Coop ja Elektrum Drive käivitavad tuleval aastal Eestis seni suurima elektriautode laadimisjaamade rajamise projekti, mille käigus paigaldab Elektrum kahe aasta jooksul laadimisjaamad enam kui 200 Coopi kaupluse juurde üle kogu riigi.

Elektrum Eesti juhatuse esimehe Agnes Maki sõnul on tegemist Elektrum Drive’i seni suurima investeeringuga laadimisjaamade võrgustiku laiendamisse.

„Tegelikult on see ettevõtmine on kogu Eesti elektrisõidukite taristu mõistes ajalooline – kunagi varem pole ühe projekti raames loodud laadimisvõimalusi nii paljudesse asukohtadesse. Rajame laadimisjaama tervelt 202 Coopi kaupluse juurde kõikjal üle Eesti, luues nii ühtekokku 430 uut laadimiskohta. Paigaldame projekti raames 209 kiir- või ülikiirlaadijat (50-150 kW) ja kaheksa tavalaadijat (22 kW),“ ütles Agnes Makk.

Laadimisjaamade paigaldamine Coopi kaupluste juurde algab 2025. aasta alguses ja jõuab lõpule 2027. aasta aprillis, pooled laadijatest paigaldatakse seejuures juba järgmise aasta jooksul.

Agnes Maki sõnul soovib Elektrum luua 2030. aastaks Eestisse enam kui tuhande laadimispunktiga laadimisvõrgu, mis on töökindel ja kasutajatele lähedal. “Koostöö Coopiga on oluline osa sellest visioonist, kuna tegemist on Eesti suurima kaupluste ketiga, mis katab terve riigi, sealhulgas ka maapiirkonnad. See aitab muuta elektriautode kasutamise mugavaks igapäevaseks valikuks.”

Elektrum Eesti juhatuse liikme Andrus Liivandi sõnul säästab projekt elektriautode omanike aega ja muudab laadimise mugavamaks, sest auto saab poes käimise ajaks laadima jätta.

“Kui bensiini- või diiselmootoriga autoga pead alati sõitma tanklasse, siis elektriauto eelis on, et seda saab laadida kõikjal: kodus, töö juures, tee peal või poes käies, eeldusel, et asukohta on paigaldatud sobiva võimsusega avalikult kasutatav laadimisjaam,” märkis ta. “Kahjuks varieerub laadimisteenuse kvaliteet turul palju, mis mõjutab negatiivselt kliendikogemust ning elektriautode kasutuselevõtu tempot. Selle tõttu keskendub Elektrum Drive töökindla laadimisvõrgu loomisele, mis on kasutajatele mugavalt kättesaadav.”

„Kui seni on elektriautode avalikke laadimisjaamu rajatud pigem suurematesse keskustesse või põhitrasside äärde, siis tegelikult vajavad avalikku laadimisvõimalust ka väljaspool keskusi elavad ja liikuvad inimesed. Sellepärast alustame uuel aastal koostöös Elektrumiga elektriautode laadimisvõrgu rajamisega Coopi kaupluste juurde, millega laieneb Eesti laadimisvõrk ligi poole võrra,“ ütles Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla. „Kuna laadimisvõrk laieneb ühtlasi ka hõredama asustusega kohtadesse, siis tekib üleriigiline katvus ja see võimaldab elektriautode kasutamist ka väljaspool suuremaid linnu,“ lisab Rohtla.

Rainer Rohtla sõnab, et Coop on alati toetanud elu kõikjal Eestis. „Varasemalt oleme läbi Coopi kaupluste muutnud pangateenused inimeste jaoks kättesaadavaks üle Eesti ning nüüd on aeg muuta elektriautode laadimisvõrgustik kättesaadavaks inimestele üle Eesti. Peale projekti valmimist saame olla kindlad, et valides oma ostukohaks Coopi, ootab kliente usaldusväärne laadimisvõimalus.“

Euroopa Liit liigub 2035. aastaks uute sisepõlemismootoriga autode müügi keelustamise suunas. 2050. aasta sihiks on Euroopa Liidu süsinikuneutraalsus. Selle eesmärgi saavutamiseks ei piisa vaid linnatranspordi elektrifitseerimisest, vaid elektromobiilsus peab saama kättesaadavaks kõikjal.

Eestis on hetkel kasutuses üle 7800 elektriauto ning käimasoleva kümnendi lõpuks on oodata elektriautode arvu hüppelist kasvu. Euroopa Transpordi ja Keskkonna Föderatsiooni prognoosi kohaselt peaks 2030. aastaks olema Eestis üle 70 000 elektriauto, mis eeldab üleriigilise katvusega avaliku laadimisvõrgu rajamist.

Coop on Eesti suurim ja vanim toidu- ning esmatarbekaupade kett, mis koosneb 18 kohalikust tarbijaühistust. Coopi ühistutele kuulub kokku 321 ehk ligi pooled Eesti toidukauplustest. Eelmisel aastal oli Coopi kaupluste käive 863 miljonit eurot, millega on turuliider ligi 23,5 protsendiga.

Elektrum Eesti on energiamüügiga tegelev ettevõte, mis pakub klientidele lisaks elektrile ka maagaasi, päikeseenergiat ning elektriautode laadimislahendusi Elektrum Drive kaubamärgi all. Elektrum Drive’il on hetkel kokku 806 laadimispunkti üle kogu Baltikumi. Elektrum Eesti kuulub Läti energeetikaettevõtte Latvenergo gruppi, mis on Baltikumi suurim energiatarnija ja rohelise energia tootja. Kontserni ettevõtted teenindavad Baltikumis kokku 885 000 klienti ja 69% protsenti kontserni energiatootmisest pärineb taastuvatest energiaallikatest. Aastaks 2035 plaanitakse jõuda täielikult kliimaneutraalse energiatootmiseni.