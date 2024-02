Xbox, et neli Xboxi mängijate lemmikmängu tulevad sel kevadel Nintendo Switchi ja Sony platvormidele.

Need stuudiod, kes need tuntud mängud lõid, on kasutanud oma mitmeplatvormilist kogemust, et avada loodud maailmad veel rohkematele mängijatele ja kogukondadele.

Pentiment Obsidian Entertainmentilt on tõeliselt ainulaadne, kriitikute poolt tunnustatud ja auhinnatud narratiivne seiklusmäng, mille silmapaistev visuaalne stiil on inspireeritud ajaloost endast, tuleb PlayStation 4, PlayStation 5 ja Nintendo Switchi peale 22. veebruaril.

Hi-Fi RUSH Tango Gameworksilt / Bethesda Softworks'iilt on auhinnatud ja rütmil põhinev tegevusmäng, kus maailm sünkroniseerub muusikaga. See tuleb PlayStation 5-le 19. märtsil, eelmüük on saadaval PlayStation 5 digitaalsetes kauplustes 22. veebruarist.

Grounded on samuti Obsidian Entertainmentilt koostööpõhine ellujäämise seiklusfenomen 20 miljoni mängijaga tagahoovis, tuleb PlayStation 4, PlayStation 5 ja Nintendo Switchi variandina 16. aprillil. Ristmängu toetatakse Xboxi, PlayStationi, Nintendo Switchi ja PC vahel.

Sea of Thieves, Rare'i jagatud maailma seiklusmäng, tuleb PlayStation 5-le 30. aprillil - ja PlayStation 5 mängijad saavad seda alates homsest, 22. veebruarist sooviloendisse lisada. Üle 35 miljoni mängija üle maailma kirgliku kogukonna loomisel võimaldab Xboxi, PlayStationi ja PC ristmängu tugi mängijatel kogeda eepilisi piraadiseiklusi sõpradega rohkemates platvormides.

Lisateavet nende mängude, sealhulgas väljaandmise kuupäevade kohta, leiab Xbox Wire postitusest.