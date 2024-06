Google’i veebiuudiste toode ja litsentseerimisprogramm Google News Showcase laieneb Baltimaadesse. Google’i uudiste valiku Eesti koostööpartneriteks said Postimees Grupp ja Õhtuleht.

Uudiste valiku programmiga liitunud uudistetoimetused loovad kureeritud sisu uudistepaneelidesse, mis on nähtavad nii Androidi kui ka iOSi seadmest Google’i veebiuudistes ja Discover Panelis. Veebiuudiste toote Eesti koostööpartnerid on Õhtuleht ja Postimees ning Postimees Grupi portaal Elu24, maakonnaväljaanded Järva Teataja, Lõuna-Eesti Postimees, Pärnu Postimees, Sakala, Tartu Postimees ja Virumaa Teataja.

Google'i uudiste valikuga saavad väljaannete Postimees ja Õhtuleht lugejad juurdepääsu osadele maksumüürita väljaande artiklitele. Programmiga liitunud väljaannetel on võimalus, et Google maksab lugejatele juurdepääsu piiratud arvule artiklitele, mis on tavaliselt maksumüüri taga. See omakorda innustab lugejaid uudisteväljaannet rohkem lugema ja suunab ka tellima.

Postimees Grupi tegevjuht Toomas Tiivel rõhutas, et uuendus aitab kaasa valeinfoga võitlemisele, mis on hetkel eriti aktuaalne: „Ajastul, kus levib palju valeuudiseid, aitab uus toimetuse kureeritud uudistekanal meil võidelda väärinfoga, promoda sõltumatut ajakirjandust, pakkuda mitmekesiseid arvamusi ja laiendada lugejate perspektiivi.“

„Rõõmustav on, et Google teeb tihedat koostööd Balti riikide kohalike väljaannetega, pakub lahendusi ja peab neid meie uudistetoimetuse oluliseks partneriks,“ kommenteeris Õhtulehe tegevjuht Erik Heinsaar.

Google’i uudiste valik pakub lugejatele rohkem võimalusi uudiste tarbimiseks ja suunab lugejad täistekste lugema meediaväljaande veebilehele. Ühelt poolt annab see väljaannetele võimaluse tugevdada suhteid lugejatega ning teisalt toob suurema vastutuse oma sisu esitlemise viisi ja stiili üle.

Uudiste valik on osa Google’i eesmärgist toetada ajakirjanikke ja väljaandeid, et tagada inimeste ligipääs terviklikule, sõltumatule ja mitmekesisele uudistevoole.

Google on üle maailma sõlminud uudiste valiku (Google News Showcase) lepingud enam kui 2700 väljaandega. Balti riikidesse laienemisega on Google viinud toote 30 riiki üle maailma.

Uudisteplatvormi algatuse Google News Initiative kaudu on Google koolitanud kolme riigi ajakirjanikke nii faktide kontrollimise oskustes, põhjalikus uurimistöös ja tööriistades, mis toetavad uurivat ajakirjandust. Samuti on ettevõte toetanud Delfi projekti Debunk, mis aitab võidelda veebis leviva väärinfoga, kasutades selleks nii tehisintellektil põhinevat analüüsi kui ka vabatahtlike kogukonna toetust.

Möödunud novembris kogunes Tallinnas üle 60 Baltimaade uudisteväljaande esindaja, ajakirjaniku ja akadeemiku, et arutada valdkonna uusimaid trende ja väljaandmisstrateegiaid. Google tutvustas uusimaid uudistööstusele suunatud tooteuuendusi ning pakkus inspiratsiooni tehisintellektil põhinevate lahenduste näol.

Google sõlmis pikaajalise partnerluse Kodanikuühiskonna vastupidavuse algatusega (Civic Resilience Initiative) ja Balti Meedia Kompetentsikeskusega (Baltic Center for Media Excellence). Need kaks tunnustatud mittetulundusühingut on saanud Google'ilt 1,3 miljoni euro suuruse toetuse, et jätkata oma olulist tööd meediakirjaoskuse tõstmise, vastupidavuse suurendamise ja väärinfoga aktiivse võitlemise nimel Eestis, Lätis ja Leedus.