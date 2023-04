Logitechil tuli välja uus mehaaniline klaviatuur MX Mechanical, mille juurde käib komplekti ka hiir MX Master 3S, mida oleme juba testinud. Samasse seeriasse kuulub nüüd testimislauale maandunud MX Mechanical Mini, mis suurest klaviatuurist veel kompaktsem, sest numbriklahve ja ääri pole, kuid samasuguste mehaaniliste sügavale vajutatavate klahvidega, mis klõbisevad nagu muiste.

Pakend on Logitechil öko - kõik on papist, klaviatuur aga mähitud õhukesse valgesse paberisse, mida sai kasutada avapildi taustana pildistamisel. Kaasas on USB adapter Bolt, sest seade on ühendatav arvutiga nii üle Bluetoothi kui USB adapteriga juhtmevabalt. Lisaks on kaasas USB C kaabel, sest patareide asemel töötab seade sisseehitatud akudega. Seegi on öko.

Kohe peab alguses mainima ka seda, et need paadunud sülearvutikasutajad, kes on harjunud madalate, vaiksete ja ülitundlike lühikese klahvikäiguga sülearvutinuppudega, hakkavad mehaanilisel sisestusvahendil kohe palju vigu tegema, sest asi vajab harjumist.

Kuid on paar seltskonda, kellele just selline lahendus meeldib. Need ongi need vanakooli arvutikasutajad, kellele meeldib kunagiste klaviatuuride füüsiline tunnetus ja pikk käik, kuid lisaks on ka veel üks suur ja oluline grupp - mängurid. Ideaalne on aga mehaaniline miniklaviatuur neile, kellel meeldib nii tööd teha kui puhata just selliste kõrgete klahvistikega.

MX Mechanical Mini tundub olevat suunatud Maci kasutajatele, kuid sobib siiski ka PC-dele. Klahvidel on Maci paigutus, kuid ka Windowsi märgid. Siiski võib mõnikord funktsiooniklahvidega orki lennata, näiteks taustvalgustust lülitades teeb Windows hoopis F5 ehk Refresh ja nii see siin kirjutatud lugu vastu taveast korra lendaski, kuna salvestamine oli ununenud tegemata.

Ülarealt leiab kõik moodsa aja eriklahvid: suhtlusrakenduse käivitamine, emotikonid, ekraanipildi tegemine, mikrofoni vaigistamine. Ka muusika juhtimise funktsiooniklahvid on olemas.

Ning nooleklahvid on kõik päris suuruses - ei ole poolitatud klahve, nagu mõnedel sülearvutitel ruumi kokkuhoiuks.

Igasuguseid funktsioone ja seadeid saab sättida äpist Logi Options+, kust on näha ka aku laetuse tase. Seda näeb muidugi ka Windowsi Bluetoothi seadetest. Kuid äpis saab muuta funktsiooniklahvide tähendust ja koostada käsujadasid. Isegi taustvalgustuse efektid on muudetavad.

Klaviatuuriga saab ühendada kuni kolm seadet kas üle Bluetoothi või USB adapteriga. Nende vahel saab vahetada funktsiooniklahvidega. Logi Options+ rakendusega võib veel ka faile ja Copy/Paste sisu ühest arvutist teise üle kanda, kasvõi Macist PC-sse.

Taustvalgustus on suur energiatarbija. Kui see sees, siis isegi intelligentselt sisse-välja automaatselt lülitades kestavad akud vaid 15 päeva. Kui aga taustvalgustus välja lülitada, saab juba kümme kuud hakkama.

Kui on Mac, siis on ka hind kohe vastavast klassist. Muidu igati hea klaviatuur on üsna korraliku hinnaga - ca 160 eurot.

PLUSSID

+ mehaanilised täpsed klahvid - neile, kellele meeldib mehaaniline klaviatuur

+ taustvalgustus

+ töötab sujuvalt kolme seadme vahel lülitades

MIINUSED

- hind

- sülearvuti kasutajal vajavad kõrged klahvid harjumist (kuid see pole kõigi jaoks miinus)

TEHNILISED ANDMED

Klaviatuur MX Mechanical Mini

Hind: 160 eurot

Ühendus: kuni kolme seadmega

Andurid: käe läheduse andus taustvalgustuse sisselülitamiseks; valgustuse heleduse andur

Laadimine: USB C / USB C kaabliga

Aku kestvus: kuni 15 päeva taustvalgustusega, kuni 10 kuud ilma taustvalgustuseta

Aku: 1500 mAh

Tarkvara: Logi Options+ (Windows ja macOS)