Uue telefoni valik võib olla aeganõudev ja keeruline protsess. Protsessori kiirus, ekraani suurus, aku kestvus, kaamera võimalused ja lisafunktsioonid on vaid mõned tegurid, mida tuleb otsuse tegemisel arvestada.

Selleks, et praeguse laia turupakkumise seas mitte puusse panna ja aidata valida teie vajadustele ja eelarvele sobivaimat seadet, oleme kokku pannud parimad 2024. aastal saadaval olevad telefonid.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Parim telefon

Foto: tootja

Ekraan: 6,8 tolli QHD+ | Protsessor: Snapdragon® 8 Gen 3 | Mälu: 256 GB, 512 GB, 1 TB | Tagakaamera: 200 MP lainurk, 12 MP ülilainurk, 50 MP telefoto (5x), 10 MP telefoto (3x) | Esikaamera: 12 MP | Aku: 5000 mAh; kuni 95 tundi

Samsung Galaxy S24 Ultra tähistab uut tehisintellekti (AI) ajastut Samsungi viimases nutitelefonide seerias. Uus Galaxy AI mudel pakub mitmeid innovatiivseid ja kasutajasõbralikke funktsioone, sealhulgas kõne ja sõnumite reaalajas tõlkimist, objektide otsimist ekraanilt Google'i otsingus, AI-fototöötlus vahendeid ning kaamera süsteemi täiustusi, mis jäädvustavad seninägematut foto ja video kvaliteeti. See mudel on loodud neile, kes hindavad värskete tehnoloogiate mitmekülgsust oma nutitelefonis.

Toote eelised

Vastupidav titaankorpus ja ekraan on valmistatud Corning® Gorilla® Armor karastatud klaasist

Tööstuse parim kaamera, mis sisaldab kõige rohkem megapiksleid ning AI suumi ja töötlemist

QHD+ ekraani eraldusvõime kuni 2600 nitti heledust

Chat Assist, Speech-to-Text ja muud seninägematud AI funktsioonid, mis kergendab suhtlust

ProVisual Engine – kõikehõlmav AI tööriistakomplekt telefoni kaamera menüüs

Sisseehitatud S Pen digitaalne pliiats

Üks parimaid oma klassi telefonide aku tööiga

Miinused

Laadimine võiks olla kiirem

Kõrge hind

Google Pixel 8 Pro

Foto: tootja



Ekraan: 6,7-tolline Super Actua | Protsessor: Google Tensor G3 | Mälu: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Tagakaamera: 50 MP lainurk, 48 MP ülilainurk, 48 MP telefoto | Esikaamera: 10.8 MP | Aku: 5050 mAh; üle 24 tunni

Google Pixel 8 Pro pakub suurepäraseid võimalusi fotograafia huvilistele. Kolmekordne kaamerasüsteem sisaldab 48 MP eriti laia nurga objektiivi paremateks makro pildistamiseks. Telefonis on ka mitmed tehisintellekti tööriistasi fotode järeltöötluseks ning kaamera stabiliseerimiseks koos HDR funktsioonidega, mis teevad sellest ühe parima kaamerasüsteemi turul.

Toote eelised

5050 mAh aku LTPO ekraaniga

Täiustatud kaamerasüsteem kvaliteetsete fotode tegemiseks, eriti vähevalgustatud keskkonnas

Mitmed kasulikud Gemini Nano AI ja Google AI funktsioonid foto- ja videomaterjalide töötlemiseks

Piiratud aja jooksul sisaldab Google'i Premium-toodete teenused hinnas

Miinused

Oluliselt kallim kui eelmine mudel

Lühike aku kestvus

Laadimine võiks olla kiirem

Apple iPhone 15 Pro Max

Parim iPhone telefon

Foto: tootja



Ekraan: 6,7 tolli | Protsessor: A17 Pro | Mälu: kuni 1 TB | Tagakaamera: 48 MP lai vaatenurk, 12 MP ülilainurk, 12 MP telefoto (2x), 12 MP telefoto (5x) | Esikaamera: 12 MP | Aku: kuni 29h

Viimase põlvkonna iPhone, mis on varustatud titaankorpusega, on välja töödatud spetsiaalselt meediahuviliste ja professionaalsete sisuloojate vajadusi silmas pidades. USB-C ühenduvus võimaldab kiiremat laadimist, sujuvamat andmeedastust ning pakub võimalust ühendada seadet 4K resolutsiooni monitoridega. iPhone 15 Pro Max toob turule uuendusliku toimingunupu, mis võimaldab kasutajatel mugavalt teha kiirvalikuid, parandades sellega oluliselt kasutajakogemust.

Toote eelised

Kerge ja mugav korpus võrreldes teiste iPhone’i mudelitega

Toimingunupp pakub uusi võimalusi telefoni kohandamiseks

Ere ekraan, mis sobib kasutamiseks välitingimustes

Kaamera suum võimaldab saavutada kõrge kvaliteedi fotosid ja videoid

Miinused

Funktsioonid ei erine palju iPhone 14-st

Võrdlemisi lühike aku kestvus

Kõrge hind

Samsung Galaxy A54 5G

Parim eelarvesõbralik valik

Foto: tootja



Ekraan: 6,4-tolline Infinity-O FHD+ | Protsessor: Kaheksatuumaline | Mälu: 128 GB, 256 GB |

Tagakaamera: 50 MP lainurk, 12 MP ülilainurk, 5 MP makro | Esikaamera: 32 MP | Aku: 5000 mAh; üle 24 tunni

Samsung Galaxy A54 5G on silmapaistev oma kõrge kvaliteedi viimistluse, hoolikalt läbimõeldud kaamerate paigutuse ning elegantse disainiga. Lisaks pakub see suurenenud veekindlust ja tolmukindlust. Tänu VDIS-tehnoloogiale ning laiema nurga ja automaatse kadreerimise funktsiooniga OIS-kaamerale võimaldab see teha erakordselt kvaliteetseid videoid.

Toote eelised

VDIS ja automaatne kadreerimine tagavad kõrge kvaliteediga videote salvestamise

Öörežiim laiema OIS-i ja täiustatud pildisensoriga

Ere ekraan parema nähtavuse tagamiseks välitingimustes

Elegantne ja sujuv raami disain ning kaamerate paigutus

Miinused

Laadija tuleb eraldi osta

Laadimine võiks olla kiirem

Xiaomi 13 Pro

Foto: tootja



Ekraan: 6,67-tolline AMOLED | Protsessor: Snapdragon® 8 Gen 2 | Mälu: 256 GB, 512 GB, 1 TB | Tagakaamera: 50 MP lainurk, 12 MP ülilainurk, 50 MP telefoto | Esikaamera: 20 MP | Aku: 4820 mAh; kuni 104h

Xiaomi 13 Pro esindab tipptaseme fotograafia ja ületamatu jõudluse sümbioosi. See nutitelefon eristub oma kiirlaadimisvõimega, mida võimaldab innovaatiline 120W HyperCharge tehnoloogia. Erksa ja dünaamilise AMOLED-ekraaniga, mida kaitseb vastupidav Corning® Gorilla® Glass Victus® ning biokeraamika, tagab seade erakordse vastupidavuse.

Toote eelised

Suurepärane pildikvaliteet, tänu eriti suurele sensorile ja Leica professionaalsele optikale, mis töötab suurepäraselt nii liikumisel kui ka hämaras valguses

Dolby Atmos® stereo kõlarid tagavad ruumilise helielamuse

Aku saab täis vaid 19 minutiga, tänu 120W HyperCharge tehnoloogiale

Miinused

Libeda viimistluse tõttu võib telefon kergesti käest libiseda

Kõrge hind võib olla takistuseks

Samsung Galaxy Fold5

Foto: tootja



Ekraan: 7,6 tolli | Protsessor: Snapdragon® 8 Gen 2 | Mälu: 256 GB, 512 GB, 1 TB | Tagakaamera: 50 MP lainurk, 12 MP ülilainurk, 10 MP telefoto (3x) | Esikaamera: 10 MP, 4 MP peidetud kaamera ekraani all | Aku: 4400 mAh; kestvus kuni 73 tundi

Samsung Galaxy Fold5 on nutitelefon, mis ühendab endas põneva mängukonsooli ja mobiilse kinoteatri võimalused, võimaldades samal ajal mitme ülesande täitmist eraldi akendes, sealhulgas professionaalsete fotode tegemist — kõik see mahub kokkupanduna taskusse nagu tahvelarvuti. Flex Hinge võimaldab seadet kergesti avada, sulgeda või seada ideaalsesse asendisse. Dual Preview funktsioon muudab fotode tegemise lihtsamaks, pakkudes lisavaadet fotol olevale subjektile.

Toote eelised

7,6-tolline põhiekraan, mille maksimaalne heledus ulatub 1750 nittini

Võimalik avada ühel ekraanil kolm erinevat akent ja tööribal hoida korraga kuni 12 rakendust, võimaldades mitme ülesande täitmist

Täiustatud kaamerasüsteem kahe laia ekraaniga, 30x Space Zoom suumivõimaluse ja Dual Preview eelvaatega

Kokkuklapitav disain aitab saavutada perfektseid selfie'sid

Vastupidavust lisavad Armor Aluminum raam, Flex Hinge hing ja hermeetiline viimistlus

Miinused

Ebapiisav tolmu vastupidavus

Motorola Razr Plus

Foto: tootja



Ekraan: 6,9 tolli AMOLED | Protsessor: Snapdragon® 8+ Gen 1 | Mälu: 256 GB | Tagakaamera: 12 MP lainurk, 13 MP ülilainurk | Esikaamera: 32 MP | Aku: 3800 mAh

Motorola Razr Plus on kompaktne ja kergesti kaasaskantav nutitelefon, mis tagab sujuva töö tavakasutuses olevate rakenduste ja teenustega. Tänu laiendatud välisele ekraanile, mis võimaldab kasutajatel kiiresti ligi pääseda peamistele funktsioonidele ilma seadet avamata. See uuenduslik lähenemine klassikalisele klapitelefoni disainile toob turule taskukohase hinnaga kahe ekraaniga seadet.

Toote eelised

Võimalus kasutada telefoni põhifunktsioone telefoni avamata

3,6-tolline pOLED väline ekraan ja suur eelvaate ekraan fotodele

30W TurboPower™ kiirlaadimisvõimalus

Suurendatud vastupidavus tolmu suhtes

Miinused

Lühike akukestvus

Kaamerate kvaliteet ei ole väga kõrge

OnePlus 12

Foto: tootja



Ekraan: 6,8 tolli ProXDR | Protsessor: Snapdragon® 8 Gen 3 | Mälu: kuni 512 GB | Tagakaamera: 50 MP lainurk, 48 MP ülilainurk, 64 MP telefoto (3x) | Esikaamera: 16 MP | Aku: 5400 mAh; kestvus kuni 47 tundi

OnePlus12 esitleb 120 Hz ekraani, kõrge kvaliteeteedi kaamerat ning võimast protsessorit, mis koos annavad funktsioonirikka telefoni. Seade toetab 100W juhtmega ja 50W juhtmeta laadimist, pakkudes sellega tipptasemel Androidi kasutaja kogemust. See on ideaalne valik neile, kes soovivad soetada kvaliteetset nutitelefoni mõistliku hinna eest.

Toote eelised

Kiire ja sujuv jõudlus

Konkurentsivõimeline kaamerasüsteem, sealhulgas 48 MP eriti laia vaatenurgaga kaamera

Smart Rapid Charge kiirlaadimine 26 minutiga

Miinused

Puudub ekraanikaitse

Ei ole vee- ega tolmukindel

OnePlus Open

Foto: tootja



Ekraan: 7,8 tolli AMOLED | Protsessor: Snapdragon® 8 Gen 2 | Mälu: 512 GB | Tagakaamera: 48 MP lainurk, 48 MP ülilainurk, 64 MP telefoto | Esikaamera: 32 MP väline, 20 MP sisemine | Aku: 4805 mAh

OnePlus Open on üks parimaid kokkupandavaid nutitelefone turul, pakkudes optimaalset suuruse ja kaalu tasakaalu. Seade võimaldab tõhusalt hallata mitmeid ülesandeid Open Canvas funktsiooni abil, mis tagab muljetavaldava fotokvaliteedi, keskendudes eriti värvitoonide täpsusele. Selle nutitelefoni mugavus ja konkurentsivõimeline hind muudavad selle atraktiivseks valikuks nii Androidi algajatele kui ka esmakordsetele kasutajatele.

Toote eelised

Eriti kerge ja õhuke kokkupandav disain

Open Canvas funktsioon võimaldab sujuvat ja mitmekülgset multitaskingu kogemust

Kaks ProXDR ekraani 2K resolutsiooniga

Ruumilised kõlarid kaasahaarava helikogemuse jaoks

Miinused

Kokkupanduna on ekraani keskel märgatav voldik, mis võib häirida visuaalset kogemust

Kaamera kvaliteet võiks olla parem nõrgas valguses

Asus Zenfone 10

Foto: tootja



Ekraan: 5,9 tolli AMOLED | Protsessor: Snapdragon® 8 Gen 2 | Mälu: kuni 512 GB | Tagakaamera: 50 MP lainurk, 13 MP ülilainurk | Esikaamera: 32 MP | Aku: 4300 mAh

Asus Zenfone 10 eristub tänapäeva suurte nutitelefonide seas oma kompaktse ja ergonoomiliselt optimeeritud disainiga. See mudel on varustatud 5,9-tollise ekraaniga, tippklassi protsessoriga ja kahe võimeka tagakaameraga. Seadme küljele integreeritud sõrmejäljesensor ja hoolikalt kujundatud korpuse disain tagavad sujuva ja mugava kasutajakogemuse.

Toote eelised

Kompaktne suurus, telefon mahub mugavalt ühte kätte

6-teljeline Hybrid Gimbal kaamera stabilisaator

AI tööriistad kaamerasätetes, mis tõstavad fotode kvaliteeti

Edge Tool 2.0 sensor, mis võimaldab peapaneeli avada ühe puudutusega

Miinused

Ekraan võiks olla eredam

Lühike aku kestvus

Mobiilsete seadmete kasutuskogemust täiendavad pidevalt uued innovatsioonid, sealhulgas tehisintellekti kasutamine nutitelefonide põhifunktsioonide laiendamiseks. 2024. aasta edetabelis on esikohal Samsung Galaxy S24 Ultra, millele järgneb rida nutitelefone, mis sobivad igale eelarvele ja igapäevastele vajadustele.