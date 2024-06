Ka hästi valgustatud kohas pargitud auto võib kergesti varaste sihtmärgiks muutuda. Saagiks lähevad tavaliselt kergesti eemaldatavad autoosad, mida saab hiljem mustal turul müüa, välismaale transportida või teiste sõidukite remondiks kasutada.

Autoandmetega tegeleva ettevõtte carVerticali eksperdi Matas Buzelise sõnul on varaste sihtmärgiks tavaliselt uuemate autode osad, mida saab müüa kallimalt. Nende tähelepanu köidab kõik, alates katalüsaatoritest kuni velgede ja isegi numbrimärkideni. Kuidas saavad sõidukiomanikud end aga kaitsta?

Küljepeeglid ja peegliklaas

Luksusautode peeglid võivad maksta sadu eurosid, seega pole üllatav, et need varaste poolt ihaldatud on. Kuna peeglid saavad tihtipeale väiksemate liiklusõnnetuste käigus kahjustada, on neile lihtne mustal turul ostjaid leida.

Samuti leidub autojuhte, kes pärast oma peegliklaasi kahjustamist otsustavad raha kokku hoida ja seda teiselt autolt „laenata“. Peegliklaasi eemaldamine on üsna lihtne ja võtab vaid mõne hetke.

Selleks, et peeglite vargust ära hoida, võib abiks olla, kui neile VIN-kood peale graveerida. Selline auto on varaste jaoks vähem atraktiivne ja tõenäoliselt vaatavad nad sellest sõidukist mööda.

Esituled ja tagatuled

Sõltuvalt auto mudelist võib esitulede hind ulatuda mitme tuhande euroni. Kuna nende nõudlus kasutatud varuosade turul on suur, ahvatleb see ka vargaid. Varastatud tuled ja muud osad ei pruugi tingimata sattuda müügiportaalidesse - neid viiakse sageli ka välismaale.

„Tulede eemaldamiseks võivad vargad kasutada spetsiaalseid metallikääre ning seeläbi auto tiibu ja kapotti tõsiselt kahjustada. Sellistel juhtudel on omaniku kahju veelgi suurem,“ ütleb Buzelis.

Autotuled kuuluvad samuti nende osade hulka, millele eksperdid soovitavad VIN-koodi peale graveerida. Kuigi see ei ole lollikindel lahendus varaste heidutamiseks, vähendab see oluliselt tõenäosust, et auto leitakse ilma tuledeta.

Numbrimärgid

Auto numbrimärke varastatakse üldjuhul selleks, et neid teisele sõidukile paigaldada ja kuritegelikuks tegevuseks kasutada. Kurjategijad kasutavad seda taktikat, et vältida linnakaameraid ja eksitada õiguskaitseorganeid.

Numbrimärkide eemaldamine on äärmiselt lihtne, seega on ainus viis oma auto kaitsmiseks hoida seda suletud parklas või vähemalt hästi valgustatud kohas.

Rooliratas

Keskklassi auto kasutatud rooliratas võib maksta mõnikümmend eurot, kuid luksusklassi Porsche, BMW või Mercedese rooliratta hind võib ulatuda lausa tuhandetesse eurodesse. Ameerika Ühendriikidest tuuakse Euroopasse märkimisväärne hulk tugevalt kahjustatud autosid, mistõttu on rooliratas üsna nõutud asi.

Kui minevikus olid roolilukud väga levinud, siis tänapäeval on sellised seadmed pigem haruldased. Ainus viis rooliratta vargust ära hoida on jätta auto turvalisse kohta.

Siseviimistlus

Kuigi sisepaneelide osi varastatakse harvemini kui tulesid või peegleid, on ka need varaste seas üsna populaarsed. Enamasti on nende sihtmärgiks luksuslikumate autode paneelid, mis müüakse edasi mehaanikutele või viiakse välismaale.

Rehvid

Tugedel või telliskividel seisev auto on varaste seas ajatu klassika. Kuna rataste eemaldamine võtab aega, valivad vargad tavaliselt tänavavalgustusest kaugemale pargitud autod.

„Autorehvid on üsna ihaldatud kaup, nii et ostjate leidmine neile ei ole keeruline. Kõige kindlam viis hommikuse ebameeldiva üllatuse vältimiseks on kasutada spetsiaalseid turvapolte, mis takistavad ratta lahti kruvimist tavaliste tööriistadega,“ selgitab Buzelis.

Katalüsaatorid

Katalüsaatorites kasutatakse selliseid väärismetalle nagu plaatina, pallaadium ja roodium, mis on vanametallide müüjate poolt kõrgelt hinnatud. Katalüsaatorit müües võivad vargad oodata vähemalt mõnesaja euro suurust tulu. Eriti valvsad peaksid olema Toyota ja Lexuse omanikud, sest just need kaubamärgid on kõige sagedamini kurjategijate sihtmärgiks. Nende tootjate katalüsaatorites on rohkem väärismetalle, mis toob ka suuremat kasumit. Kuna Toyota ja Lexus toodavad hübriide, on nende katalüsaatorid tavaliselt paremas seisukorras kui bensiiniautodel.

Buzelis märgib, et kurjategijad võtavad sageli sihikule populaarsemaid kõrgema klassi mudeleid, seega tasub sellise sõiduki ostmisel hinnata ka oma parkimisvõimalusi. Vastasel juhul võivad varaste öise külaskäigu järgsed kahjud kalliks maksma minna.