulisem on vaadata nende numbrite taha. “Solaride’i meeskond on initsiatiivikas ja entusiastlik ning valmis minema läbi tule ja vee. Sellised noored spetsialistid on iga tööandja unistus - nad saavad hindamatu kogemuste pagasi ja neil on julgust asju ära teha,” kirjeldas Mänd Solaride’i üht edutegurit.

Hooandja 11 tegutsemisaasta jooksul on edukaid kampaaniaid olnud ligi 1800 ning TOP 3 on selle aja jooksul jõudnud kaks tudengite tehnoloogiaprojekti - Solaride’i päikeseauto ja ESTCube2 tudengisatelliit.

Solaride’i esindustiim saab tänu kogutud toetusele veidi kergemalt hingata ja panna kogu fookus päikeseauto valmis ehitamisele ning meeskonna võistlusteks ettevalmistamisele. Juba juunis plaanitakse võistlusmasinat avalikkusele tutvustada.

Solaride on interdistsiplinaarne haridusprojekt, mis arendab tulevikutegijaid läbi praktiliste väljakutsete, koostöö ning Solaride Akadeemia koolitus- ja mentorprogrammi. Projekti raames ehitatakse maailma tippülikoolide konkurentsis võistlev päikeseauto, mis pannakse proovile Austraalias päikeseautode maailmameistrivõistlustel Bridgestone World Solar Challenge 2023.