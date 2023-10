Foto: Pexels/Pixabay

Säravad kristallist lühtrid, suursugused saalid, peenete vaipkatetega põrandad, elegantselt riietunud mehed ja naised ning naeratavad diilerid sametkattega pokkerilaudade taga – see on igale filmisõbrale tuttav vaatepilt neist filmidest, kus on stseenid kasiinodest. Lisaks suurejoonelistele kaadritele kasiinodest on aga ka filme, kus näeb pigem pimedates täissuitsetatud salajastes tagaruumides kaardilaua taga sigareid suitsetavaid ja erinevaid kaardi- ja täringumänge mängivaid tegelasi.

Tuleb tõdeda, et sellised vaatepildid hakkavad tänasel päeval päriselus järjest vähenema. Klassikalistele kasiinodele andis kindlasti hoobi koroonaaeg, mil kasiinod pidid kahjumi minimeerimiseks mängulaudade arvu vähendama, aga hoopis suurem mõju klassikaliste kasiinode ning ka tagatubades mängitavate kaardimängude arvu vähenemisel on selles, et kasiinomängud on kolinud internetti. On ju vaid loomulik, et kui enamik eluvaldkondi on suundunud või suundumas internetti, siis kehtib see ka kasiinode kohta.

Diiler on vaid kliki kaugusel

Tänasel päeval on internetikasiinodes võimalik mängida kõiki mänge, mis tavakasiinodeski ning pigem on veebikasiinodes variatsioon laiem, seega valikuvõimalused iga mängija jaoks suuremad. Jah, ka diileritega mängitavad mängud on saadaval pea iga teenusepakkuja veebilehel Live casino kategoorias.

Mängulehtedel nagu Vivatbet on võimalik mängida erinevaid versioone klassikalistest kasiinomängudest, nagu näiteks Bakaraa (Baccarat), Blackjack, pokker ja rulett. Live-kasiino kategoorias avaneb mängijale ka valik mängugigandi Evolution Gaming 144 live-kasiinomängu vahel. Iga mängu juhib üks või kaks uhkesti riietatud ja sõbralikku diilerit, kes vastavalt valitud mängule suhtlevad inglise või mõnes muus keeles.

Mängud on valdavalt analoogsed nendega, mida saab füüsilistes kasiinodes mängida, kuid osad mängudest on põnevuse lisamiseks ka mõne ekstra nipiga. Näiteks Speed Blackjack tüüpi mängud on 30–40% kiiremad kui tavaline Blackjack ja Infinite Blackjack’ist saab osa võtta piiramatu arv mängijaid. Enne mängima asumist tasub kindlasti tutvuda vastava mängu reeglitega, et näiteks kiire kulg üllatusena ei tuleks.

Temaatilised mängud muutuvad populaarsemaks

Kogenud mängijad teavad, et mänguautomaatide slotimänge on pea lõpmatute eri temaatikatega, alustades juba vanast ajast tuntud puuviljamängudest, kus keerlevad erivärvilised ploomid, õunad, kirsid jne, ning lõpetades tulnukateemaliste mängudega – mängude loojate fantaasial siin mingeid piire ei ole.

Evolution Gaming, kes on üks suuremaid live-mängude pakkujaid online-kasiinode turul, on oma tooteportfelli laiendanud temaatiliste live-mängudega. See on lihtsaim viis anda klassikalisele mänguversioonile uus hingamine ja leida rohkem mänguhuvilisi, kes ehk muidu e-kaardilaua taha ei satuks.

Hiina päritolu Sic Bo’st on loodud traditsioonilisest Hiinast inspireeritud variant, kus ka diiler kannab kohalikke rahvariideid. Ruletimäng Funky Time’i loomisel on disain eeskuju võtnud seitsmekümnendate diskosaalist, ka diiler on vastavalt riietatud ja keerutusi saadab mõnusalt tümpsuv diskobiit. Vivatbet pakub hetkel ainult traditsioonilist kasiinoelamust matkivaid mänge, kuid tulevikus on ilmselt saadaval ka mõned särtsakamad variandid.

