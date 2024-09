(Sisuturundus)

Huawei esitles eile oma uusimat Watch GT 5 seeriat, mis toob kasutajateni tipptehnoloogiat ja elegantse disaini. Kellad on loodud sobima nii aktiivse eluviisiga inimestela kui ka igapäevaseks kasutamiseks. Nii Watch GT 5 kui ka Watch GT 5 Pro versioonid esindavad Huawei viimaseid tehnoloogiaid ja on varustatud laia valiku tervise ja spordi jälgimise võimalustega.

Tipptasemel disain

Watch GT 5 Pro seeria kellad on valmistatud lennundusklassi TC4 titaanist, mis jutu järgi teeb need kergemaks ja vastupidavamaks, samal ajal säilitades luksusliku välimuse, mida see tõesti teeb. Nanokristalliline keraamika on elegantne ning annab tugeva ja kriimustuskindla pinna, mis on mõeldud kestma aastaid. Safiirklaas kaitseb kella ekraani kriimustuste ja muude kahjustuste eest, säilitades samas selge visuaali. Kõik need materjalid annavad kellale rafineeritud ja vastupidava viimistluse, mis sobib nii ametlikeks üritusteks kui ka aktiivseks eluviisiks.

Disainis on tähelepanu pööratud ka geomeetrilisele esteetikale – GT 5 Pro 46 mm mudelil on selged, nurgelised kontuurid, mis lisab kellale modernse ja jõulise välimuse. Uued numbrilauad annavad kasutajale võimaluse kohandada kella vastavalt oma isiklikule stiilile ja eelistustele, pakkudes erinevaid esteetilisi lahendusi ja funktsionaalseid valikuid.

Pro-tasemel sport

Watch GT 5 Pro toob kasutajateni profitasemel spordijälgimise funktsioonid, mis on loodud spetsiaalselt aktiivsetele ja spordile pühendunud kasutajatele. Golfirežiim sisaldab üle 15 000 golfiväljaku kaardi üle kogu maailma, pakkudes mängijatele täpset ülevaadet radadest ja löökidest. See täiustatud golfirežiim aitab mängijatel strateegiliselt planeerida oma lööke ja saada reaalajas infot radade kohta, sealhulgas 3D kaardivaated, mis annavad täieliku ülevaate väljakust, puude, bunkrite ja rohealade asukohtadest. Sh esindatud on ka Eesti rajad.

Silmapaistev funktsioon on ka vabasukeldumise režiim, mis võimaldab kasutajatel sukelduda kuni 40 meetri sügavusele. Kell jälgib sukeldumise ajal sügavust, kestust ja muid olulisi näitajaid, pakkudes professionaalset infot, mida sukeldumise fännid vajavad oma sukeldumiste paremaks planeerimiseks ja jälgimiseks.

Lisaks pakub kell rajajooksu režiimi, mis on loodud spetsiaalselt maastikujooksu entusiastidele. See režiim võimaldab kasutajatel alla laadida ja eelnevalt uurida jooksuradu, jälgida oma edenemist ja saada täpseid juhiseid keerulistes maastikutingimustes. See on ideaalne neile, kes naudivad jooksuvõistlusi ja keerulisi väljakutseid.

Tervise jälgimine

Tervise jälgimine on Watch GT 5 Pro ja GT 5 kellade keskmes. EKG analüüs Pro mudelitel annab kasutajatele võimaluse jälgida oma südame tervist meditsiinilise täpsusega. See funktsioon on mõeldud neile, kes vajavad regulaarset südame tervise monitooringut, pakkudes kiiret ja täpset infot südamerütmi ja teiste näitajate kohta.

TrueSense süsteem täiustab pulsi ja SPO2 mõõtmist, pakkudes kiiremat ja täpsemat andmete kogumist. Lisaks jälgib kell hingamissagedust, mis on oluline treeningute ja tervise üldise seisundi hindamiseks. Kõik tervisenäitajad on kergesti jälgitavad Huawei Health rakenduses, mis koondab kõik olulised andmed ja pakub põhjalikku tervise ülevaadet. See võimaldab kasutajatel saada ülevaate oma igapäevastest tervisetrendidest ja teha vajadusel kohandusi oma eluviisis.

Vastupidavus

Watch GT 5 Pro kellad on loodud vastu pidama ekstreemsetes tingimustes, pakkudes kulumis-, vee- ja korrosioonikindlust. Kella on testitud vastavalt IP69K ja 5ATM veekindluse standarditele, mis teeb selle sobivaks nii sukeldumiseks, ujumiseks kui ka igapäevaseks kandmiseks. Tänu spetsiaalsele nanokatte tehnoloogiale on kellal ka suurem vastupidavus korrosioonile, sealhulgas soolase vee, kõrge temperatuuri ja niiskuse tingimustes. See teeb kellast ideaalse kaaslase nii seiklejatele kui ka neile, kes vajavad vastupidavat ja usaldusväärset kella igapäevaseks kasutamiseks.

Uus kasutajakogemus

GT 5 seeria kellade ekraan on varustatud erksate värvidega ja kaasahaarava kasutajaliidesega, mis muudab selle visuaalselt atraktiivseks ja intuitiivseks kasutada. Ekraan kuvab treeningukaardid ja muud spordiga seotud andmed selgelt ja arusaadavalt, võimaldades kasutajatel hoida oma edusammudel silma peal.

See on ka esimene GT seeria kell, mis toetab sõnumite sisestamist otse kellalt. Kasutajad saavad nüüd vastata SMS-idele ja sõnumirakendustele nagu WhatsApp ja Messenger ilma telefoni kasutamata, mis teeb suhtlemise kiiremaks ja mugavamaks.

Lisaks on GT 5 kelladel täiendatud sotsiaalne jagamise funktsioon, mis võimaldab kasutajatel kiiresti ja hõlpsalt jagada oma sporditulemusi ja muud tegevust oma seadmetes ja sotsiaalmeedias.

Täpne positsioneerimine ja aku kestvus

Watch GT 5 seeria kellad on varustatud Sunflower positsioneerimise süsteemiga, mis parandab GPS-i täpsust ja jälgimist. See pakub ka paremaid treeningukaarte, mis annavad kasutajatele visuaalse ülevaate nende teekonnast. Marsruudi joonistamise funktsioon võimaldab kasutajatel planeerida ja kaardistada oma teekondi, samas kui rattasõidu režiim on spetsiaalselt loodud ratturitele, pakkudes täpseid andmeid ja navigeerimisvõimalusi.

Kellade aku kestab kuni 2 nädalat ilma laadimiseta. 46 mm mudel kestab kuni 14 päeva, samas kui 41 ja 42 mm mudelid pakuvad kuni 7 päeva kasutusaega. Aku kestvus võimaldab kasutajatel kella muretult kasutada nii igapäevaselt kui ka pikematel väljasõitudel ilma laadimist vajamata. Pigem on probleemiks, et laadija võib selle aja peale asukohta vahetada.

Ühilduvus ja mobiilimaksed

Watch GT 5 seeria on täielikult ühilduv nii Androidi kui ka iOS seadmetega, pakkudes laiale kasutajaskonnale võimalust kasutada Huawei uusimaid tervise- ja sporditehnoloogia lahendusi.

Huawei töötab ka selle kallal, et mobilimaksete funktsioon, mis mitmes Euroopa riigis on juba saadaval, oleks peatselt kasutatav kogu Euroopas.

Olulised parameetrid ja hinnad:

Mudel Materjal Suurus (mm) Aku kestvus Hind (EUR) Watch GT 5 Pro TC4 titaan, safiirklaas 46 Kuni 14 päeva 599 Watch GT 5 Pro Keraamika, safiirklaas 42 Kuni 7 päeva 499 Watch GT 5 Roostevaba teras 46 Kuni 14 päeva 379 Watch GT 5 Roostevaba teras 41 Kuni 7 päeva 299

Lisaks tutvustati ka nüüdsest meditsiiniseadme sertifikaadiga Watch D2 vererõhu mõõtmisega kella, mis on ka tegelikult revolutisiooniline ning võib päästa palju elusid, kui mitte muuta paremuse suunas nende kvaliteeti. Randmepealse vererõhumõõtja hinnaks tuli 400€ ning suudab 30min intervalliga kuni 24h mõõta, mis on diagnoosimiseks ääretult vajalik.

Loodetavasti Watch D2 kellast mõne nädala pärast pikemalt.

Kuula eksperimentaalset ingliskeelset tehisaru Podcasti sellest artiklist :)