Elame ülimalt kiiresti areneval digiajastul: me kõik oleme iga päevaga üha rohkem omavahel ühenduses. Pidevalt kerkib esile uusi ja hämmastavaid tehnoloogiaid, mis suudavad meie argielu ümber kujundada, rutiinseid toiminguid oluliselt praktilisemaks muuta ning produktiivsuse uuele tasemele tõsta. Arusaadav, et soovime sellest kõigest osa saada ning tulevikku tormata – kuid ei maksa unustada, et oleme ühtlasi kohustatud kandma hoolt oma planeedi heaolu eest. Tasub silmas pidada, et tehnikavidinad, mida näiteks kontoris kasutame, oleksid valmistatud jätkusuutlikult ning loodust kahjustamata.

Siinkohal tutvustame Kaubad.ee eetiliste elektroonikatoodete kollektsiooni. Pakume ärikingitustena innovaatilisi ökosõbralikke tehnikavidinaid, mis on valmistatud keskkonnakaitse eesmärkidele vastavalt ning saadavad selge sõnumi teie brändi vastutustundlikkusest, kui trükite neile oma logo.

Reklaamkingituste maailmas on juba mõnda aega näha olnud olulist paradigmaatilist muutust – tüüpiliste logomeenete asemel eelistatakse üha rohkem jätkusuutlikke lahendusi. Vanasti oldi pigem materialistlikul arusaamisel, et ärikingitused on tööriistaks, mille abil saab teha partnerlussidemeid tugevamaks ning võita potentsiaalsete klientide poolehoidu. Tänapäeval oleme aga üha rohkem teadlikud ülemaailmsetest keskkonnaprobleemidest, mistõttu on ka ärikingitused muutunud platvormiks, mille kaudu saavad ettevõtted teha teadvustustööd keskkonnakaitse nimel. Enamik neist eelistavad ökosõbralikke ja innovaatilisi reklaamkingitusi, mis aitavad luua nende brändile sotsiaalselt vastutustundlikku mainet.

Parimaks näiteks sellest trendist on ökosõbralikud tehnikatooted, mis sümboliseerivad tulevikunägemust, kus tehnoloogia ja loodus on omavahel harmoonias. Kui kingite oma klientidele reklaamkingituseks logoga elektroonikavidina, mis on valmistatud jätkusuutlikult ning millel on selle tõendamiseks rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaat, näevad teie kliendid, et olete pühendunud oma ökoloogilise jalajälje vähendamisele ning keskkonnasäästlike harjumuste juurutamisele.

Mis teeb reklaamkingituse eetiliseks? Kõiksugu jätkusuutlikud praktikad, mida on järgitud erinevates tootmisprotsessi etappides – alates materjalide valikust ning lõpetades pakendiga. Meie valikus on ökotooteid, mis on valmistatud näiteks taaskasutatud ABS-plastikust, FSC®-sertifikaadiga 100% bambusest, korgist ja nisuõlekiust. Alates korgist ja bambusest tehtud Bluetooth® kõrvaklappidest kuni jätkusuutlikust puidust tehtud laadimisalusteni – meie laiast valikust leiate innovaatilised tooted, mille valmistamisel on arvestatud jätkusuutlikkusega igal sammul.

Kui kingite oma töötajatele või klientidele keskkonnasõbralikud elektroonikatooted, ütlete ühtlasi seda, et te ei tekita meie planeedile prügi juurde, vaid olete hoopis osaks lahendusest – ning valmis rohelist liikumist juhtima.

Allpool leiate valiku Kaubad.ee eetilistest elektroonikatoodetest, mis on ühtlasi ülimalt praktilised.

Jätkusuutlik heli: RCS Swiss Peak ANC TWS kõrvaklapid

Nautige täiuslikku muusikaelamust, blokeerige ümbruskonna segavad helid ning vastake kõnedele. Juhtmevabad kõrvaklapid ja laadimiskarp on valmistatud RCS (Recycled Claim Standard) sertifitseeritud taaskasutatud ABS-ist. Taaskasutatud materjali kogusisaldus: 59% eseme kogukaalust. RCS-sertifikaat tagab taaskasutatud materjalide täielikult sertifitseeritud tarneahela.

Kaunis bambus: TWS kõrvasisesed klapid RCS taaskasutatud plastikust ja bambusest

FSC® 100% bambusest ja RCS-sertifitseeritud taaskasutatud ABS-plastikust valmistatud juhtmevabad kõrvasisesed klapid töötavad täis laetuna kuni 14 tundi. Toote kaalust 23% moodustab taaskasutatud materjal. Silmapaistev bambusest karp teeb kõrvaklappidest kauni ärimeene igale tehnoloogiasõbrale.

Akustiline aare: Cerris. Juhtmevaba kõlar korgist 5W

Cerris Bluetooth® kõlar on akustiline meistriteos, mis on valmistatud korgist ja bambusest. Kompaktne kõlar pakub suurepärast helikvaliteeti. Ideaalne kaaslane igale muusikasõbrale.

Bambus ühendab: Kolm-ühes laadimiskaabel bambusest

Mitmekülgsus kohtub jätkusuutlikkusega. Kolm-ühes bambusest kaablil on tüüp C, micro-USB ja iPhone'i ühendused. Valgustusega logo lisab praktilisele kaablile stiili.

Laadige vastutustundlikult: RENEWAL CHARGER. Juhtmevaba laadimisalus 10 W, RPET-ist

Juhtmevaba laadija on tehtud 100% taaskasutatud RPET-materjalist. Laadimisvõimsus: 10 W. Sisendid: 5V/1.6A ja 9V/1.5A. Koos 1 m laadimiskaabliga. Suurepärane ökosõbralik tehnikakingitus.

Aeg ja energia: Momento. Paekivist lauakell juhtmevaba laadimisega

Momento on unikaalne kombinatsioon lauakellast ja juhtmevabast laadimisalusest. Looduslikust lubjakivist ja korgist valmistatud seade on kasulik ja stiilne lisatarvik igale kontorilauale või öökapile.

Jätkusuutlikkuse heli: Terrazzo. Juhtmevaba kõlar 5 W

Bluetooth® kõlar, mis on valmistatud naturaalsest terratso tsemendist ja bambusest. Kõlar võimaldab maksimaalse helitugevusega esitada muusikat kuni 2 tundi.

Ökosõbralik muusikakogemus: Riff. Juhtmevabad kõrvaklapid nisuõlgedest

Mugavad, kerged, vastupidavad ja kokkupandavad juhtmevabad kõrvaklapid. Sisseehitatud 200 mAh liitiumaku mängib muusikat kuni 4 tundi ja seda saab täielikult laadida 2 tunniga.

Praktiline igal töölaual: Minata. Lauakell juhtmevaba laadijaga

Bambusest korpusega Minata ühendab endas juhtmevaba laadimisaluse, kella ning äratuskella funktsioonid. Suurepärane lisatarvik igale kontorilauale või öökapile.

Funktsionaalne bambus: Juhtmevaba laadimisalus bambusest 10 W

Juhtmevaba laadimisalus 10 W, millel on bambusest pealiskate ja ABS-plastikust põhi. Ühendage laadija arvutiga ja asetage alusele nutitelefon, mis võimaldab juhtmevaba laadimist (uued Androidi telefonid, iPhone® 8, X ja uuemad).

Looduse hääl: Lako. Juhtmevaba kõlar bambusest 3 W

Bambusest korpusega Bluetooth® kõlar, millel on 3 W väljund ja suurepärane helikvaliteet. Sisseehitatud 500 mAh aku võimaldab ühe laadimisega kuni 3 tundi kasutamist maksimaalse helitugevusega.

Roheline andmeedastus: USB mälupulk Stick Twister Eco

USB mälupulk Twister Eco-l on 360-kraadine pöörlev ümbris. USB kate on üleni valmistatud bambusest. USB-d saab isikupärastada graveeringuga esi- ja/või tagaküljele ning täisvärvitrükiga esi- ja/või tagaküljele.

Mugav ja jätkusuutlik: Kaishen hiirematt korgist

Korgist hiirematil Kaishen on ergonoomiline randmetugi ja silikoonist alus. Suurepärane mugavuse ja jätkusuutlikkuse kombinatsioon.