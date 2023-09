Eile õhtul asus Tallinna Lennujaamast teele osa Eesti päikeseauto esinduskoondisest, kes jõuab Adelaide’i laupäeva hommikul. Esinduskoondise teised liikmed liituvad tiimiga kolme nädala jooksul. Võistluseelne periood on võtmetähtsusega, kuna võimaldab autot testida võistlustingimustes, panna paika strateegia ning tõhustada meeskonnatööd.

Võistlus algab 22. oktoobril, kuid paljud tiimid üle maailma on juba Austraalias kohal ning teevad proovisõite, et testida autot ning paika panna võidustrateegiaid. Solaride’i tiim on tegemas debüüti esimese Baltikumi tiimina päikeseautode ajaloos ning selleks sõidabki meeskond juba praegu Austraaliasse, et anda päikeseautole viimane lihv ning koguda esimesi testkilomeetreid ekstreemsetes võistlustingimustes, nägemaks, kuidas tudengite ehitatud sõiduk neile vastu peab.

Solaride’i tegevjuhi Kristel Leifi sõnul on elevus suur. “Kaks aastat tööd ja ettevalmistusi hakkab jõudma oma kulminatsioonini. Viimaks saame panna proovile noorte ehitatud päikeseauto ning töö käigus omandatud tehnilised ja sotsiaalsed oskused. Loomulikult läheme püüdma poodiumikohta, kuid suurim võit seisneb minu silmis just teekonnal omandatud kogemustes ja oskustes. Need on õppetunnid, mida raamatukaante vahelt ei leia,” kirjeldas Leif.

26. septembril alustab Adelaide’i jõudnud grupp sõitu Darwini suunas, mille käigus sõidetakse läbi võistlusdistants ning tehakse märkmeid tingimuste ja eluks hädavajalike kohtade osas. Darwinis asutakse testima päikeseautot ja hakatakse koguma testkilomeetreid. Vahetult enne võistlusi tuleb päikeseautol osaleda ka tehnilises kontrollis ning kvalifikatsioonis saada hea koht, mis määrab suuresti Eesti tiimi edukuse maailmameistrivõistlustel.

Päikeseautode maailmameistrivõistlused kestavad 22.- 29. oktoobrini. Võistluse käigus läbivad tiimid rohkem kui 3000 km pikkuse distantsi Austraalia põhjarannikult lõunarannikule. Kuid võitja ei selgu cruiser võistlusklassis, kus ka Solaride osaleb, finishisse jõudes, vaid lõplik paremusjärjestus selgub mitmete eri komponentide tulemina. Lõpptulemust mõjutab nii energiakulu, istekohtade arv, auto disain jpm. Lisaks annab päikeseautodele hinnangu ka žürii.