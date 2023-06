(Sisuturundus)

Modernismi koolkonda kuuluv Skandinaavia interjöör on disainisuund, mida iseloomustab rõhk funktsionaalsusel ja lihtsusel. Kasutatakse ka looduslikke materjale nagu nahk ja puit. Lisaks mõjutab Skandinaavia sisekujundust sageli seos loodusega, mille tulemuseks on looduslike vormide, abstraktsiooni ja looduslike elementide kombinatsioon.

Kuigi seda stiili on kasutatud alates 1950. aastatest, on see tänapäeval endiselt populaarne sisustustrend. Kui soovid ka Skandinaavia disainiruumi kodus luua, jagame näpunäiteid, kuidas seda teha.

Vali kvaliteet

Skandinaavia käsitöötraditsiooni järgides investeeri kvaliteetsetesse, mitmekülgsetesse ja praktilistesse esemetesse. Skandinaavia mööbel, lambid ja muud funktsionaalsed esemed peaksid olema modernsed ja stiilsed, kuid lihtsad ja mitte liiga uhked.

Pane tähele: kvaliteedi valimine ei tähenda stiili ohverdamist. Tegelikult saavad lihtsad asjad hästi ja kvaliteetsetest materjalidest tehes suurepärased dekoratiivelemendid. Otsi disainiaktsente tavalistes detailides, nagu riide- ja kingakapid, riiulid ja karbid. Need elemendid võivad olla sinu kodus mitte ainult abimehed, vaid ka uimastavad disainiaktsendid.

Valged seinad

Jah, värvimine võib võtta üsna palju aega. Kui aga tõesti tahad jääda skandinaavialiku interjööristiili juurde, siis ei kahetse, kui värskendad seinu värske värvikihiga. Hele valge koos aeg-ajalt esinevate hallide seinaelementidega on edu võti. Kuid pane tähele, et valgel on palju toone: soojad või külmad, kollakad või sinakad toonid.

Kamin nurgas

Skandinaavia talved on palju karmimad kui meil, seega on enamikus korterites ja majades elutoas kamin. Erinevalt teiste kultuuride kaminatest, mis on tavaliselt suurejoonelise ruumi põhifookuses, on Skandinaavia kaminad väga lihtsad, väikesed ja paigutatud toa nurka.

Pehmed vormid ja materjalid

Mööbli puhul tuleks valida puhtad jooned. Diivaneid ja toole vaadates on näha, et need on inspireeritud kaasaegsest disainist. Sageli leidub ka siledaid ümaraid servi.

Lisaks on Skandinaavia mööbli puhul ülimalt oluline tekstuur. Kui tool on valmistatud karedast metallmaterjalist, leiad kindlasti selle peale visatud midagi pehmet ja õrna. Skandinaavia elamispinnad soodustavad rahulikku ja aeglast eluviisi, seega leiad põrandalt ka pehmed padjad ja tekid.

Tekstuuri kihilisus

Skandinaavlased on kuulsad oma lihtsate eluruumide poolest. Kuid nad on ka eksperdid just õige koguse tekstuuri lisamisel, et interjöör ei muutuks liiga külmaks ja karmiks. See on hubase atmosfääri loomine, mida taanlased kutsuvad hygge. Otsetõlget ei ole, kuid see annab edasi üldise rahulolu ja mugavustunde. Mõtle paksude kootud tekkide, lambanahkade, kohevamate padjakeste ja vaipade peale puitpõrandal, mis lisavad koheselt soojust.

Mida rohkem minimalismi

Skandinaavia interjöör ei ole mõeldav ilma minimalismi ja detailide arvu vähendamiseta. Valgus, heledad värvid ja avatud ruumid on peamised tunnused, mis muudavad selles stiili ruumid äratuntavaks. Skandinaavia ruumid ei täitu kunagi ebavajalike asjadega - selle asemel kasutatakse tagasihoidlikke, kuid stiilseid aksessuaare (https://formadore.ee/bloomingville).

Kuid ära astu drastilisi samme, et püüda seda harmooniat saavutada. Piisab keskendumisest sellele, et on ainult nii palju kui vaja ja mitte rohkem. Teine võimalus minimalistliku keskkonna loomiseks on mustrite ja erksate värvide säästlik kasutamine.

Tehnoloogiavaba tsoon

Tänapäeval oleme pidevalt ümbritsetud tehnoloogiast ja sotsiaalmeediast. Seega küsivad skandinaavlased - miks mitte luua ruumi ilma tehnoloogiata? Ruum, kus ei segaks mobiiltelefonid, telerid ega arvutid. Ruum, kus saad täielikult lõõgastuda ja mitte muretseda välismaailma pärast. Kõlab nagu õnnistus, kas pole?

Skandinaavia vannituba

Skandinaavialik interjöör sobib suurepäraselt väikeste ruumide tõhusaks kasutamiseks. Kui vannituba on väike, valitakse selle järgi väike kraanikauss, kapid ja kompaktne tualettruum.

Skandinaavia inspireeritud vannitubades on kombineeritud värvilised mustrilised plaadid valgete seintega. Harv pole näha ilmekat puitseina, mille jaoks saab kasutada ka kunstpuitplaate. Selles stiilis ruumis peab olema võimalikult palju looduslikke aktsente, näiteks taimi või kootud rätikute korvi.

Efektiivne valgustus

Skandinaavias on talvekuudel päevavalgust vaid seitse tundi, mistõttu on tüüpilise skandinaavia disaini kesksel kohal valgustuse kasutamine interjööris. Kuna päevavalgus on külmal aastaajal ajutine luksus, veedavad inimesed siseruumides palju rohkem aega. Skandinaavia ruumile mõeldes on oluline mitut tüüpi valgustus.

Küünlavalgus on samuti hädavajalik. Näiteks Taani (Skandinaavia disainimaailma pealinna) elanikud on tuntud selle poolest, et hoiavad söögilaual ja aknalaudadel alati süüdatud küünlaid.