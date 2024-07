(Sisuturundus)

Istuva töö tegemiseks on vajalik ergonoomiline keskkond, et vältida lihaspinge ja muude terviseprobleemide teket. Seetõttu on oluline nii reguleeritav arvutilaud kui ka töötool. Kuidas sisustada töökeskkond, mis toetab sinu tervist ja kust leida kogu vajalik mööbel?

Telli reguleeritav arvutilaud ning muu kontorimööbel e-poest ja naudi kiiret tarnet

Valikus on nii elektriliselt reguleeritav arvutilaud kui ka töölaud, mille kõrgust saab muuta manuaalselt. Valida saab erinevate suuruste ja disainide vahel vastavalt soovitud eelarvele. Kuid muudetava kõrgusega laud pole ainus mööbliese, mida kodukontori sisustamiseks vajad. Oluline on valida välja ka ergonoomiline töötool, sülearvuti, kuvar, hiir ning klaviatuur.

Milline reguleeritav arvutilaud valida?

Arvutilauad erinevad üksteisest paljude näitajate poolest ning selleks, et leida kõige parem toode, tuleb tutvuda põhjalikult tootekirjeldusega ja mõelda läbi, mida kõige enam laua juures hindad.

Kas elektriline või manuaalne reguleeritav arvutilaud? Üks kõige esimesi küsimusi on see, mis tüüpi lauda eelistad. Elektrilised reguleeritavad kirjutuslauad on kõrgema hinnaga kui manuaalselt muudetava kõrgusega arvutilauad. Elektrilise laua kõrguse muutmiseks piisab nupule vajutamiseks, kuid manuaalse puhul tuleb seda teha ise. Peamiselt on seeküsimus mugavuses, aga arvestades, et kaheksatunnise tööpäeva jooksul on soovitatav töötada umbes üks tund püstises asendis, võib laua kõrguse muutmine muutuda kiiresti tüütuks tegevuseks ja viia selle vältimiseni. Laua suurus ja kuju. Reguleeritavad arvutilauad on üldjuhul 65–80 cm sügavad ning 90–190 cm laiad. Nurgalauad on suuremad, kuid tänu oma L-kujulisele disainile kompaktsed ning sobivad väiksemasse ruumi. Sobiva suuruse valimiseks tuleb arvestada kõigega, mis lauale peaks mahtuma. Veendu, et laual on ruumi kuvari, klaviatuuri ja hiire jaoks. Disain ja materjal. Millest on reguleeritav arvutilaud valmistatud? Materjalist sõltub toote vastupidavus. Kui mööbel on täispuidust ja selle jalad on valmistatud metallist, võib eeldada, et see peab kaua vastu. Muud materjalid, nagu PVC või saepuruplaat, ei ole niivõrd vastupidavad kui täispuidust valmistatud mööbliesemed. Sõltuvalt ruumi sisekujundusest tuleb valida arvutilaua disain. Klassikaline valge laud sobib minimalistlikku interjööri, seevastu tammepuidust või selle imitatsiooniga laud lisab ruumi soojust ja elegantsi.

Kuidas valida töötooli?

Ainuüksi reguleeritav arvutilaud ei ole piisav, et luua ergonoomiline töökeskkond. Teine kriitilise tähtsusega mööbliese on töötool, mille asendit ja kõrgust saab muuta. Seetõttu on esimene soovitus töötooli valikul see, et see oleks reguleeritav. Töötooli puhul saab muuta nii tooli kui ka käetugede kõrgust ning seljatoe asendit. Oluline on veenduda, et laua ja tooli kõrgus lubaks asetada käed lauale nii, et need on küünarnukist kõverdatud.

Kui töötool on reguleeritav ning toetab nii sinu käsi, selga kui ka pead, on kriitilise tähtsusega kriteeriumid tagatud. Küll aga võid lisaks arvestada nii tooli materjali, disaini kui kavärvivalikuga. Selleks, et kodukontoris oleksid kõik tööasjad korrastatud ja süsteemselt paigutatud, tuleb mõelda ka karpide, kastide ja sahtlite peale, kuhu asju paigutada. Korrastatud ruum loob eelduse paremaks produktiivsuseks ning ergonoomiline mööbel tagab tervisliku töökeskkonna. Sisusta koos Kaup24 ja Hansapostiga!