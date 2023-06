Foto: Pixabay.com

Sülearvutid on paljude jaoks elu lahutamatu osa. Olgu see vahend töö tegemiseks, mängimiseks või lihtsalt maailmaga ühenduses olemiseks. Tehnoloogia areneb aga väga kiiresti ning iga aasta tulevad arvutitootjad välja millegi uuega välja. Mida kaks ühes sülearvutid täpselt endast kujutavad ning miks just neid eelistada?

Mis on kaks ühes sülearvuti?

Lihtsalt ja lühidalt öeldes on kaks ühes sülearvuti puutetundliku ekraaniga laptop ehk see ühendab endas sülearvuti ja tahvelarvuti. Tavaline sülearvuti töötab hiire või puuteplaadiga, kuid kaks ühes arvutis saab sõrmede või puutetundliku pliiatsiga tegutseda ka ekraanil.

Eelised ja nõrkused

Nagu igal asjal, on ka sellisel sülearvutil omad plussid ja miinused. Heidame pilgu mõlemale.

Eelised

Mugavus - seda saab kasutada nii sülearvutina kui ka tahvelarvutina. Paljude kaaned on 360 kraadi pöörlevad. Seega kui sülearvuti asendis on töö tehtud, saab selle keerata mugavalt tahvelarvutiks ja nautida vaba aega. Ka kaasas kanda on lihtsam ühte, mitte kahte seadet.

Hind - selle asemel, et osta kaks erinevat seadet, pead ostma vaid ühe. Kuigi odavad sülearvutid ja tahvelarvutid on laialt levinud, säästad raha, kui valid sellise kaks ühes lahenduse.

Puutetundlik ekraan - mõnikord on puutetundliku pliiatsiga palju lihtsam ekraanil asju ühest kohast teise tõsta. Peaaegu nagu nutitelefon! See muudab teatud programmide kasutamise palju lihtsamaks.

Võimas sisu - kaks-ühes sülearvutid pakuvad tahvelarvuti mugavust sülearvuti võimsusega. Võrreldes tavalise sülearvutiga ei ole kaks ühes sülearvutid kuidagi aeglasemad või kehvemad, vaid suudavad täiesti edukalt neile konkurentsi pakkuda.

Nõrkused

Suurus - see võib olla nii eelis kui ka puudus. Enamus kaks ühes sülearvuteid on pigem väiksemaid, keskmiselt 14 tollised.

Pole mänguri sülearvuti - enamus mängureid eelistavad lauaarvuteid, kuigi on olemas mõned väga võimsad mängurite sülearvutid, näiteks MSI sülearvutid. Kuigi kaks ühes sülearvutid on heal tasemel, võivad need tõsisele mängurile lahjaks jääda.

Ekraan - kui sind häirivad ekraanil olevad sõrmejäljed, siis tasuks pidevalt kõrval hoida lappi puhastuseks või valida matt ekraan. Puutepliiats aitab ka.

3 suurepärast kaks-ühes sülearvutit

Nüüd, mil on kaks ühes sülearvuti eelised üle vaadatud, heidame pilgu ka konkreetsetele mudelitele, mida praegu võib praegu turul headeks valikuteks pidada.

Lenovo IdeaPad Flex 5

Ekraani suurus: 14’’

Protsessor: AMD Ryzen 3

Videokaart: AMD Radeon Graphics

RAM: 8GB

Mälu: 256 GB

Muu: Aku tööiga u 9 tundi, klaviatuuri valgustus, sisseehitatud kaardilugeja ja sõrmejäljelugeja, korpuse materjal plastik, lisaks palju erinevaid liideseid.

Microsoft Surface Pro 9

Ekraani suurus: 13’’

Protsessor: Intel Core i7

Videokaart: Intel Iris Xe Graphics

RAM: 16 GB

Mälu: 256 GB

Muu: Aku tööiga u 15,5 tundi, puudub klaviatuur, korpuse materjal alumiinium.

HP Envy x360

Ekraani suurus: 15.6’’

Protsessor: AMD Ryzen 5

Videokaart: AMD Radeon Graphics

RAM: 8 GB

Mälu: 512 GB

Muu: Palju erinevaid liideseid, klaviatuuri valgustus, sisseehitatud kaardilugeja, korpuse materjal alumiinium.

Kokkuvõtteks

Kaks ühes sülearvutid on ideaalne valik, kui vajad nii sülearvutit kui ka tahvelarvutit. Puutetundlik ekraan on kasulik lisa nii mõnegi programmi kasutamisel ja volditavad hinged muudavad arvuti kasutamise mugavaks. Kõige lihtsam on leida omale sobiv sülearvuti veebikaubamajas sirvides, näiteks k-rauta.ee lehel. Mine ja leia omale parim!