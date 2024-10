Dacia on astunud suure sammu edasi, tuues turule kaua oodatud Bigsteri. Tegemist on C-segmendi maasturiga, mis teeb Dacia atraktiivseks täiesti uuele kliendisegmendile. Bigster on ruumikam ja kõrgtehnoloogilisem kui ükski eelnev Dacia, säilitades samas brändi tuumiku: lihtsus, praktilisus ja taskukohasus. Uue Bigsteri turuletoomine on osa Renault Grupi laiemast strateegiast, mis keskendub grupi mudelite moderniseerimisele, elektrifitseerimisele ja jätkusuutlikkusele, pakkudes samas taskukohaseid, kuid innovaatilisi sõidukeid.

Mida Bigster endast kujutab?

Bigster on suur, ruumikas ja tõeliselt praktiline auto, mis on loodud vastama klientide põhivajadustele. Selle pikkus on 4570 mm, mis teeb selle ligi 23 cm pikemaks kui praegune Dacia Duster, lisades ruumikust nii reisijatele kui ka pagasile. Näiteks Volkswagen Tiguan on umbes 4509 mm pikk ja Škoda Karoq 4382 mm, mis teeb Bigsteri neist mõnevõrra suuremaks ja ruumikamaks. Salongi eesmärk on pakkuda mugavust viiele inimesele. Ehk seitsmekohalist ei ole tulemas.

Disain on funktsionaalne, kuid modernne, sisaldades suuri 19-tolliseid velgi, kahetoonilist kerevärvi ja vertikaalset esiosa. (Samas pole sõnagi tugevatest tiibadest ega horisonataalsest kapotist, mis Joggeri pressimaterjalis)

Bigsteril on omane Dacia stiil, mis annab edasi väljapeetust ja jõulisust, ning väljendub Dacia minimalistlikes, praktilistes lähenemistes, nagu Starkle-materjalist valmistatud rattakoopa kaitsed (loe soodne taaskasutatud plastik) ja kõrgtugev massvärvitud kerekaitse.

Tehnoloogilised uuendused ja mugavus

Bigster on võrreldes Dusteriga teinud suure sammu edasi tehnoloogia osas. Sõiduk on varustatud 10,1-tollise keskse puuteekraaniga (sarnaselt Dusterile), mis toetab Media Nav Live multimeediasüsteemi koos kuue Arkamys 3D helisüsteemi kõlariga. Standardvarustusse kuulub ka digitaalne armatuurlaud, mille suurus sõltub varustustasemest (7-tolline või 10-tolline). Elektriline tagaluuk, võtmeta sisenemine ja mitmed juhtimismugavused, nagu elektriline juhiiste ja kahetsooniline kliimaseade, muudavad Bigsteri sobivaks neile, kes hindavad kaasaegset tehnoloogiat ja mugavust.

Lisaks adaptiivne Cruise mille puduumine Dusteril jäi nii mõnelegi deal breakeriks.

Panoraamvaatega avatav katuseluuk ja nutikas YouClipi tarvikusüsteem on lisad, mis lisavad Bigsterile veelgi praktilisust. YouClipi süsteem võimaldab kinnitada tarvikuid (nt tahvelarvutihoidja, riidenagi, “3-in-1” topsihoidja) sõiduki sees erinevatesse punktidesse, muutes säilitamise ja sõitmise veelgi mugavamaks.

YouClip on äge konseptsioon kuid seni kuni ei ole saadaval kolmandate osapoolte lisasid, on antud süsteem väga piiratud ning ruumi on ka mõningale kvaliteedi täiendusele. Näiteks mobiilihoidja tundub vedel ja logiseb - aga töötab. Lihtsalt tore oleks, kui saaks ühendada RAM-i vms kvaliteetsema hoidja.

Mootorivalikud ja ökonoomsus

Dacia Bigsteri valikus on mitmeid erinevaid jõuallikaid, et rahuldada erinevate klientide vajadusi ja eelistusi. Elektrifitseeritud jõuallikad on selgelt esiplaanil. Bigster HYBRID 155, mis on dacia esimene uue sõltumatu hübriidjõuülekanne, pakub võimsust kuni 155 hj. See sisaldab 1,44 kWh akut ja kaht elektrimootorit, mis tähendab, et auto saab linnaliikluses kuni 80% ajast liikuda täiselektrirežiimis. See vähendab loodetavasti kütusekulu ja heitkoguseid, pakkudes samas sujuvat sõidukogemust.

Samuti on olemas Eco-G 140, LPG kütust kasutav mõõdukas hübriid, mis võimaldab kuni 1450 km sõiduulatust. See on eriti märkimisväärne, sest LPG on Euroopas muutumas populaarsemaks odava hinna ja madalamate CO2 heitkoguste tõttu.

Nelikvedu saab 1.2 liitrise 3 silindrilise mootori, Poolhübriidsüsteemi ning manuaalkasti.

Ruumikus ja praktilisus

Dacia Bigster on kavandatud selleks, et pakkuda maksimaalset sisemõõtu nii reisijatele kui ka pagasile. Pakiruumi maht ulatub kuni 667 liitrini (VDA), mis on üks oma klassi parimaid ja koos kokkupandavate tagaistmetega on võimalik saavutada täiesti lame põrand kuni 2.7 meetrise koorma vedamiseks. Bigsteri 40/20/40 tagaistmed võimaldavad vedada pikki esemeid, samal ajal kui autos on mugav ruum neljale reisijale. Lisaks on modulaarsed katusereelingud, mis võivad vajadusel muuta asendit pikisuunast ristisuunaliseks, sarnaselt Joggerile ja Dusterile. St eraldi katusereelinguid pole vaja.

Hinnaprognoos ja konkurents

Kuigi Bigsteri ametlikku hinnainfot ei ole veel avaldatud, on Dacia selgelt suunatud pakkuma sõidukit, mis on taskukohasem kui konkurentide samalaadsed C-segmendi maasturid. Võttes arvesse Bigsteri suurust ja tehnoloogilist varustatust, võib oletada, et alghind algab kuskil 20 000–25 000 euro juures, mis muudaks selle soodsamaks alternatiiviks sellistele mudelitele nagu Škoda Karoq (hinnaga alates umbes 30 000 eurot) ja Volkswagen Tiguan (umbes 35 000 eurot). See positsioon oleks atraktiivne neile, kes otsivad suuremat ja ruumikamat linnamaasturit, ilma et peaksid maksma premium-klassi hinnataset.

Mida tähendab see Daciale ja klientidele?

Bigsteri turuletoomine tähistab Dacia jaoks olulist sammu edasi, sest see tähendab sisenemist suuremate ja ruumikamate maasturite turule, pakkudes klientidele rohkem valikuvõimalusi.

Bigster võiks olla hea valik neile, kes soovivad taskukohast, kuid ruumikat linnamaasturit, mis sisaldab uusi tehnoloogiaid ja on kohandatud nii igapäevaeluks kui ka vaba aja veetmiseks.

Konkurentsi osas pakub Bigster välja tugeva väljakutse teistele C-segmendi maasturitele. Oma suuruse, tehnoloogia ja hinna suhe võib meelitada kliente, kes võiksid muidu eelistada Škoda või Volkswageni kallimaid alternatiive. Dacia eesmärk on pakkuda paremat hinna ja kvaliteedi suhet, ning Bigsteri positsioneerimine näitab, et see eesmärk ei ole muutunud.