Logitech teeb häid ja üsna kalleid klaviatuure, MX Mechanical pole siin erand. Kuna seade maksab üsna kopsaka summa (155 eurot), siis on enne kindlasti hea teada, milleks ja kellele see valjult klõbisev mehaaniline klahvistik sobib.

Kindlasti ei sobi see igaühele. Madala ja pehme sülearvuti nupustikuga harjunule on see nagu tagasipöördumine 90ndatesse: korralik klõbin, vaja on vajutada sügavale ja kui pole harjunud, tuleb esialgu palju vigu.

Mehaanika meeldib aga paljudele mänguritele. Just see klaviatuur on hea nii mängude kui töö jaoks ehk kaks-ühes: pole vaja pidevalt vahetada, vaid saab nii oma tööasjad kui shooterid edukalt tehtud.

Kas hinna ja kvaliteedi suhe on ikka tasakaalus?

Kas see uus madala profiiliga klaviatuur suudab rahuldada kõiki kasutajaid, kellel on kõrged ootused nii mehaanilise klaviatuuri tunnetuse kui kasutusmugavuse osas? Eks see sõltub ka kasutajast. Kuid kallis hind eeldab, et see peab olema midagi head paljudele.

MX Mechanical on saadaval täismõõdus versioonina ning ka kompaktsema MX Mechanical Mini variandina, mis sobib hästi neile, kes eelistavad minimalistlikku tööruumi ja mida oleme juba testinud. Klaviatuuri disain on lihtne ja funktsionaalne, hallide kahetooniliste klahvidega, mis istuvad alumiiniumist siledal alusplaadil. Klaviatuuri modifikatsioonid pakuvad valikut kolme erineva mehaanilise lüliti vahel – Tactile Quiet (pruun), Clicky (sinine) ja Linear (punane), võimaldades kasutajal valida ostu just oma eelistuste järgi. Tactile Quiet lülitid, mis olidki testitaval klaviatuuril, pakuvad vaevumärgatavat klikki ja on vaiksed, mis muudab need ideaalseks kontorikeskkonda. Samas on klõbin ikkagi korralik ja kaugele kostuv. Hea ja mugav on taustvalgus, mis süttib kohe, kui alustad tippimist.

Tippimise kogemus ja tehnilised omadused

Tänu madalaprofiililistele lülititele on tippimiskogemus sujuv ja käepärane, nii et ka mehaaniliste klaviatuuridega mitteharjunul kulub harjumiseks palju vähem aega. Kuigi klahvide vajutustundega võib alguses harjumine ikkagi veidi aega võtta, muutub see kiiresti üsna loomulikuks, kui on tahtmist ümber õppida. Klaviatuuril on valgustatud klahvid, mis süttivad automaatselt, kui käed klaviatuuri lähedale liiguvad, ning kohanduvad vastavalt ümbritseva valguse heledusele.

Valgustusefekte saab personaliseerida Logi Options+ tarkvara abil, mis töötab nii Windowsi kui ka macOS-i operatsioonisüsteemidega.

Need efektid teevad klaviatuuri rohkem mänguri klahvistikuks, sest saab kasutada erinevaid valgusefekte: "hingamine", "lainetamine", helendab ainult see nupp, mida vajutad jne.

MX Mechanical toetab mitut seadet ja võimaldab kiiret vahetust nende vahel tänu Easy-Switch nupule. See funktsioon on eriti kasulik neile, kes töötavad mitme seadmega samaaegselt. Klaviatuuril on ka USB-C laadimisport, mis lubab klaviatuuri kasutada kuni 15 päeva ühe laadimisega (kui valgustus on sisse lülitatud) või kuni 10 kuud ilma valgustuseta.

Ühendus on kas üle Bluetoothi või kaasasoleva USB adapteriga juhtmevabalt. USB kaabel laadimiseks ning adapter on kaasas.

Tarkvara ja kohandamine

Logi Options+ tarkvara pakub mitmeid kohandamisvõimalusi, sealhulgas Fn-klahvide funktsioonide muutmist, valgustusefektide valikut ning rakenduspõhiseid profiile.

Siiski tuleb märkida, et täiemahuline klahvide programmeerimine nõuab Logitechi konto loomist, mis võib olla mõnele kasutajale tülikas.

Kas oled valmis palju maksma?

Logitech MX Mechanical on hea klaviatuur eelkõige neile, kes vajavad mugavat ja vastupidavat tööriista igapäevaseks kasutamiseks. Kuid tavakasutaja jaoks on siin üks ebamugav tõrge. Nii kallist klaviatuuri ostes pole hea minna riskile, kas madala käiguga mehaaniline klaviatuur ikka tegelikult ka meeldima hakkab või jääb see hoopis kasutuna seisma. Siin ei oskagi head nõu anda peale selle, et ilmselt tuleb enne igaks juhuks käia proovimas. Ja ka siis võib tunduda esialgu ebamugav, kui pole harjunud. Paljud arvustajad siiski kirjutavad, et kui need klahvid näpu sisse jäävad, on juba raske taolisest seadmest loobuda ning sülearvuti madal pladisev nupustik ei tundu enam nii ahvatlev. See tähendab, et ära harjudes on raske juba endise elu peale tagasi pöörduda.

Selle klaviatuuriga on mehaaniliste klahvide austajatel rõõm pikalt tippida tänu just madala profiiliga lülititele ja ergonoomilisele disainile. Klaviatuuri kallet saab jalgu välja võttes tõsta. Kuigi hind on kõrgem ja mõned kohandamisvõimalused piiratud, on see siiski mõistlik valik teatud grupile, kes hindavad juhtmevabadust ja võimalust töötada mitme seadmega samaaegselt. MX Mechanical sobib ka korraga nii proffidele kodukontori töötajatele kui mängijatele, kes tahavad samasugust klahvistiku tööks ja vabaks ajaks. Profimängijate jaoks jääb ilmselt sellest seadmest siiski väheseks. Klaviatuur on esmamuljel töökindel ja hea kvaliteediga, aga tagasihoidlikul hinnangul liiga kalls.

PLUSSID

Juhtmevaba ühendus nii USB vastuvõtja kui ka Bluetoothi kaudu

Integreeritud laetav aku pika tööajaga

Valgustatud klahvid

Kolme erineva lülititüübi valik vastavalt kasutaja eelistusele

Sobib hästi mitme seadme vahel vahetamiseks

MIINUSED

Kõrge hind võrreldes sarnaste toodetega

Ei toimi juhtmega USB režiimis

Puudub NumLock staatuse indikaator

Täielik kohandamine nõuab Logitechi konto loomist

TEHNILISED ANDMED

Juhtmevaba klaviatuur Logitech MX Mechanical

Hind: ca 155 eurot

Lülitamine seadmete vahel: ühenda kuni kolme seadmega

Andurid: valgusandur käe läheduse peale taustvalgustuse sisselülitamiseks, heledusandur taustvalguse heleduse kohendamiseks vastavalt ümbritsevale valgusele

Ühendus: juhtmevaba USB adapteriga ja Bluetooth

Laadimine: USB-C kaabliga, 15 päeva kuni 10 kuud (taustvalgustusega või ilma)

Toitelüliti: jah

Aku: Li-Po, 1500 mAh

Tarkvara: Logi Options+ Windowsile ja macOS

Mõõtmed: 131,55 x 433,85 x 26,10 mm

Kaal: 828 grammi