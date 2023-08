Logitechi uut hiirt MX Anywhere 3S ostma hakates peab enne selle mõõdud üle vaatama, sest tegelikult on see palju pisem, kui piltidelt tundub. See aga polegi teatud olukordade jaoks miinuseks. Kompaktne hiir näeb välja väga hea, ilusa disainiga osundaja on peaaegu ideaalne reisile kaasa võtmiseks. Eriti aga siis, kui oled väiksemakäeline.

Tegemist on lihtsa Bluetooth-hiirega, mis ei vaja adaptereid, mida on Logitechil üsna palju erinevaid. Bluetoothiga seadmeid, millega sama hiirt paaritada, võib olla kuni kolm (Windows, iOS, ChromeOS jm levinud platvormid on toetatud) ning neid saab hiire põhja alt nupust kiirelt ümber lülitada, seega saad kasutada oma osundajat nii laua-, süle- kui tahvelarvuti jaoks või miks mitte ka nutiteleri küljes või pere teiste pereliikmete poolt oma seadmetega.

Kui aga on soov ikkagi adapterit kasutada, siis peaks töötama Logi Bolt USB vastuvõtja, mida aga pole kaasas. Uuemate Bluetoothi standarditega aga pole Bluetoothi ühendus ka mingi probleem, kõik toimib kiirelt ja katkestusteta.

Patareidega ei pea samuti jändama. Hiir on tavalisest veidi raskem mahuka sisseehitatud aku tõttu. Kaasas on tavaline USB C kaabel hiire laadimiseks. Siiski mitte päris tavaline, sest kui proovida laadimise ajal hiirt kasutada, siis spetsiaalselt peenem ja elastsem juhe segab vähe.

Aku kestab lubaduste järgi 70 päeva, minutise laadimisega saab juurde kolm tundi kasutusaega.

Hotellis kasutades, kui keegi teine samal ajal läheduses magab, on see reisihiir väga vaikse klõpsuga ja ei ärata inimesi üles. Logitechile omaselt on MX Anywhere 3S veel väga kiire ja täpne ka, selles osas ei pea pettuma.

Mis aga esialgu võib harjumatuna tunduda, ongi väiksus. Ilusa disainiga madal hiir on suurema käe jaoks natuke lühike, seega jällegi sobib pigem reisihiireks, kui ei pea tervet pikka tööpäeva järjest seda liigutama ning kui tähtis on just kompaktsus kuskil kitsal ajutisel pinnal töötades.

Nuppe on sel mudelil ei liiga vähe ega liiga palju, vaid parajalt. Küljel tagasi- ja edasi-nupp brauseris lehekülgede vahel liikumiseks, vasak ja parem hiirenupp nagu ikka, rullik (millel pole külgsuunas liigutamise nuppe, kuid rullikuvajutus eksisteerib) ning veel üks lisanupp rulliku liikumise vahetamiseks vabalt või takistusega veerevaks.

Tundlikkus on võrreldes eelkäijaga paranenud, sest kasutusel on uuem 8K eraldusvõimega sensor, seega hiir on hea kõrge lahutusega monitoridega kasutamiseks. Reisil olles aga sobib see kasutamiseks isegi klaasist kohvikulaual. Ehkki kiirus natuke langeb, on täpsus endiselt päris hea.

Logi Options+ tarkvaraga saab neid väheseid nuppe kasutatavate programmide kaupa ümber programmeerida. Kui küljenupud liigutavad veebibrauserit vaikimisi eelmisele või järgmisele lehele, siis Zoomi videokõnes saab panna ühe küljenupu näiteks videot sisse-välja lülitama, teise mikrofoni vaigistama või tööle panema.

Toode on Logitechi poolt nimetatud süsinikuneutraalseks, sest seal kasutatakse suures ulatuses taaskasutatud plastikut ning pakendites vanapaberit, muu süsinikujälg nullitakse aga süsiniku vähendamise projektides osaledes.

Kellele ja milleks?

Hiir on mõnus reisile võtta või väiksema käega inimesel igapäevaselt kasutada, sest on kiire, täpne ning mis seal salata, ka laua peal ilus vaadata. Kui arvuti pole just väga vana ning sel on uuem Bluetoothi põlvkond, pole mingit põhjust USB vastuvõtjat taga igatseda, sest ainult Bluetoothiga töötab Logitechi osundaja väga hästi. Kui tahad rohkem spetsiifilisi nuppe ja suuremat "klotsi" käe alla, tuleks võtta juba mõni suurem mängurihiir. See mudel aga sobib väga hästi just reisile kaasahaaramiseks, sest ei vaja patareisid ega kaduma kippuvat adapterit. Just reisihiireks ongi Logitech MX Anywhere 3S ideaalne.

PLUSSID

+ kompaktne ja hea reisile kaasa võtta

+ sisseehitatud aku, ei vaja patareisid

+ töötab Bluetoothiga, ei vaja adapterit

MIINUSED

- suurema käe jaoks liiga väike

- küljenuppe peab üsna tugevalt vajutama

- kallivõitu

TEHNILISED ANDMED

Arvutihiir Logitech MX Anywhere 3S

Hind: 100 eurot

Sensori tehnoloogia ja täpsus: Darkfield, 1000 DPI (nominaalne), 200-8000 DPI (muudetav 50 DPI kaupa)

Nupud: 6 nuppu (vasak/parem klõps, edasi/tagasi, rulliku funktsiooni vahetus, keskmine hiireklõps rulliku pealt vajutades)

Aku: Li-Po (500 mAh), 70 päeva ühe laadimisega, ühe minutiga laeb kolmeks tunniks kasutamiseks.

Keskkonnasääst: 78% taaskasutatud plastmaterjali (valge), sertifitseeritud süsinikuneutraalne tootmine

Ühilduvus: Bluetooth Low Energy, disainitud Intel Evo kiipidega sülearvutite jaoks, Windows 10, 11 või uuem, macOS 10.15 või uuem, Linux, ChromeOS, iPadOS 14, Android 8.0 või uuem, ühildub Logi Bolt USB vastuvõtjaga (pole kaasas)

Kaasas: hiir, USB-A / USB-C kaabel, juhend

Mõõtmed: 100,5 x 65 x 34,4 mm

Kaal: 99 grammi