Tehnoloogiahuviliste ja lennundusfännide kauaoodatud hetk on käes – aasta lõpus jõudis avalikkuse ette uus Microsoft Flight Simulator 2024, mis on nüüd saadaval PC Game Passi, Windows PC ja Steami kaudu.

See on üsna uus tase lennusimulatsiooni maailmas, mis toob mängijateni uskumatult tõetruu ja detailse kogemuse. Lenda kasvõi oma kodu kohal.

Microsofti sõnul on tegu nende kõige ambitsioonikama simulaatoriga seni, mis kasutab kõige kaasaegsemaid pilvetehnoloogiaid, masinõpet, graafikat ja mängumootoreid. Mängu loojate eesmärk oli pakkuda kõige kõrgema taseme realismi, mitmekülgseid lendurikarjääre ning võimalust avastada maailma väga erinevate lennumasinatega.

70 lennukit ja tõetruud lennujaamad

Microsoft Flight Simulator 2024 tõotab pakkuda midagi igale lennusimulaatori huvilisele. Tavaline versioon sisaldab 70 erinevat lennukit ja 150 uuendatud lennujaama. Deluxe Edition pakub lisaks 10 lennukit ja viit lennujaama, samal ajal kui Premium Deluxe Edition lisab veel 15 lennukit. Kõige täiuslikum Aviator Edition hõlmab kõiki lennukeid ja lennujaamu, mis on Microsofti poolt loodud vahemikus 2021 kuni 2024.

Simulaatori arenduses osalesid mitmed tuntud meeskonnad nagu iniBuilds, Carenado, Got Friends ja Blackbird, kes tõid mängu 70 detailset lennukit. Lennujaamad ja glaiderite lennuväljad valmisid koostöös Gaya tiimiga, samal ajal kui maapealsed objektid ja looduslikud elemendid on Orbx'i ja Puffin Flighti käsitöö. Lennukite sisemus ja avioonika on loodud Working Title meeskonna poolt.

Kogukonnalt kogukonnale

Microsofti sõnul tähendab nende moto "kogukonnalt kogukonnale", et nad kuulavad oma kasutajate tagasisidet ja arendavad mängu vastavalt nende soovidele. Mängus on üle 800 inimese panus ning see peegeldub detailides ja realismis.

Mis on uut?

MSFS 2024 on 4000 korda parema maastikudetailsusega, sellel versioonil on võrreldes eelkäijatega realistlikumad tekstuurid ja geomeetria, sealhulgas väikesed kivid ja mitmekesised lehestikutüübid on oma silmaga näha. Tulemuseks on kaasahaaravam keskkond ning õhusõidukite ja pindade vaheline parem koostoime õhkutõusmisel ja maandumisel.

Uus versioon parandab ka valgusefekte, eriti päikesetõusu ja päikeseloojangu ajal täiustatud atmosfääritingimustega, mis pakuvad realistlikumaid vaateid. Kasutusele on võetud uued pilvetüübid, mis parandavad üldist maailma kujutamise täpsust.

Mäng sisaldab selliseid täiesti uusi funktsioone nagu ülemaailmne laevaliiklus, kopteriväljakud, purilennukite jaamad ja naftapuurtornid, mis aitavad kaasa elavama ja interaktiivsema seikluse loomisele. Kasutajad on märganud mängides paremat pikisuunalist stabiilsust õhusõiduki juhtimisel, mis annab täpsema lennukogemuse võrreldes eelmise lennnusimulaatoriga.

Kuigi ka MSFS 2020 oli juba visuaalselt üsna muljetavaldav, töötab MSFS 2024 veelgi tõhusamalt ja keskmiselt 20% parema kaadrisagedusega (FPS-iga) võrreldavate seadete korral. See optimeerimine võimaldab sujuvamat mängimist ilma visuaalset kvaliteeti ohverdamata.

Unistus lendamisest

Microsoft Flight Simulator 2024 pakub mängijatele võimalust täita oma unistus lendamisest. Avastamiseks on kogu maailm ja kümneid erinevaid tegevusi. Olgu eesmärgiks õhupalliga tõusmine, helikopteriga lendamine või lihtsalt pilvede vahel seiklemine – see simulaator pakub midagi igale lennundushuvilisele.

Microsoft Flight Simulator 2024 on juba saadaval ning täpsemat infot saab selle kohta leida flightsimulator.com veebilehelt. Mängu hind jääb 60 euro kanti.