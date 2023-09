Maailma fotograafia organisatsioon kuulutas välja maineka Sony World Photography Awards 2024 žürii, nimetades žürii esimeheks sõltumatu kuraatori ja fotokonsultandi Monica Allende.

Konkurss toimub seitsmeteistkümnendat korda. Tudengikategooriasse saab avaldusi esitada kuni selle aasta 30. novembrini, teistesse kategooriatesse 2024. aasta jaanuarini.

Sony World Photography Awards on juba 17. korda toimuv maailma üks suurimaid ja mainekamaid fotokonkursse kõige silmapaistvamate kaasaegsete fototööde edendamiseks. Konkurss pakub võimalust saada rahvusvahelist tunnustust ja arendada karjääri fotograafina. Selle võistluse kaudu toetab Sony fotograafiakultuuri arengut ja ülemaailmse platvormi loomist professionaalidele.

Võistlustöid hindab anonüümselt valdkonna juhtivatest professionaalidest koosnev žürii.

2024. aasta žürii on selgunud

Monica Allende, tunnustatud fotokonsultant, on määratud Sony World Photography Awards 2024 kuraatoriks. Lisaks oma rikkalikele kogemustele ja ametikohtadele fototööstuses on Monica Allende olnud Landskrona fotofestivali ja rahvusvahelise pildifestivali GetxoPhoto kunstiline juht ning ajakirja Sunday Timesi fototoimetaja, kus ta lõi auhinnatud fotorubriigi Spectrum.

Professionaalse kategooria žüriisse kuuluvad sellised eksperdid nagu Elena Navarro (Mehhiko), Mutsuko Ota (Jaapan), Elizabeth Sherman (USA) ja Tanzim Wahab (Bangladesh), avatud ja noorte kategooriat hindab Daniel Blochwitz (Šveits), ja tudengikategooriat Ravi Ghosh (Ühendkuningriik).

2024. aasta peaauhinnad ja esitamise tähtajad

Kõikide võistluskategooriate võitjad saavad auhindadeks Sony pildistamistehnikat. Lisaks sellele saab aasta fotograafi tiitli võitja 25 000 USA dollari suuruse rahalise auhinna ning 5 000 USA dollari suurune rahaline auhind antakse nii aasta fotograafile avatud kategoorias kui ka jätkusuutlikkuse auhinna võitjale.

Jätkusuutlikkuse auhinnaga tunnustatakse töid, mis tõstavad esile Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) keskkonnasäästliku arengu eesmärki. Fotod võivad hõlmata kliimamuutusi, keskenduda tehnoloogiale ja ökoinnovatsioonile ning kujutada üksikisikuid või rühmi, kes töötavad keskkonna valdkonnas. Jätkusuutlikkuse auhinna võitja saab rahalise preemia ja saab oma projekti esitleda Londonis toimuval Sony World Photography Awards'il. Antud auhinnale on pädevad kõik professionaalide kategoorias osalevad fotograafid.

Sony World Photography Awards 2024 tudengite, noorte, vabakutseliste ja professionaalide kategooriate võitjad kuulutatakse välja 2024. aasta aprillis ning neid tutvustatakse Londonis Somerset House'i kunstikeskuses toimuval näitusel kui ka iga-aastases konkursi töödele pühendatud raamatus.

Fotode esitamise tähtajad igas kategoorias on järgmised:

Tudengid (fotokunsti õppivad üliõpilased üle maailma, osalevad oma fotodega): 30. november 2023, 16.00

Professionaalid (hinnatakse ühe autori 5 kuni 10 fotot, mis kuuluvad ühte kümnest teemakategooriast): 12. jaanuar 2024, 16.00

Avatud (iga autor saab esitada ühe foto, mis kuulub ühte kümnest teemakategooriast): 5. jaanuar 2024, 16.00

Noored (kuni 19-aastased noored jagavad oma fotosid): 5. jaanuar 2024, 16.00

Sony World Photography Awards 2023 tudengite, noorte, vabakutseliste ja professionaalide kategooriate võidutööd on eksponeeritud 19. aprillist kuni 6. maini Londonis Somerset House'i näitusel. Pärast Londoni näitust ja edasisi esitlusi Tokyos, Ho Chi Minhis ja Milanos rändab näitus Berliini, kus seda saab vaadata 17. novembrist kuni 28. jaanuarini 2024 Willy-Brandt-Hausis.

Maailma fotograafia organisatsiooni asutatud Sony World Photography Awards on üks olulisemaid sündmusi ülemaailmses fotograafias. Nüüd juba 17. korda toimuv konkurss, mis on kõigile avatud, annab olulise ülevaate kaasaegsest fotograafiast ning pakub juhtivatele ja tärkavatele kunstnikele võimaluse oma tööd ülemaailmselt tutvustada. Samuti tunnustatakse maailma kõige mõjukamaid kunstnikke, tunnustades nende panust fotokunsti arengusse. Tänavune võitja on Kanada fotograaf Edward Burtynsky; varasemate võitjate hulka kuuluvad Martin Parr, William Eggleston, Candida Höfer, Nadav Kander, Gerhard Steidl, Graciela Iturbide ja Rinko Kawauchi.