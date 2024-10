GWM WEY 05 on pistikhübriid, mis tõotab tuua luksuslike linnamaasturite turule uue standardi. Great Wall Motorsi (GWM) lipulaevaga, mis ühendab endas tehnoloogia, keskkonnasõbralikkuse ja konkurentsivõimelise hinna, samas pakkudes kõiki luksusautodele omaseid mugavusi.

WEY sõsarmudel ORA 03 on tänavu Baltikumis enim müünud elektriauto ning omas hinnaklassis on sisuliselt konkurentsitu, olles väga hea pakkumine ka fossiiliautodega võisteldes. Nüüd saadaval ka GWM suure juhi Wey nimeline luksuslik linnamaastur või pigem mahtuniversaal; sest vaevalt sellega keegi maastikule läheb. Sellegipoolest on kõigil versioonidel nelikvedu ning vägagi ahvatlev hinnanumber ja veelgi ahvatlevam pakkumine selle numbri eest.

Elektriline sõiduulatus ja jõudlus

WEY 05 elektriline sõiduulatus on 146 km – pikim omas klassis. See tähendab, et suurem osa igapäevastest sõitudest saab teha koduse elektri najal, ilma et oleks vajadust bensiinimootorit üldse käivitada. See muudab WEY 05 atraktiivseks valikuks neile, kes soovivad vähendada oma süsinikujalajälge, kuid vajavad siiski pikkadeks sõitudeks bensiinimootori lisavõimsust. Kaaludes 60 000 € eest autot, on suurest raha säästust tõenäoliselt rääkida väär.

Jõudlus ja tehnoloogia – tipptase "taskukohase" hinnaga

GWM WEY 05 jõuallikaks on kahe mootori kombinatsioon: 2,0-liitrine turbomootor ja kaks elektrimootorit, mille koguvõimsus on 476 hobujõudu. See võimaldab selle kahe tonnise vaala viia nullist sajani vaid 5 sekundiga, mis on võrreldav sportautodega. Lisaks on nelikvedu ja tippkiirus 235 km/h, mida on rohkem kui kunagi vaja läheb.

Auto aku, mahuga 39,7 kWh, võimaldab sõita elektri jõul kaugemale kui konkurendid ning avalikes laadijates on laadimiskiirus kuni 50 kW. WEY 05 on oma segmendi üks kiireima laadimisvõimekusega, mis teeb selle laadimise mõistlikuks ka väljaspool kodu.

Turvalisus ja mugavus – igapäevaelu lihtsustavad lahendused

WEY 05 on saanud Euro NCAP testides maksimaalse viie tärni ohutushinnangu ning varustatud 3D-objektituvastusega.

Mugavuse osas on WEY 05 varustatud kõige vajalikuga, mida võiks selle klassi sõidukist oodata. Põhivarustuses on nelja kaameraga 360-kraadine vaade, parkimisabi ja automaatne parkimisfunktsioon. Unikaalseks teeb auto ka "track-back" tagurdamisfunktsioon, mis suudab automaatselt liikuda tagasi mööda sama teed kuni 50 meetrit, kui juht on sattunud keerulisse olukorda. (seda tahame kindlasti proovida)

Hind ja garantiitingimused

Konkurentide hindu arvestades võiks eeldada ka antud autolt hinnasilti 75 000 kuni 130 000 eurot. GWM WEY 05 hinnad algavad Eestis 59 990 eurost, muutes selle mudeli väga konkurentsivõimeliseks oma omaduste ja hinna suhte poolest. Eriti silmapaistvad on aga WEY 05 garantiitingimused: viieaastane tehasegarantii ilma läbisõidupiiranguta, kaheksaaastane garantii akule (kuni 160 000 km) ning 12-aastane korrosioonivastane garantii, samuti ilma läbisõidupiiranguta.

Maaletoojal suured eesmärgid: jõuda Baltikumi autoturu tippu

GWM on näidanud oma tugevust Baltikumi autoturul juba varem, kui mudel ORA 03 saavutas 2024. aasta esimese kaheksa kuuga regiooni enim müüdud elektriauto tiitli. Lootused on kõrged, et ka WEY 05 võetakse soojalt vastu, pakkudes konkurentidega samaväärselt võimekat tehnoloogiat ja luksust, kuid soodsama hinnaga.

See teeb WEY ahvatlevaks valikuks neile, kes otsivad luksuslikku sõidukogemust koos tipptasemel tehnoloogiaga, kuid on liiga vaesed või konservatiivsed oma rahaasjades, et oma sissetulekut siduda saksa premium-brändidega, millega GWM, kõnealuse mudeliga otseselt konkureerib.

GWM autode ametlikuks esindajaks müügist garantiijärgse hoolduseni Tallinnas ja Tartus on Autospirit.

