Logitech on teada-tuntud heade hiirte tegija ja kui sa ei taha just mõnda mängurihiirt kasutada, siis on see parim, kuid tavaliselt kallis valik. Taaskohtumine uue Logitechi hiirega Logitech Original MX Master 2S näitab, et vahepealsetel aastatel on tipphiirte seas siiski üht teist evolutsioneerunud. Näiteks see, et üht hiirt saab kasutada mitme seadmega ning ühenduseks ei pea selle hiire puhul valima üht viisi – mitu ühendusvõimalust on olemas.

Toote andis testimiseks e-pood Hekka, kes pakub ka koodiga amee10 10 dollarit soodustust tellimustele üle 29,99 dollari, lisaks hiirele ka ükskõik mis muult kaubalt.

Hiir töötab nii üle Bluetoothi kui traditsioonilise USB adapteriga, mis on viimasel ajal veelgi väiksemaks läinud. Ühe USB adapteriga saab juhtmevabalt ühendada kuni kuus Logitechi lisaseadet. USB kaablist aga saab ainult laadida, kuigi laadimise ajal saab hiirt edasi kasutada ka juhtmega, kuid andmeid vahetatakse siiski sel ajal juhtmevabalt.

Aku kestab seadmel ligi 70 päeva, mida küll selle testi ajal ei jõudnud katsetada, aga usume tootjat selles osas. Üle kahe kuu on hea tulemus ja kuna aku on sisseehitatud, siis kulutusi patareidele iga paari kuu tagant selle hiirega juurde ei tule.

Halvem on aga see, et Logitech ise soovitab oma tarkvara hiire kõigi omaduste ärakasutamiseks, kuid selle installifail on hiiglaslik 277 MB – hiire tarkvara üle veerandi giga? Uskumatu.

Aga veel enne, kui megadraiveri käima tõmbame, võib ju proovida, mida hiir ilma tarkvarata teeb.

USB kaabliga kohe hiir tööle ei hakka, laadima hakkab akut küll. Nii tegelikult peabki, üle kaabli hiir lihtsalt tavalise USB hiirena ei töötagi. Aga seda pole väga vajagi. Laadimiseks on küljel kolme pulgaga LED-indikaator, mis näitab hiire laetust korraks ka iga liigutamise ajal.

Unified adapteriga hakkab hiir juhtmevabalt kohe tööle, kuid täpsemaks seadistamiseks on vaja eritarkvara. Kohe ujub ekraanile teade, et hiire täielikumaks kasutamiseks soovitatakse megatarkvara installida.

Bluetoothiga saab ka üsna lihtsalt paaritada, siis tuleb valida hiire põhja alt näiteks teine seade, kui Unified adapter juba automaatselt paigaldus. Hiirel pole eriti juhendeid kaasas ja kuna toimetusse saabus hiir hoopis otse Hiinast, nii et karbis olid küll mõned hiinakeelsed paberid, siis ka nende seas juhendit polnud. Aitab aga taas hiiretarkvara paigaldus, mis vajalikke toiminguid juhendab.

Nutitelefoniga ühendamiseks lisaks arvutile piisab vaid hiire põhja alt mõne vaba ühenduse (2 või 3) valimisest ja hiir tuntakse kiirelt ära, sama on ka Androidiga tahvliga. Kui aga näiteks proovida telekaga ühendada, siis nutiteler Bluetooth-hiirt ei leidnud. Võib-olla Androidiga teler tunneb, aga vanemat tüüpi oma (Samsungi) operatsioonisüsteemiga telekas ei tundnud.

Teemegi siis selle paljunõutud lisatarkvara installi ära.

Seni aga uurime karbilt mitme arvuti vahel kasutamise funktsiooni FLOW kirjeldust.

See nimelt lubab ühes arvutis midagi kopeerida (Copy) ja mälust selle teise või kolmandasse seadmesse saata (Paste). Mugav lahendus multitaskijale ning töötab ka PC-st Mac´i kopeerides. See peaks hästi töötama ka PC-st või Mac-i vahel toimetades.

Tarkvaraga saab kõiki nuppe programmeerida ja selgub, et nuppe on rohkemgi, kui pealtnäha paistab. Põhja all on aga nupp kolme seadme või seadistuse vahel valimiseks.

Lisaks traditsioonilistele vasakule-paremale hiirenupule ja üles-alla rullikule on veel rulliku seadistamise nupp, mis laseb sel kas ühtlaselt või põrinaga nagu vastu hammasratast edasi kerida. Kui lasta rullikul vabalt veereda, siis see kulgeb nii kergelt, et hiirt liigutades võib hakata ratas ekraanil natuke üles- või allapoole kerima. Liiga hea pole ka alati hea.

Lisaks on veel küljele kerimise nupp pöidla juures (paremakäelistele) ning selle juures brauseris järgmise ja eelmise lehekülje juurde liikumise nupud, mis on natuke ehk liiga taga, käe peab justkui valatult istuva hiire juurest natuke tahapoole nihutama, et neid vajutada. Hiire kuju on tõesti nagu peopesa järgi valatud ja istub kätte ideaalselt. Ligi 90-eurosest hiirest vähimat ju ei ootakski.

Selgub aga, et on veel üks nupp. Pöialt toetav kummine pind vasakul on ka alla vajutatav. See on vaikimisi programmeritud lahtiolevaid programme ekraanil kõrvuti näitama. Aga saab muidugi panna ka midagi muud tegema. Lisaks on selle nupu all hiire viipekäsklused: vajutad alla ja liigud näiteks hiirega allapoole ning pannakse kõik lahtiolevad rakendused minimaalseks jne.

Veel leiab hiire põhja alt nupu, millega saabki kolme seadme vahel ühendusi vahetada ja sisse-välja lülitamise nupu.

Tegelikult saab need nupud niimoodi ka seadistada, et näiteks samal sülearvutil kasutada kord USB adapterit, mis peaks teoorias veidi kiirema reageerimisega olema ning näiteks reisile minnes vaid Bluetoothi, mis jätab USB pesa vabaks. Reisija jaoks pole hiirel kuskil head kohta adapteri transpordi jaoks kaasa pistmiseks, seega on see suur ergonoomiline hiir mõeldudki pigem korraliku laua taga kasutamiseks ja adapteri saab näiteks lauaarvuti USB pessa maha jätta, kui kodust välja lähed. Sama hiir on siis sülearvutiga ühenduses üle Bluetoothi.

Laadimise ajal muide segab USB kaabel üsna vähe, sest on peenike ja elastne, nii nagu juhtmega hiirte kaablid. Seega kui sisseehitatud aku hakkab Logitechil tühjaks saama, võib käigupealt seda laadima hakata ja töö ei katke kunagi.

Hiire "ninas" on micro USB pesa, kustkaudu saab hiire kasutamise ajal seda laadida.

Katsed erinevatel pindadel

Muidugi töötab hiir korralikult mängurimattidel ja tavaliselt puidust laual, kuid saab hakkama ka läbipaistval klaasil. Selleks on hiirel spetsiaalne träkkimissüsteem DarkField. Täiesti hämmastavalt hästi saab hiir hakkama nii läbipaistval klaaspinnal kui isegi peeglil liigutades. Mingit vahet tavalise hiirematiga ei taju. See ongi ilmselt suurim pluss, aga nagu enne öeldud, on hiirel palju võimalusi juurde tulnud nii erineval viisil ühendamiseks kui ühe hiire kasutamiseks kuni kolmes seadmes. Mida ju ühelt korralikult hiirelt tahakski.

PLUSSID

+ Laadimise ajal saab edasi kasutada

+ Töötab nii Bluetoothiga kui juhtmevaba USB adapteriga

+ Ülitäpne töö ükskõik mis pindadel, isegi klaasil

MIINUSED

- Ülisuur tarkvara (277 MB)

- Raskevõitu reisihiirena kasutamiseks

- Rullik kipub sujuvas režiimis ise "ujuma"

TEHNILISED ANDMED

Arvutihiir Logitech MX Master 2S

Hind: 83,33 eurot (Hekka)

Ühendused: Unifying USB Receiver - USB pessa käiv juhtmevaba ühenduse adapter kuni kuue Logitcehi seadme jaoks, 2,4 GHz) või Bluetooth, leviala 10 meetrit

Nõuded süsteemile: Windows 7,8,10, 11 või macOS 10.13 ja uuem, Linux, töötab ka Androidiga seadmetega (üle Bluetoothi)

Bluetoothi-ühenduse nõuded iPadi süsteemile: iPadOS 13.1 või uuem

Sensori täpsus: kuni 4000 dpi, nominaalne 1000 dpi, minimaalne 200 dpi, seadistatav 50 dpi sammuga

Nuppe: 7, programmeeritavad

Tarkvara: Logitech Options ja/või Logitech Flow

Aku kestvus: kuni 70 päeva (laadimine microUSB kaabliga, laadimise ajal saab hiirt edasi kasutada), mahutavus 500 mAh

Kaal: 145 grammi