Eesti fotograaf Annika Haas on valitud Canon EMEA saadikuks, olles esimene eestlane, kes sellele prestiižika staatuse saanud. Haas on tuntud oma dokumentaal- ja portreefotograafia poolest, keskendudes eriti väikestele kogukondadele ja ühiskonna alagruppidele.

Haasi dokumentaalfotograafia on keskendunud peamiselt kogukondadele ja sotsiaalsetele teemadele. Tema projektid, nagu "Meie, mustlased" ja "Lennukivaatlejad", on olulised nii kultuurilises kui ka sotsiaalses mõttes, tuues esile sageli tähelepanuta jäävaid ühiskonna kihte.

Tema tööd on leidnud kajastust mainekates rahvusvahelistes väljaannetes ning ta on pälvinud mitmeid auhindu, sealhulgas Aasta Olemusfoto tiitli. Tema fotod kõnetavad nii kohalikku kui ka rahvusvahelist publikut, tuues esile olulisi sotsiaalseid ja kultuurilisi teemasid.

Canon EMEA saadikuprogrammi eesmärk on ühendada ja esile tõsta andekaid fotograafe, videograafe ja kinematograafe. Programm pakub võimalust jagada oma teadmisi ja oskusi ning on mõeldud tugevdama nii professionaalide vahelist koostööd kui ka edendama fotograafia ja visuaalmeedia arengut. Saadikud, kes on valitud oma silmapaistva töö ja panuse tõttu valdkonda, toimivad inspiratsiooni ja juhendajatena nii kaasprofessionaalidele kui ka järelkasvule.

Canon EMEA saadiku valiku aitas teha Haasi kasuks võime luua sügavat emotsionaalset sidet vaataja ja pildistatava vahel. Tema valik saadikuks peegeldab tema oskust tabada hetki, mis räägivad lugusid ja kutsuvad esile tundeid.

Haas on oma teadmisi ja kogemusi jaganud ka õpetajana, töötades Eesti Kunstiakadeemias ning olles aktiivne kultuurimaastikul ka väljaspool fotograafiat. Ta on olnud kuraator Fotomuuseumis, aidates kaasa fotograafia kui kunstivormi populariseerimisele.

Tema mõju fotokunstile ja kogukonnale on olulised nii kunstilises kui ka sotsiaalses mõttes. Fotod kajastavad ühiskonna alagruppide lugusid ja toovad esile teemasid, mis muidu jääksid tähelepanuta. Tema panus on oluline nii Eesti kui ka rahvusvahelisele fotokunstile.

Lisateave Annika Haasi kohta ja tema valiku kohta Canon EMEA suursaadikuks on leitav Canon Euroopa veebilehelt.