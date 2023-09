Kitsamatesse oludesse sobiv Logitech Rally Bar Huddle on kõik-ühes videoseade, mis loodud kontorite väikeste koosolekuruumide jaoks. Toote teeb silmapaistvaks kasutajasõbralik kasutajaliides, lihtne paigaldamine ning sujuv integreerimine Logitech Tap IP puutetundliku kontrolleriga, mida saab kasutada videokohtumiste haldamiseks. Integreerimine toimub läbi CollabOS süsteemi. Rally Bar Huddle on kõige uuem lisandus Logitechi konverentsikaamerate kollektsiooni ning on nüüd ostmiseks saadaval.

Suunatud kasvavale hübriidtöö trendile

Kuna ettevõtted on oma kontoriruume ümber kujundamas, et luua rohkem koostööalasid oma hübriidtööjõule, muutuvad ühe populaarsemaks ka väikesed koostöötoad (ingl k huddle rooms), millest on tulnud ka uue veebikaamera nimi. Futuresource’i poolt läbi viidud uuringu kohaselt plaanib koguni 68% ettevõtetest investeerida väikeste kohtumisruumide juhtimiseks vajalikku audio-videotehnoloogiasse.

„Väikseid kohtumisruume luuakse sellise kiirusega, et ettevõttetel on raske neid asjakohaste videoseadmetega varustada,“ ütleb Scott Wharton, Logitechi ärikliendihalduse üldjuht. „Disainisime Rally Bar Huddle’i algusest peale selliselt, et tagada optimaalne AI-põhine funktsionaalsus ning samas jõukohane hind igasuguste väikeste ruumide varustamiseks.“

Väikeste kohtumisruumide jaoks sobiv videokaameraga kõik-ühes seade

Rally Bar Huddle kaamera on loodud kuni kuut osalejat mahutavate ruumide jaoks ning tagab, et iga ruumis viibiv isik oleks selgelt nähtav ja kuuldav. Seade pakub intelligentset AI-põhist videotöötlust ning 4K pildikvaliteeti. Uuendatud helisüsteemil on kuus mikrofoni ja müravähenduse funktsioon.

Pidevalt täiustuv tarkvarauuenduste kaudu

Rally Bar Huddle areneb regulaarsete tarkvarauuenduste kaudu pidevalt edasi. RightSight 2 tehnoloogia abil saavad meeskonnad kasu tehisintellekti funktsioonidest:

kõneleja vaade – tuvastab ja toob esile aktiivse kõneleja, kuvades samal ajal kogu ruumi;

ruudustiku vaade – tuvastab osalejate näod ja suumib need, et kõik osalejad oleksid ekraanil nähtavad;

integreeritav Zoom Rooms Smart Gallery, Microsoft IntelliFrame’i ning muude rakendustega.

Lihtne ja intuitiivne integreerimine

Rally Bar Huddle’it saab kasutada kolmel viisil: vastavaks kasutamiseks mõeldud arvutil, mis töötab Windows või ChromeOS operatsioonisüsteemil, BYOD-režiimil (kasutaja toob oma seadme kaasa) või kasutades toetatud lihtsustatud videokonverentsi rakendust koos seadmega – ilma välise arvuti vajaduseta. Rally Bar Huddle töötab veatult koos levinumate videokonverentsi platvormidega, sh Microsoft Teamsi, Zoomi ja Google Meetiga.

Lihtsustab ka IT-osakonna tööd

Pärast Rally Bar Huddle’i karbist väljavõtmist saavad IT-meeskonnad kohtumisruumi vaid mõne minutiga valmis seada. Seisu juba konfigureeritud konverentsiruumis saab reaalajas jälgida ning vajadusel seadeid Logitech Sync pilveplatvormi kaudu muuta. Sync Insights platvormi kaudu saavad IT-meeskonnad analüüsida kasutust aja lõikes.

Funktsionaalne disain

Ettevõtetel on võimalik Rally Bar Huddle’i välimust oma kohtumisruumide disainiga sobivaks kohandada. Kaamera valgest kangast kate on alternatiiviks tavapärasele grafiidivärvusele ning lihtsalt puhastatavad pinnad tagavad kaamera hügieenilisuse isegi tervishoiu- ja hariduskeskkondades.

Säästev lähenemine

Rally Bar Huddle’i plastosad on vähemalt 42% ulatuses valmistatud sertifitseeritud ringlusse võetud plastist ning seeläbi annab toode vanadele elektroonikaseadmetele uue elu. Toote paberpakend on pärit FSC-sertifikaadiga metsadest ning muudest kontrollitud allikatest. Seda toodet valides toetate üleilmset vastutustundlikku metsamajandust. Kõik Logitechi tooted on süsinikneutraalsed ning tootmisprotsessis on kasutatud taastuvenergiat, kus vähegi võimalik. Kõikide Logitechi toodete, sealhulgas Rally Bar Huddle’i keskkonnamõju on vähendatud nullini läbi metsanduse, taastuvenergiaallikate ning kliimast mõjutatud kogukondade toetamise.

Hind ja saadavus

Rally Bar Huddle on nüüd saadaval volitatud edasimüüjate juures ning lehel logitech.com. Toote soovituslik jaemüügihind on 1999 eurot.