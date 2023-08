(Sisuturundus)

Olete välja minemas, aga metsikud juuksed ei ole töödeldavad? Igatsete sirgeid juukseid võimalikult mugavalt ja kiirelt? Pärast pesu on juuksed lokkis, kuid teil on kiire ning tahate need kiirelt sirgeks saada? Muidugi on siin üks lahendus – sirgendajad. Muide, sirgendajatega on võimalik ka laineid teha! Sirgendajad on äärmiselt populaarsed, kuid kuidas valida sirgendajat, mis oleks teie jaoks optimaalseim, teeks oma tööd kiiresti ning lihtsalt? Seda siin artiklis vaatlemegi.

Sirgendaja materjal

Kuna tegemist on ikkagi kuumtöötlusega, loeb sirgendaja puhul palju materjal, millest see valmistatud on. Juuksesirgendaja materjal jaotub üldiselt kolmeks:

Keraamiline juuksesirgendaja – turvaline valik, sest sobib kõigile juuksetüüpidele tänu sellele, et plaadid soojenevad ühtlaselt.

Titaankattega sirgendajad – tegemist on äärmiselt vastupidava materjaliga, mis talub väga kõrgeid temperatuure ning muudab sirgendamise maksimaalselt kiireks, sest soojeneb kiiresti.

Turmaliinkattega sirgendaja – lisaks kuumutamisele on turmaliinkattega sirgendajatel ka niisutavad omadused. Niisutav omadus on eriti kasulik, kui teil on karmid või kahjustatud juuksed.

Sirgendaja omadused

Lisaks materjalile on sama olulised ka sirgendaja omadused. Sirgendajat on võimalik kasutada väga mitmel otstarbel ning seetõttu on valikul oluline silmas pidada, millised omadused konkreetsel siregndajal on:

Lokkiv juuksesirgendaja – tahate ilusaid lokke või lihtsalt juustele volüümi lisada? Siis on just lokkiv sirgendaja teile õige valik.

Auruga juuksesirgendaja – lisaks sellele, et juuksed kiirelt sirgeks saab, annab auruga sirgendaja vajaliku niisutuse, hoides nii ära juuste liigse kuivuse.

Ioniseeriv sirgendaja – kas juuksed on sirgendades pidevalt elektrit täis? Ioniseeriv sirgendaja aitab staatilise elektri teket vältida ning muudab juuksed säravaks ning läikivaks.

Sirgestusharjadega sirgendaja – selline sirgendaja annab nii volüümi juurde kui sirgendab, sest tõstavad nii juukseid juurtest, andes juustele mahtu ning hoides juuksed ka kauem puhtana.

Lainejuuksesirgendaja – selle abil saate teha endale kenad lained, millega elegantselt mistahes üritusele minna.

Reisijuuksesirgendaja – armastate reisida või käite tihti ärireisidel? Reisijuuksesirgendaja on mõnusalt kompaktne, mahub kenasti kohvrisse ning on nii reisil teie parim kaaslane.

Sirgendaja ja lokitaja ühes – väga mugav lahendus, kui armastate nii sirgeid kui lokkis juukseid.

Ultraheli juuksesirgendaja – ultraheli on võimalus sirgendada ka tugevalt kahjustunud juukseid ilma muretsemata.

Keratiinjuuksesirgendaja – nüüd on turul populaarsed ka keratiiniga juuksesirgendajad. Keratiin on juustele kasulik, sest toidab ning taastab neid, seega võite sellise sirgendajaga julgelt sirgendada teades, et juuksed on hoitud.

Sirgendaja – mugav ja tõhus

Kindlasti leiate turult just sellise sirgendaja, mis sobib just teile. Valikul kaaluge, milleks sirgendajat enim kasutate ning milliseid omadusi teil vaja on. Sirgendaja võib olla äärmiselt mugav tööriist, millega juuksed kiirelt ja hästi korda saada, samal ajal ka nende tervisele kaasa aidates!