(Sisuturundus)

Mängude – ja eriti e-spordi – maailmas on monitoride juures tõusmas aina tähtsamaks kõrge värskendussagedus. See näitab, kui mitu korda monitor jõuab ekraanipilti sekundis uuendada ning mõnikord on see määrava tähtsusega, et kiired stseenid uduseks ei muutuks ning kõik oleks terav viimse detailini.

240 Hz värskendussagedusega on juba välja tulnud terve rida AGON by AOC monitore ning ka mitmeid Philipsi kuvareid, nagu näiteks iF disainiauhinna saanud mudel 27M15500P. Kõrgem värskendussagedus tagab sujuvama mänguelamuse, vähendab ekraanipildi võbelust ja liikumise hägustumist.

Näiteks 240 Hz värskendussagedusega monitor AGON AG325QZN/EU ongi sellise kõrge sagedusega ja sobib eriti hästi võistlusmängudeks.

Mille järgi omale õige 240 Hz monitor valida?

Mängumonitori valimisel kõrge värskendussagedusega on mitmeid muidki aspekte, mida arvestada.

Esimene neist on muidugi ekraani suurus. Kuigi FPS-mängijad võivad eelistada väiksemaid monitore (27-tolliseid või isegi 24-tolliseid), et keskenduda ekraanil enda ees toimuvale, võib 32-tolline monitor paljudes mängudes pakkuda muid eeliseid. Suurem ekraanisuurus on kasulik näiteks seiklus- ja RPG-mängudes, võistlusmängudes, reaalajamängudes ja turupõhistes strateegiamängudes, simulatsioonimängudes ja paljudes teistes žanrites, kus vaja võimalikult palju korraga näha.

Teine tähtis kaalutlus valiku tegemisel on monitori eraldusvõime. QHD eraldusvõime (2560x1440) on ideaalne kõrgema värskendussagedusega - 240 Hz puhul on see täiesti mõistlik.

AGON AG325QZN/EU.

AGON AG325QZN/EU mängumonitoril on 240 Hz värskendussagedus ja reageerimisaeg 1 ms hallist hallini koos VESA DispayHDR 400 toega, mis on väga oluline lisand AGON seeria mängumonitoridele. 31,5-tolline monitor on varustatud kiire VA-paneeliga, mis tagab muljetavaldava 3000:1 kontrastsuse sügavate mustade, rikkalike värvide ja detailidega. AG325QZN/EU on nende omadustega ideaalne näiteks võistlusmängudeks, simulaatormängudeks ja seiklus- ning strateegiamängudeks.

Graafikakaart peab toetama

Arvuti graafikakaart peab mõistagi toetama monitori kõrgemat 240 Hz värskendussagedusi ja ka kõrgema QHD resolutsooni puhul kõrgemat eraldusvõimet. Näiteks saab adaptiivse sünkroonimistehnoloogia abil tagada monitori ja graafikakaardi värskendussageduste sünkroonimise, vähendades ekraani võbelemist ja sisendi viivitust.

Selleks, et saavutada parim 240 FPS tulemus mängudes, tuleks lisaks juba mainitud näitajatele arvestada ka mängude endi seadistustega. Näiteks tasub kontrollida, kas mängus on võimalik sättida kõrgemat kaadrisagedust või kui kasutusel on mõni funktsioon, mis võib mõjutada kaadrisagedust negatiivselt, nagu näiteks võimsate valgusefektide kasutamine, siis tuleks sellest mõnes olukorras loobuda.

Kui otsid mängude mängimiseks parimat suurt monitori, siis tasub kaaluda AGON AG325QZN/EU mängurimonitori, mis pakub 240 Hz värskendussagedust, 1 ms hallist hallini reageerimisaega, HDR-i ja suurt 31,5-tollist ekraanipinda.

AGON AG275QZN. FPS-mängijatele ja neile, kes tahavad väiksemat ekraanisuurust, on paras AGON AG275QZN/EU, mis on 27-tolline ja samuti 1 ms reageerimisajaga.

Otsid veelgi väiksemat ja rahakotisõbralikumat? Ka see on võimalik, AOC GAMING 25G3ZM/BK on näiteks 24,5-tolline ja Full HD resolutsiooniga, kuid endiselt ülikiire - 240 Hz värskendussagedusega ja 1 ms reageerimisajaga.

Philips 27M1F5500P/00.

Nii nagu AG325QZN/EU, on 27-tolline Philips 27M1F5500P samuti AMD FreeSync Premium Pro toega, mis aitab viiteaega ja värelust vähendada, sünkroniseerides arvuti graafikakaardi ja monitori. Philipsi monitor on 27-tollise 240 Hz Nano IPS paneeliga (see katab 98% DCI-P3 värviruumist), kõik neli külge on ühtmoodi kitsad, nii et Philips on hea kasutada ka mitut monitori kõrvuti tõstes.

Mida veel mängumonitori valimisel arvesse võtta?

Lisaks värskendussagedusele, eraldusvõimele ja reageerimisajale on veel mitmeid tegureid, mis mõjutavad mängumonitori valikut. Üks oluline näitaja on veel ka monitori kuvasuhe. Kui oled harjunud mängima väiksemal ekraanil, võib suurem ekraan tunduda esialgu ebamugav. Samuti tuleks valida õige kuvasuhe vastavalt oma mängu vajadustele - enamik mänge kasutavad endiselt 16:9 suhet, kuid mõned mängud võivad nõuda 21:9 või isegi 32:9 suhet, et vaade oleks panoraamsem.

Samuti on oluline arvestada monitori ergonoomikaga. Ekraan peaks olema reguleeritava kõrgusega ja pööratav, et saaksid seda mugavalt kasutada erinevates asendites. Monitori peab saama kinnitada vajadusel seinale või eraldi monitorihoidja külge.

Lõpuks tasub muidugi arvestada ka seadme hinda ja kvaliteeti. Kuigi kõrgema hinnaga monitorid pakuvad tavaliselt paremat kvaliteeti ja funktsionaalsust, ei pruugi kõige kallim mudel alati olla parim valik. Tuleks hoolikalt kaaluda oma vajadusi ja eelarvet ning valida see mudel, mis sobib kõige paremini just sinu jaoks, aga ei ületa liialt oma soove, sest siis maksad lihtsalt üle.

Milleks on monitori veel vaja?

Lõpuks on oluline märkida, et mängumonitori valimisel tasub arvestada selle kasutamise keskkonda ja muid võimalusi näiteks töö tegemiseks. Kui soovid kasutada mängumonitori näiteks kontoritööks või multimeedia tarbimiseks, tasub kaaluda vastavaid funktsioone, nagu head sisseehitatud kõlarid, veebikaamera, mikrofon või reguleeritava kõrgusega jalg.

Kokkuvõtteks võib öelda, et 240 Hz värskendussagedusega mängumonitorid on hea investeering mängukogemuse parandamiseks neile, kes otsivad kiiret ja viivitustevaba mängukogemust. AGON AG325QZN, AGON AG275QZN, AOC GAMING 25G3ZM/BK ja Philips 27M1F5500P on siin vaid mõned head valikud, kuid enne ostu tee ka väike uurimistöö ning leia enda jaoks kõige õigem mudel, mis vastab kõige täiuslikumalt vajadustele ja eelarvele.