Arvutimaailma toimetust teavitati ametlikult Hiina luksuslike elektriautode tootja HiPhi esinduse avamisest Norras Oslos.

Küsimusele, kuidas see Eestit puudutab, küll vastust veel ei tulnud. Tegemist on Euroopas teise HiPhi keskusega, esimene avati vähem kui kuu aega tagasi Saksamaal Müncheni lennujaama lähistel.

Kuid ega Rootsiski hiinlased nõrgad pole - juulis näiteks oli teslade ja Euroopa elektriautode ees edetabelis esimesel kohal hoopis Hiina elektriliikur BYD Atto 3.

HiPhi Hub Oslo asub Strømmen Storsenteris, Norra suurimas kaubanduskeskuses.

Selle sündmuse tähistamiseks korraldas HiPhi oma uues HiPhi Hubis VIP-külalistele eravastuvõtu koos eksklusiivse eelvaatega uuele mudelile HiPhi Y. Hiinas on Y osutunud juba vaatamata krõbedale hinnale väga edukaks – augustis ja septembris, kahe esimese müügikuu jooksul, tarniti klientidele 2577 sõidukit.

HiPhi tehniline juht Mark Stanton ütles Oslos avamisel: "Norral on Euroopas suurim registreeritud elektrisõidukite turuosa, seega on see meie jaoks ideaalne koht Hiina enimmüüdud luksklassi elektrisõidukite kaubamärgi väljatoomiseks. Tahtsime valida asukoha, mis võimaldaks külalistel hõlpsasti HiPhi autosid kogeda. Arvestades Norra ilmastikuolusid, on siseruumides asuvate suurte kaubanduskeskuste populaarsus aina kasvanud, seega sobis see koht ideaalselt."

Vaid lühikese autosõidu kaugusel Oslo kesklinnast asuv ostukeskus valiti selle pikema lahtiolekuaja ja iga ilmaga ligipääsetavuse tõttu.

Uue HiPhi Hubi külastajad saavad proovida "maailma esimest" arendatavat supermaasturit HiPhi X, aga ka teisi mudeleid HiPhi Z ja varsti ka uut HiPhi Y LuxTech linnamaasturit.

HiPhi Hubis saavad kasutajad uurida neile saadaolevaid isikupärastamise võimalusi alates värvidest ja interjöörivalikutest kuni HiPhi disainitud seinalaadija lisamiseni oma koju.

HiPhi pakub oma klientidele eritellimusel müügijärgset teenindust, kasutades kogenud teeninduspartnereid. Täpsemad üksikasjad aga selguvad peagi.

Nii HiPhi X kui ka HiPhi Z on Norras ja Saksamaal juba tellitavad ning HiPhi Y jõuab müügile enne 2023. aasta lõppu.