Igipõline vastasseis Apple’i ja ülejäänud tehnoloogiafirmade vahel pole jätkuvalt ka arvutimaailmas kuhugi kadunud.

Viimaste uuringute kohaselt moodustavad Windowsi operatsioonisüsteemiga arvutid ca 72% ja Apple’i poolt toodetud arvutid ca 15% kõigist arvutitest. Samas tasub siinkohal meeles pidada, et kui Apple’il on korraga müügis mõned üksikud arvutimudelid (Macbookid, iMacid, Mac Pro’d jms), siis Windowsi arvuteid on sadu kui mitte tuhandeid (nt arvutitootjad nagu Acer, Samsung, Asus, Dell, Lenovo jpt).

Kuid kumba neist endale sülearvutiks valida? See sõltub mitmetest teguritest, sh eelarvest, kasutusotstarbest ja isiklikest eelistustest. Järgnevalt leiad peamised punktid, mida otsuse tegemisel arvesse võtta.

Hind ja valikuvõimalused

Apple: pakub piiratud valikut sülearvuteid, peamiselt MacBook Air ja MacBook Pro. Nende hinnad algavad enamasti 1000 eurost ja võivad võimsamatel mudelitel küündida lausa mitme tuhande euroni.

Windows: paljud tehnoloogiafirmad toodavad Windowsil põhinevaid sülearvuteid, tänu millele on sellel operatsioonisüsteemil põhinevate sülearvutite valik rikkalik ehk leidub nii soodsaid mudeleid kui ka tippklassi mänguriarvuteid. Hinnad algavad ca 300 eurost ja võivad samuti küündida mitme tuhande euroni.

Riistvara

Apple: Mac’ide puhul on kasutatud Apple’i oma kiipe, nagu M1, M2 ja M3. Need kiibid integreerivad CPU, GPU ja mälu, mis lihtsamini öeldes tähendab, et arvutitel on parem jõudlus ja aku kestvus. Näiteks M2 kiibiga MacBook Air’ide aku võib järjepideval kasutamisel kesta ühe laadimisega kuni 18 tundi.

Windows: Windowsi sülearvutid kasutavad enamasti nii Inteli kui AMD protsessorieid ning erinevaid graafikavalikuid (Radeon ja GeForce) ja mälu. Lihtsustatult tähendab see seda, et head arvutid suudavad hakkama saada kõigi vajalike ülesannetega, olgu selleks siis igapäevased tööülesanded või intensiivne mängimine.

Operatsioonisüsteem ja rakendused

Apple: Apple’i seadmetes töötav macOS on tuntud oma kasutajasõbraliku liidese poolest ja sisaldab mitmeid tasuta rakendusi, nagu Pages, Numbers, Keynote, GarageBand, iMovie jt.

Windows: Windows 10 ja 11 on teinud võrreldes varasemate versioonidega kvaliteedis korraliku edasimineku ning pakuvad laia valikut rakendusi, kuigi paljud neist pole eelnevalt installeeritud. Samas enamikku suurematest programmidest, nagu Adobe Photoshop ja Microsoft Office, saab edukalt mõlemas versioonis kasutada.

Turvalisus

Apple: Macid on tuntud parema turvalisuse poolest. Neil on suletud ökosüsteem ja neid võetakse vähem pahavara juurutamisega sihikule.

Windows: nende arvutite turvafunktsioonid on viimastel aastatel oluliselt paranenud, kuid suurem kasutajate arv teeb selle siiski suurema tõenäosusega viiruste ja pahavarade sihtmärgiks.

Ökosüsteemi integreerimine

Apple: pakub sujuvat integreerimist kõigi ökosüsteemi kuuluvate seadmete vahel. Näiteks saad mõnda ülesannet alustada MacBookis ja jätkata seda iPhone’s või iPad’is. Lihtne näide: kui copy’d arvutis mõne teksti, saad selle otse oma telefoni paste’ida.

Windows: mõned tootjad, nagu Samsung ja Lenovo, pakuvad head seadmete integreerimist, kuigi mitte nii ulatuslikult kui Apple seda oma ökosüsteemis teha suudab.

Kumba siis valida?

See vastus kõlab küll klišeena, kuid valik sõltub suuresti sinu konkreetsetest vajadustest ja eelarvest. Macid sobivad suurepäraselt neile, kes hindavad jõudlust, pikemat aku kestust ning erinevate seadmetesisest ja -ülest kasutusmugavust. Windowsi sülearvutide osas on aga jällegi palju rikkalikum valik ja märgatavalt soodsamad tooted. Seega mõtle hoolikalt läbi, milleks täpsemalt arvutit igapäevaselt kasutad, ja tee otsus vastavalt selle.