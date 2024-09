11. septembril tunnustati konkursi „Kaugtöö Tegija 2024“ raames kaugtööd praktiseerivaid organisatsioone. Teiste hulgas said Kaugtöö Tegija märgise näiteks Saue vallavalitsus, AS Tallinna lennujaam, Cleveron AS ja Stebby OÜ. Parima kaugtööd soosiva juhi tiitli pälvis tänavu SOL Baltics OÜ juht Rinel Pius ning esmakordselt anti välja ka tunnustus.

Parim kaugtööd edendav personalijuht on Kärt Kinnas Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja arenduskeskusest.

Märgist andsid juba kaheksandat aastat välja Targa Töö Ühing ning Personalijuhtimise Ühing PARE. Sel aastal sai kaugtöö märgise esimest korda 28 avaliku ning erasektori organisatsiooni. Märgise kolmeaastast kehtivust pikendas aga 40 organisatsiooni. Koos tänavuste märgiste saajatega kuulub märgis juba 266-le organisatsioonile.

“Kaugtöö on Eestis kiiresti kasvanud ja see trend jätkub. Eurostati andmete kohaselt on kaugtöö osakaal Euroopa Liidus pandeemiaeelse ajaga võrreldes enam kui kahekordistunud, samas kui Eestis on paindlik töökorraldus ja tehnoloogilised lahendused veelgi suuremat kasvu soosinud. On tähelepanuväärne, et parim kaugtöö edendaja on Rinel Pius, SOL Balticsi tegevjuht, kes on rakendanud kaugtööd edukalt puhastus- ja haldusteenuste sektoris, tõstes töötajate rahulolu ja teenuse kvaliteeti,” ütles Targa Töö Ühingu tegevjuht Ave Laas.

“Sel aastal otsustasime esimest korda tunnustada lisaks organisatsiooni tegevjuhile ka kaugtööd soosivat personalijuhti, sest just tema on organisatsioonis see, kes kujundab organisatsioonikultuuri koos tegevjuhiga sinnapoole, et kõigil oleks hea töötada, luues toetava ja areneva tööõhkkonna. Hea personalijuht mõistab töötajate erinevaid vajadusi ja leiab lahendused, mis toetavad paindlikku töötamist, ilma et see kahjustaks koostööd või eesmärkide saavutamist. Sestap tunnustame tänavu parima kaugtööd soosiva personalijuhiga tiitliga Kärt Kinnast, kes on Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuses peadirektori asetäitja inimeste ja kultuuri valdkonnas. Kärt on suurepärane näide juhist, kes suudab oma meeskonnas luua tasakaalu iseseisvuse ja ühtsuse vahel. Tema tiim töötab erinevates vormides – hübriidtöö, osakoormus ja täielik kaugtöö –, kuid sellest hoolimata on saavutatud tugev koostöö ja ühised tulemused. Selline juhtimine näitab, kui tähtis on anda töötajatele usaldust ja vabadust, mis omakorda toetab organisatsiooni eesmärkide täitmist. Kärdi panus on ehe näide tänapäevasest ja kaugtööd soosivast juhtimiskultuurist.” lisas PARE tegevjuht Kai Saard.

Esmakordselt said 2024. aastal märgise:

AS Tallinna Lennujaam

Haridus- ja Noorteamet

I ja II astme kohtud

Kaitseressursside Amet

Konkurentsiamet

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Rae Vallavalitsus

Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus

RiigilaevastikRiigimetsa Majandamise Keskus (RMK)

Saue Vallavalitsus

Acty OÜ

Advokaadibüroo LMP OÜ

Askend (Wisercat Estonia OÜ)

Atea AS

Cleveron AS

CM Games OÜ

Energex OÜ

Gunita OÜ

Henkel Balti OÜ

IIZI Kindlustusmaakler Aktsiaselts

Kohila Vineer OÜ

Lidl Eesti OÜ

Linn Systems OÜ

PlanPro OÜ

Stebby OÜ

Twilio Estonia OÜ

SA Kiusamisvaba Kool.

2024.aastal pikendasid märgist:

AgileWorks AS

AS SEB Pank

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

Bondora Group AS

Compensa Vienna Insurance Group

ADB Eesti filiaal (Seesam Insurance AS)

Eesti Geoloogiateenistus

Eesti Keele Instituut

Elisa Eesti AS

ERGO Insurance SE

Finestmedia AS

Fujitsu Estonia AS

Iglu OÜ

Keskkonnaagentuur

Keskkonnaamet

Kliimaministeerium

Kontaktikeskus OÜ

Lindström OÜ

Maa-amet

Muinsuskaitseamet

MyDello OÜ

Päästeamet

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus

Ramirent Shared Services AS

Ravimiamet

Ridango AS

Riigi Kinnisvara AS

Riigikantselei

Roche Eesti OÜ

Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja arenduskeskus

SOL Baltics OÜ

Sotsiaalkindlustusamet

Swedbank AS

Tammer OÜ

Tartu Linnavalitsus

Telia Eesti AS

Tööinspektsioon

Trinidad Wiseman OÜ

Unifiedpost AS

YourOffice Group OÜ.

Kaugtöö Märgise kohta saab rohkem infot Targa Töö Ühingu kodulehelt aadressilt smartwork.ee. Pane end kirja konkursi lehel, kui soovid aegsasti infot konkursi alguse kohta.