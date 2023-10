Tänavu suvel oli ChatGPT-l juba 55 miljonit kasutajat päevas. Ennekõike kasutatakse seda tööriista vabavarana ning mitte pelgalt ajaviiteks, vaid ka äritegevuses. Ent nagu iga uue rakenduse loomisega, kaasnevad ka ChatGPT-ga mitmed ohud, märkis KPMG juhtiv andmeteadlane Raul Nugis. Näiteks üks ChatGPT hiljutisi suurimaid andmelekkeid oli seotud Samsungi töötajate vestlustega, mis sisaldasid tundlikku äriteavet.

ChatGPT kui vabavara ei ole päris tasuta – lihtsalt tasu ei väljendu tellimuse eest tehtavates maksetes. Rakenduse privaatsuspoliitika punkti 1 kohaselt kogutakse kasutaja kohta informatsiooni, mida ta vestlusaknasse sisestab. Punkti 2 järgi saab sisestatud informatsiooni kasutada ChatGPT enda teenuse parendamiseks (n-ö treeningandmestiku täiendamiseks). Sama punkti alusel saab informatsiooni siiski kasutada ka uute programmide ja teenuste loomiseks.

Nugise sõnul ei välista ChatGPT privaatsustingimused, et eespool toodud näites ei tohiks Samsungi sisestatud infot kasutada uue tehnikaseadmete tootja loomiseks. "Positiivse poole pealt lubab ChatGPT privaatsuspoliitika, et Euroopa Liidus rakendatakse andmetele isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) sätteid. Sealhulgas kustutamist, aga ka andmete parandamist, mida praktikas oleks muidugi huvitav näha. Privaatsustingimused lubavad ka, et sisestatud andmeid turul vabalt edasi ei müüda. Kui aga ostetakse ära ChatGPT omanik, ostetakse ka andmed," ütles Nugis.

Äritegevuses on palju abi suurtest keelemudelitest (ingl. k large language models ehk LLM), mille üks näide on ChatGPT. LLM võimaldab organisatsioonil nii küsimustele vastamist kui ka kokkuvõtete ja üldistuste tegemist. Näiteks saab LLM-i kasutada API ehk automatiseeritud liidese kaudu: suuname LLM-i mõnele mahukale tabelandmestikule (sotsiaalmeedia postitused, küsitluste tulemused, nõuete kirjeldused, e-kirjad või töökäsud ehk ticket’id), et neid andmeid töödelda ilma ise läbilugemiseks aega kulutamata. Nii saame ülevaate sõnumite meelestatusest, nendes esinevatest isikutest, ettevõtetest, valdkondadest jne. LLM aitab analüüsida ka klientide tagasisidet – millega ollakse rahul ja millega mitte?

"Mõistagi pole sellise automaatse tööriista abil tehtava töötluse kvaliteet alati tagatud. Siiski võivad vastused sõltuvalt konkreetsest juhtumist ja LLM-ist ka kümnesse tabada," sõnas Nugis.