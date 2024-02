Täna õhtul selgusid Eesti edukaimad iduettevõtted, asutajad ja investorid. Eesti Startup Auhindade võitjad valiti tänavu välja üle 200 kandidaadi hulgast, keda esitasid kogukonna liikmed ise.

Eesti Asutajate Seltsi vastvalitud president Allan Martinson sõnas, et kuigi ajakirjandusest võib jääda mulje, et Eesti iduettevõtlusel läheb kehvasti, oli 2023. aasta nende parim aasta: “Me jätkasime kasvu, samal ajal kui muu majandus kahanes ja ettevõtted tegid suurt tööd efektiivsuse parandamisel ja kasumisse jõudmisel. Vastupidiselt ootustele sulges uksed vaid paar idufirmat ning palju rohkem asutati uusi. Enamik Startup Awards auhinna nominente on n-ö uue põlvkonna ettevõtted, millest avalikkus on veel vähe kuulnud. See tõestab taas vana reeglit, et iduettevõtlus ei peatu kunagi ja saab raskematel aegadel pigem hoogu juurde. Iduettevõtjad näevad võimalusi seal, kus teised näevad probleeme! Me usume, et 2024 tuleb uus rekordaasta."

Startup Estonia kodulehel oleva Eesti startup-ökosüsteemi andmebaasi kohaselt tegutseb täna Eestis ligi 1400 iduettevõtet ning Eesti idusektori parimad kuulutati välja kaheksas kategoorias.

Aasta asutajad - Martin Kõiva ja Kair Käsper, iduettevõtte Klaus asutajad

Klausi loodud kvaliteedijuhtimise platvorm aitab parandada klienditeeninduskeskuste kvaliteeti ja järjepidevust. Kasutades tehisintellektil põhinevat analüüsi, annab Klausi loodud tarkvara fokusseeritud ja laiaulatuslikud ülevaated.

Aasta uustulija - Vool

Elektrisõidukite laadimise idufirma Vool tegutseb Baltimaade ja Põhjamaade turgudel. Vool pakub ainulaadset elektrisõidukite laadimis- ja energiahaldusplatvormi, mis võimaldab kasutajatel olemasoleva elektrivõrgu abil laadida kolm korda rohkem sõidukeid. Vool on kaasanud 7,62 miljonit eurot ning käivitas seeriatootmise.

Kiireim käibekasvataja - Klaus

2023. aasta saavutuste kohta kvaliteedijuhtimise iduettevõtte Klaus asutajad kommentaare ei jaga, kuid on teada, et möödunud aasta alguses sõlmiti müügitehing Taani-USA äritarkvarahiiuga Zendesk. Iduettevõte on investeeringutena kaasanud üle 20 miljoni euro.

Aasta investor - Helery Pops

Helery Pops on riskikapitalifondi Honey Badger Capitali kaasasutaja ja partner ning 2023. aastal liikus ta Leedu juurtega Practical Capitali, kus temast sai Eesti investeeringute juht. Practica Capital kaasas 80 miljonit eurot, et investeerida Balti riikide iduettevõtetesse - tegemist on suurima ainult siia regiooni investeeriva varajase faasi fondiga. Juhtinvestorina paigutab fond seemnefaasi ettevõtetesse kuni kolm miljonit eurot, edaspidistes ringides toetatakse ettevõtteid kuni kaheksa miljoniga.

Aasta panus - Triin Kask ja naisasutajate võrgustik

Triin Kask on Eesti startup-kogukonna aktiivne liige, kelle kireks on mitmekesisus, vaimne tervis ja suhete loomine kogukonnas. Eesti Asutajate Seltsi juhatuse liikmena on ta juhtinud naisasutajate võrgustikku. Triin on ettevõtja ja kolme idufirma asutaja, ingelinvestor ja uue rahvusvahelise Challenger Diversity Acceleratori kaasasutaja, mis on mõeldud erinevatele meeskondadele, kus on vähemalt üks naissoost asutaja.

Aasta erikategooria: süvatehnoloogia - Pactum

Pactum tõi turule tehisintellektil põhineva keskkonna, kus ettevõtted saavad digitaalselt pidada läbirääkimisi tuhandete tarnijatega. Pactumi automatiseeritud läbirääkimisteenuse abil saavad kliendid vähendada kulusid ning tõsta efektiivsust. 2023. aasta oli Pactumi jaoks rekordaasta - iduettevõte säilitas kõik olemasolevad kliendid ning võitis uusi, tõstis loodud teenuste kvaliteeti ning laiendades meeskonda ligi 100 töötajani. Pactumi pidevalt õppival ja areneval tehisintellektil on nüüd maailma suurim läbirääkimiste modelleerimise andmekogu.

Aasta erikategooria: tervisetehnoloogia - Cara Healt

Tervishoiutehnoloogia idufirma Cara Health eesmärgiks on parandada emade tervist ja heaolu rasedus- ja sünnitusperioodil. Ettevõte on kaasanud üle 600 tuhande investeeringuna ning CARÁ rakendusel on tänaseks üle kümne tuhande kasutaja. Näiteks iga teine rase naine Eestis on CARÁ äppi kasutanud!

Aasta erikategooria: rohetehnoloogia - Grünfin

Eesti roheinvesteeringute platvorm Grünfin teeb investeerimise kättesaadavaks nii inimestele kui ettevõtetele. Grünfini kasutajad üle Euroopa saavad oma raha kasvatada tegemata järeleandmisi jätkusuutlikkuses või tootluses. 2023. aastal kasvatas Grünfin käivet ning laiendas tooteportfelli.

Eesti Asutajate Seltsi ja LIFT99 eestvedamisel jagati Eesti Startup Auhindu tänavu viiendat korda. Peatoetajate seas on Swedbank, Icebreaker.vc, Invest Estonia, Karma Ventures, Koos.io, Latitude59, Lightyear, NFTPort, Nordic Ninja, Practica Capital, Priit Works OÜ, Ready Player Me, Salv, Siena Secondary Fund, Specialist VC, Trind Ventures ja Tallinna linn.