Hübriidtöö ja virtuaalkoosolekud tähendavad, et kunagi kasutuna seisnud veebikaameraid läheb nüüd mõnel töökohal pea iga päev vaja. Igal sülearvutil on küll ka mingi kaamerasilm olemas, aga neid uduseid nägusid hommikult nähes saab kohe aru, et vaja oleks midagi paremat, vähemalt kontori koosolekuruumi.

Kodudes on tavaliselt ka valgus kehvavõitu: hämar või istutakse seljaga akna poole, nii et valgus paistab otse kaamerasse. Kontoris aga istub pika laua taga palju inimesi: kõik peavad kaadrisse ära mahtuma.

Logitech Brio tundubki olema selline kaks-ühes veebikaamera, mis sobib kasutamiseks nii hämaras (kodus) kui laia vaadet nõudvas kontoris.

Karbis on kaamera ise, jalg monitori serva külge kinnitamiseks ning juhend. Tundub, et jalg on mõeldud püsivalt monitori servale kleepimiseks, sest sellel on teip, millelt kile eemaldades saab veebikaamera aluse kapitaalselt paika kinnitada. Muidugi ei pea seda kilet eemaldama, kui tahad ajutiselt paigaldada, klambrist saab sättida erineva paksusega serva järgi kinnituma ning peaks ehk sobima isegi paksema nutiteleri külge.

Kui aga on olemas statiiv, siis veebikaamera ühedusketta saab lahti keerata ja selle all ongi keermega auk mõne video- või fotostatiivi jaoks.

Hallid täpid elevandiluukarva korpuses tähendavad, et see on tehtud taaskasutatud plastikust.

Jala peal saab asendit vasakule-paremale keerata (kinnitus on magnetiga) ning natuke ka üles-alla. Füüsiline luuk on kaamera ette keeratav, et olla privaatsuses täiesti kindel.

Kui aga kaamera on lahti, siis annab tööst märku hele valge LED objektiivi kõrval, mis ei jää märkamata, kui kogemata on videoülekanne sisse ununenud.

Veebikaamerast ei maksa oodata 4K kvaliteeti, ehkki tippkaameraid on juba ka sellise resolutsiooniga, isegi Logitechilt endalt. Brio 500 on tubli keskmise Full HD kvaliteediga, kuid hoopis olulisem on lainurkobjektiiv, millele jääb tõesti üsna avaralt kõik ruumis peale ja võimalus ka parajalt hämaras teravat pilti saada. Mikrofon tundub olevat videokoosolekute jaoks parajalt selge ja teised kuulevad sind üle keskmise hästi kuni 1,2 meetri kauguselt. Seega tasub tavaliselt 720p resolutsiooniga sisseehitatud sülearvutikaamera ja keskpäraste sülearvutimikrofonide asemel kasutada küll, kuid mitte väga suures ruumis (suuremasse tuppa peaks eraldi mikrofoni võtma).

4 MP sensorit saab lülitada ka 720p režiimi, siis salvestab see poole kõrgema kaadrisagedusega, 30 k/s asemel 60 k/s.

Logitechil meeldib iga asja jaoks luua oma (mahukas) tarkvara. Logi Tune on siis seekordne veebikaamera tarkvara (paljude hiirte, klaviatuuride ja mänguriseadmete jaoks on ka igaühele eraldi programme võimalik installida). 183 MB suurune installifail paigaldab lihtsa programmikese, mis väga palju ei tee, kuid sellega saab näiteks muuta kaamera vaatenurka 90°, 78° või 65° peale. Iseenesest on see valik hea, kui näiteks istud kodus ja ei taha koosolekul esineda panoraamvaatega magamistoast või köögist.

Saab ka kasutada neljakordset suumi. Samuti teeb äpp kaamerale tarkvarauuendusi.

Äpist leiab ka erinevaid filtreid lisaks kaamera seadetele ja saab sättida heledust, kontrasti, teravust, küllastuvust.

Tarkvarast saab sisse lülitada eksperimentaalse tehisintellektil põhineva RightSighti funktsiooni, millega hakkab Logitechi kaamera kaadris istuvat inimest automaatselt kadreerima ja keskele suunama. See on hea näiteks kellegi laval liikuva esineja vüõi niheleva istuja jälitamiseks, nn automaat-operaator hoiab näo alati kaadris. Seni on see omadus olnud tavaliselt vaid kallimatel videokonverentsi kaameratel.

Arvutiga ühendub kaamera USB C kaabliga. Töötab nii PC kui Maciga. Kuigi ka mobiilil on USB C, siis Androiditelefoniga ei paistnud kaamera töötavat (ja seda pole ka lubatud tehnilistes andmetes). Chromebookiga on Brio 500 siiski ühilduv.

See on üsna normaalne veebikaamera paljudeks olukordadeks, mis siis, et "ainult" Full HD. Igasuguste pildiparanduslisade ja lainurk-tele seadetega saab sättida oma kaamera vastavalt olukorrale näitama seda, mida vaja või lausa esinejat automaatselt jälitama. Kaadrid on üsna ühtlaselt valgustatud ja nägu koos taustaga on mõlemad teravad ja õige säriga. Mikrofonil pole ka viga, see on selgelt parem mistahes sisseehitatud arvutimikrofonist.

Brio 500 hind on ainult veidi kallis Full HD kaamera kohta, milliseid oleme juba enam dekaadi näinud, ligi 110 eurot.

PLUSSID

+ hea kvaliteet hämaras

+ pilti saab seadistada ja reguleerida vaatenurgast heleduse ja kaadrisageduseni välja

+ korralik sisseehitatud mikrofon

MIINUSED

- kõigest Full HD

- kallivõitu

TEHNILISED ANDMED

Veebikaamera Logitech Brio 500

Hind: 110 eurot

Pildikvaliteet: 1080p/30fps (1920x1080 pikslit) või 720p/60fps (1280x720 pikslit)

Kaamerasensor: 4 MP

Vaatenurk: 90°/78°/65°

Suurendus: 4x (digitaalne)

Fookus: autofookus

Mikrofon: sisseehitatud, stereo, tundlikkus kuni 1,22 meetrit

Ühendus arvutiga: USB-C

Privaatsus: füüsiline kaamerakate

Tarkvara: Logi Tune

Nõuded arvutile: USB-C port; Windows, macOS või ChromeOS, 2 GB RAM või rohkem 1080p video striimimiseks või vähemalt 1 GB RAM 720p striimiks

Sertifitseeritud programmid: Microsoft Teams, Zoom, Google Meet

Mõõtmed koos jalaga: 51,5 x 110 x 45 mm

Kaal: 121 grammi

Kaabel: 1,5 meetrit