Elektriautode maailm muutub kiiresti ning uued tehnoloogiad toovad sõidukogemusse värsket tuult. Üks selles revolutsioonis juhtivaid mängijaid on Mercedes-Benz. Nende EQE ühendab elektrilise jõu luksusega, mis on Mercedes-Benzi brändi lahutamatuks osaks.

EQE 43 4AMG on tõeliselt meeldejääv elektriauto, mis on võitnud hulgaliselt tiitleid, sealhulgas Eesti Autogala Eesti auto 2. koha. Ja ausalt öeldes, sellise hinnasildi juures (umbes 125 000€ demosõidu versiooni korral), me ei ootakski vähemat.

See tõstatab küsimuse, kas sellise summa eest pakutav vastab kõikidele ootustele?

EQE esmamulje on aukartustäratavalt soliidne. AMG logo tagaluugil ja ninaotsal lisavad sellele vürtsi ning annavad märku, et see pole tavaline elektriauto.

Läbivalt on tunda, et tegemist on suure ja luksusliku autoga. Sõites aga on tunda vaid vähesel määral auto massi, peamiselt pidurdades. Auto rool on kerge ja käitumine sujuv, isegi kurvilisel teel. Sõidu kangid on mersu-mehele harjumuspäraselt paigutatud. Üks meie proovisõitjatest tõdes, et isegi kergem C-klassi auto koos õhkvedrustusega kalduks kurvides rohkem kui see võimsam elektriauto. EQE vedrustus oli piisavalt pehme, isegi jäigemates seadetes, ning sai kergelt hakkama ka külavaheteede ebatasasustega.

Regenereeriva pidurdamise intensiivsust saab vastavalt liiklusoludele reguleerida, mis muudab ökosõidu mugavaks nii maanteel kui ka tiheasustusalades. Gaasipedaal vajab veidi harjumist, kuna jõud vabaneb peaaegu koheselt. Õnneks pole elektriautode puhul vaja muretseda, et jõud saaks otsa või et kiirendus võiks nõrgeneda - see on igal ajahetkel käepärast.

Kuid MB DNAs on rõhutatud innovatsiooni ja luksuslikkust. Nagu nad ise sõnastavad: „mõelda ja käituda nagu luksusbränd“. Seega esimene asi, mida eeldame, on luksus ning ka seda on autos piisavalt. Sisemuses on piisavalt luksust - kvaliteetsed materjalid, rohkelt nuppe, kellukesi ja vilkuvaid tulesid rohkem kui "Pässa-Riksi tuunitud Bemul".

EQE saab kiitust nii nobeda ja käepärase meedialahenduse, kvaliteetsete materjalide kasutamise kui ka rikkaliku varustuse eest. Väikese lisatasu eest (8000€) on võimalik armatuurlaud peaaegu kogu pikkuses ekraaniga katta, mis on kahtlemata muljetavaldav! EQE sõitjateruum on vaieldamatult suurepärane koht, kus oma igapäevaseid sõite nautida.

Peab tunnistama, et pole üle 100K€ hinnasildiga autodega palju sõitnud, kuid siin pole küsimus mitte eeldustes, vaid ootustes - ning EQE täidab mõlemad.

AMG istmed on mõeldud sportlikuks sõiduks, need peavad juhti toetama ja hoidma sind kurvides paigal ning teevad seda hästi. Paraku suuremat kasvu autojuht, kes tunnetab Mercedest kui luksusbrändi, ootab sõitjateruumilt rohkem mugavust. Tagaistmete piiratud ruum on samuti murekoht, võttes arvesse auto hinda ning seda, et ligi poole soodsamas ja 30cm lühemas KIA EV6 on tagaiste ruumikam.

Tahaks proovida EQE-d ilma AMG-ta! Minu teada neid Eestis eriti palju ei ole.

Kui on, siis sign me up.

Tõsi, tavalise EQE kiirendus on sekundi võrra lahjem kui AMG-l, kuid ega see 5 sekundit ka just palju pole auto kohta, mis kaalub üle 2,3 tonni.

Elektriauto võlu ja valu

Elektriautod on head, kui pead palju sõitma. Võibolla mitte pidevalt Berliin – Tallinn vahet, pigem igapäevaselt, näiteks linna ümbruses ja Eesti-siseselt.

Kaasaegsete elektriautodega saad üsna muretult põhitrassidel nagu Tallinnast Tartusse ja tagasi sõita, ilma et sõiduaeg oluliselt pikemaks veniks.

EQE suudab üsna vaevata läbida umbes 400 km akutäiega ning tehes Tikupoisis mõlemal suunal pausi koos kabanossiga, saaks tõenäoliselt ka kolmanda otsa sõita, sest auto on varustatud piisavalt kiire laadimisega, et 300 km akusse pumbata umbes 25 minutiga (ideaalis).

Küll aga võib unustada ettekujutuse, et elektriauto meeletult raha säästab. Fossiilkütusega auto on nii palju soodsam osta, et enamasti ei sõida seda hinnavahet isegi topelt liisinguajaga täis, isegi kui elekter täiesti tasuta oleks. Kuigi omades kodust laadimisjaama, tuleb üldteenuse hindadega 100 km hinnaks umbes 4€.

Avalikke laadijaid kasutades, eriti ülikiireid 50+ kW laadijaid, tuleb kilomeetri hinnaks umbes sama või isegi kallim kui säästliku diiselmootoriga. Pealegi, täisvarustuses E-klassi soetushind on EQE-st umbes 30% soodsam.

Küll aga on elektriauto sõidukogemus midagi teistsugust, nauditavat, rahulikku.

EQE kapott ei ole mõeldud kasutajale avamiseks. Isegi tuuleklaasi vedeliku lisamiseks on auto küljel spetsiaalne luuk.

Meeldib see sulle või mitte, elektriautod on üsna igavad!

Üldiselt on elektriautode sõiduomadused sarnased - suurepärane kiirendus, sujuv liikumine ja vaikne sõit, eriti linnas. Kuid Mercedes-Benz EQE 43 4AMG on selles kategoorias tõeline tippude tipp. Auto kiirendus ja pidurdus on suurepärased, kuid peame märkima, et testisõidu käigus märkasime, et VW T-ROC R suudab umbes kolm korda soodsamalt saavutada sarnase kiirenduse. EQE 53 AMG, mida meie testida ei saanud, võiks juba olla hoopis teisest maailmast ning ligi sekundi kiirem.

EQE tuled ei pimesta teisi autosid.

Elektriauto on äge – kiirendus 0-100 km/h toimub alati ühtlaselt ning jõud on igal hetkel pedaali all olemas. Kuid sellega harjub üsna kiiresti. Bensiinimootoriga autod, kuigi võivad kiirendada sama ajaga, käituvad väga erinevalt, sõltuvalt sellest, kas neid veab edasi suur V8 või väike turbomootor.

Kuid EQE-d ei osteta selleks, et olla praktiline või säästlik. See ostetakse, kuna seda saab endale lubada ja omanik tahab seda. Võib alati osta praktilisema auto, mis on samaväärse hinnaga või isegi soodsam. Kuid need, kes hindavad luksust ja teavad, mida see tähendab, valivad EQE just sellepärast, et see pakub midagi enamat kui lihtsalt sõiduvahend.

EQE on mõeldud inimesele, kes otsib kõrgeimat kvaliteeti ja soovib ilusat, kuid samas kvaliteetset elektriautot Mercedes-Benzi embleemiga. Selle auto soetamine on suur investeering, kuid kui hindad kõrgtasemelist luksust, tehnoloogilist innovatsiooni ning loodussäästlikku ja vibratsioonivaba sõitu, võib see olla igati seda väärt. Eriti, kui seda saab teha 4,2 sekundiga.

Kas elektriauto on mõeldud sulle? Eks see oleneb sinu vajadustest ja eelistustest. Kuid olgem ausad, EQE on tõeliselt äge auto!