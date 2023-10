Esimese tiimina Baltikumist päikeseautode maailmameistrivõistlustel osalev Solaride pälvis oma võistlusklassis 3. koha. Maailmameistritiitel läks tiimile Sunswift Racing Austraaliast. Lisaks poodiumikohale pälvis Solaride eriauhinna tehnilise ülevaatuse parimana.

Pühapäeva õhtul Adelaide’i konverentsikeskuses toimunud auhinnatseremoonia tõi kokku 38 tiimi liikmed üle maailma, kus kuulutati välja iga kategooria võitjad. Ühekohaliste challengeride võitja selgus reedel, kuid cruiser-klassi lõplik tulemus selgus pärast laupäevast kohtunike hindamist. Hindamisel vaadati auto praktilisust, disaini ja ehituse teostust.

Bridgestone World Solar Challenge’i peakorraldaja Chris Selwoodi sõnul on võistlus eriline, kuna suur osa sellest on seiklus, mitte võidusõit. “Tiimid, kes on sellest võistlusest osa võtnud, on pidanud rinda pistma tulekahjude, kõrgete ja madalate temperatuuride ning tuultega. Hoolimata sellest on nad hakkama saanud. See on võimalik ainult siis, kui sõiduk on vastupidav ja töökindel. Sõiduk, mis suudab sellele kõigele vastu pidada ja teekonna läbida on suur saavutus,” kirjeldas Selwood.

Eesti päikeseauto koondise tiimijuhi Mart Erik Kermese sõnul saavutas tiim esikolmikusse jõudes oma eesmärgi, kuna võistlustulle astuti aastatepikkuse kogemusega tiimidega üle maailma, kel on ette näidata ka varasemaid poodiumikohti. “Me poleks jõudnud siia ilma tiimi, sponsorite, mentorite ja fännide toetuseta. Nad on meisse uskunud ja olnud alati olemas sõltumata sellest, kuidas meil parasjagu läheb. Oleme selle eest südamest tänulikud,” sõnas Kermes.

Lisaks poodiumikohale teenis Solaride’i tiim ka eriauhinna tehnilise ülevaatuse parimana.

“See meeskond tegi kohtunike elu lihtsaks ning ehitas täpselt sellise auto nagu nad seda dokumentides lubasid,” teatas ürituse korraldaja oma kõnes.

Järgnevatel päevadel tegeleb tiim pakkimise ja renditud asjade tagastamisega, et juba 5. novembri õhtul kell 18:00 saabuda Tallinna Lennujaama, kuhu on kõik oodatud tiimi vastu võtma.

Solaride on interdistsiplinaarne haridusprojekt, mis arendab tulevikutegijaid läbi praktiliste väljakutsete, koostöö ning Solaride Akadeemia koolitus- ja mentorprogrammi. Projekti raames ehitatakse maailma tippülikoolide konkurentsis võistlev päikeseauto, mis pannakse proovile Austraalias päikeseautode maailmameistrivõistlustel Bridgestone World Solar Challenge 2023. Solaride arendab päikeseautot, et arendada inimesi!