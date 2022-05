Täna tõi Logitech välja oma tipphiire MX Master 3S, mis on järeltulija senisele MX Master 2S-ile, mida Arvutimaailm ka üsna hiljuti testis. Välja vahetatud põlvkond sai uue ja kiirema sensori tundlikkusega 8000 dpi, mis on poole täpsem, kui vana. Selle eelised tulevad välja ülisuurte kõrgete resolutsioonidega monitoridel, kus hiir suudab endiselt kiirelt ja täpselt liikuda.

Kuid alustame karbist väljavõtmisest.

Karp on tunduvalt suurem, kui eelmisel mudelil, kuid hiir sees üsna sama suur.

Sees on pakk pabereid, mille seas polegi juhendit, USB C kaabel ja Logitech Bolt adapter ning hiir ise.

Igati hea ja loogiline on muidugi see, et hiirt saab nüüd laadida levinud USB C standardiga pesast, mis asub ninaosas. Seega kui akud tühjaks saavad, ei pea hiirt kuhugi laadima jätma, vaid võib tööd edasi teha, "osundusseade" lihtsalt on nüüd sabaga. Minutiga saab kiirlaadides akut juurde kuni kolmeks tunniks. Kui aga MX Master 3S on täis laetud, jätkub seda kuni 70 päevaks.

Laadimise indikaatoriga on uue hiire juures toimunud väike tagasiminek. Kolme LED-i asemel näitab nüüd laetust vaid üks LED - kas aku on täis. Võib-olla hakkab see värvi muutma vms, kui tühjeneb, aga esimese käed-küljes testiga seda veel ei näinud.

Bolti adapteriga aga tekib kohe küsimusi.

Milleks see, kui eelmisel mudelil oli Unified adapter? Miks küll on vaja nii palju erinevaid? Logitechil on teatavasti veel kolmas, 2,4 MHz USB raadio, mis mõeldud kolmanda seadmegrupi jaoks. Bolt aga paistab olevat midagi Bluetoothi sarnast ja sellega ühilduvad seadmed on ka Bluetoothiga ühendatavad, mis on hea. Seda kasutades ei ole küll tunda, et hiire tundlikkus või kiirus kuidagi halvemaks läheks. Seega pole Bolti vaja ning niigi vähestest portidest sülearvuti küljes jääb selle adapteri poolt USB pesa hõivamata.

Nuppude paigutus ja kuju on ka muutunud ning siin on tehtud muutus selgelt paremuse poole.

Kui vanal hiirel oli külg-rullik kitsam ja brauseri edasi-tagasi hüppamise nupud kuidagi diagonaalis üksteise peal, nii et alati ei saanud neile pihta, siis uue hiire Back ja Forward on selgelt eristuvad ja mugavamas kohas pöidla all. Pöialt ei pea isegi kõverdama, et neile pihta saada.

Teine oluline muudatus on vaikus. Kui Master 2S ikka klõbises nii, et samas toas magama jääv pereliige seda pidevalt kuulis, siis uuel hiirel pidi klõpsu valjust olema 90% vähendatud. Võib uskuma jääda - klõpsu asemel teeb uus hiir tõesti mingi sametise tümpsu, mida juba mõne meetri kauguselt üldse ei kuule.

Vertikaalrullik on samuti justnagu täpsemaks jäänud - kui enne võis see liiga kergelt veereda ja näiteks veebis lehekülge edasi kerides soovitust nõks kaugemale kerida, kuna rullirattal polnud pea mingit pidamist vabajooksuga, siis nüüd on vabajooksul selgem käik ja võib küll tõugata ratta pöörlema ja see pöörleb kaua, kuid väikest nõksu edasi kerides see ei liigu soovitust rohkem. Pikk lause kokkuvõetuna tähendab, et uus rullik on täpsem nii vabajooksuga kui "kõrinaga".

Hiirt saab endiselt ühendada kuni kolme seadmega ja näiteks sobivad erinevad platvormid: Mac, Windows, Android jne. Põhja all on lüliti, millest saab valida, mis seadmega hiir töötab.

Tarkvaraks on ikka seesama megasuur Options - 270 MB. See haldab kõiki Logitechi perifeeriaseadmeid, mis tahavad arvutiga ühenduses olla, välja arvatud lihtsamad, näiteks kõrvaklapid. Hiirenuppe saab tarkvarast programmeerida ja seadistada. Isegi programmipõhiselt saab oma hiirt seadistada: näiteks mõne mängu jaoks aeglasemaks, mõne brauseri jaoks kiiremaks.

Vasakul uus MX Master 3S, paremal vanem MX Master 2S. Head on mõlemad.

Kokkuvõttes on uus hiir kasutades parimast parim, kuigi tarkvara on natuke krüptiline. Vanad seadmed olid Logi Optionsi menüüs olemas, aga uut hiirt miskipärast sinna ei lisandunud. Seega see 270 MB suurune tarkvara on vanema hiire ja mõne juhtmevaba klaviatuuri jaoks arvutil kivina kaelas, aga uut hiirt tuleb ikka vanamoodi Windowsi seadetest seadistada, mille jaoks lisatarkvara pole vaja. Aga hea teada, et polegi seda megarakendust just hädasti vaja.

PLUSSID

+ ülimalt tundlik ja täpne, 8K DPI, töötab hästi suurte ekraanidega ning hiir liigub selgelt ka isegi klaaspindadel

+ saab kasutada ka juhtmest laadimise ajal, aku kestab kaua

+ väga mugavad ja vaiksed nupud, brauserinupud on täpselt pöidla all õiges kohas

MIINUSED

- laadimise indikaator on lihtsalt üks LED tuli, enam pole näha, kui palju akut veel alles on

- veel üks eraldi USB adapteri standard Logitechi sees - Bolt. Milleks nii palju?

- tarkvara on väga suure mahuga (270 MB), aga õnneks polegi seda väga vaja

TEHNILISED ANDMED

Arvutihiir Logitech MX Master 3S

Hind: ca 100 eurot

Täpsus: 8K DPI

Aku: tööaeg 70 tundi, USB C kiirlaadimine, 1 minutiga 3 tundi lisaaega

Ühilduvus: Windows, macOS, Chrome OS, Linux, Android

Ühendus: Bolt USB adapter või Bluetooth, kuni kolme seadmega

Vaata lisaks siit.