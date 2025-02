(Sisuturundus)

“Maksealgatusteenus” on pikk ja kohmakas sõna, mille taga seisab lihtne põhimõte: võimalus teha internetis makseid nõnda, et kasutaja ei peaks selleks rahakotis oleva pangakaardi järele lippama. Maksealgatusteenused lubavad teenusepakkujal teha rahalisi ülekandeid või jagada kasutaja andmeid kolmanda osapoolega, kuid seda vaid kasutaja nõusolekul. Selleks, et tagada makseplatvormi usaldusväärsus, tuleb sellise teenuse pakkujal hankida tegevusluba, täpselt nagu ka teistel finantsteenuseid osutavatel asutustel (pangad või alternatiivsed krediidiväljastajad).

Kuigi maksealgatusteenused võisid olla algselt mõeldud e-kaubandusele hoo sisse andmiseks, on sedalaadsed maksesüsteemid leidnud omale koha hoopis e-kasiinodes. Kasiinod Eestis, mis töötlevad makseid ainult selliste teenuste kaudu, on saanud nimeks “kiirkasiinod” – sisselogimine on tõepoolest kiirem kui klassikaline konto loomine. Siiski kasutavad maksealgatusteenused ka e-poed ja online-teenusepakkujad, kellel pole kasiinodega sugugi pistmist.

Valdkonna kuningad: Rootsi tegevusloaga platvormid Trustly, Brite ja Zimpler

Kiirmaksete tegemise populariseerijaks võib pidada neist kolmest kõige vanemat: juba 2008. aastast finantsteenuseid osutanud maksealgatusteenust Trustly. Trustly kõrval on Eesti e-kaubanduses ja kasiinodes hakanud levima ka konkureeriva Brite’i ja Zimpleri kasutamine, kuid sageli jäävad korra Trustly valinud ettevõtted oma valikule kindlaks.

Mille poolest erinevad need kolm makseteenust teineteisest? Lõpptarbija jaoks ei ole neil suurt erinevust, sest kõik kolm:

on litsentseeritud Rootsi finantsinspektsiooni Finansinspektionen poolt,

on kantud ka Eesti Finantsinspektsiooni hallatud ülepiiriliste makseteenuste pakkujate nimekirja,

saadavad raha või andmed kasutaja soovil otse saaja kontole,

kõigi kolme teenuse kasutamisel tuleb arvestada enda isiku kinnitamisega ehk autentimisega näiteks Smart-ID või Mobiil-ID teel.

Kuigi maksed sooritatakse pangakontolt pangakontole, tuleb panka sisse logida turvalise meetodiga nagu kaks eelmainitud viisi või PIN-kalkulaator, et vältida konto kaaperdamise ohtu. Makseplatvormi kasutamine erineb sel viisil ka aina popimaks saavatest e-rahakottidest: kasutajal on platvormil ainult üks ja konkreetselt tema isikuga seotud konto, e-rahakotte võib inimesel olla mitu.

Pay n Play tulek ja tõus

Trustly seisab ka kiirkasiinode tekkimise ja nende arvukuse taga, kuna just nemad töötasid välja Pay n Play maksesüsteemi, mis on spetsiaalselt kasiinodele orienteeritud makseteenus sissemaksete ja väljamaksete töötlemiseks. Kuna kiirmaksesüsteemil kasutamisel on nii tarbija kui teenuse osutaja jaoks oluliselt rohkem plusse kui miinuseid, valivad Eestis legaalselt hasartmänguteenust osutavad ettevõtted aina enam kiirkasiino tegutsemismudeli.

Pay n Play tehnoloogia ühendab kaks kasiinodes hädavajalikku protsessi ühe sammu alla: maksete tegemine ja enda isiku kinnitamine. Kuna nii Trustly, Brite kui Zimpler edastavad lisaks eurodele ka nõutavaid isikuandmeid, saab hasartmänguportaal tehingu tegemisel automaatselt kinnituse, et kontot kasutab täisealine ja ilma hasartmängupiiranguteta inimene. Tavalises kasiinos on enda isiku kinnitamiseks vaja saata kasiinole dokumente, kuid automaatne andme-edastus teeb osa isikukinnitusprotsessist ilma kasutajapoolse sekkumiseta ise ära.

Kuidas on lugu e-poodidega?

Eesti e-kaubanduses on kolmest makseplatvormist kõige enam kasutusel Trustly, teisi kahte kasutavaid e-poode tuleb tikutulega taga otsida. E-poodides on kiirmaksesüsteemi kasutamine pigem kasutaja mugavusega seotud otsus: ka siin saab konto loomise protsessi asemel end panga kaudu autentida, tulemuseks on automaatselt täidetud väljadega profiil ja võimalus edaspidi makseid kiiremini sooritada. Selline süsteem ei kehti kahjuks igas makseedastusteenuseid kasutavas e-poes.

E-poed eelistavad puhtalt makseedastusplatvormi kasutamise asemel võtta Trustly mõnele muule maksemeetodile lisaks juurde. Kuna tegemist on põhimõtteliselt pangalingi-maksega, ei pea e-poe makselehel Swedbanki või SEB logo asemel Trustly ikoonikest nähes kohkuma – sisu on täpselt sama. Trustly kaudu saadetud maksete aktsepteerimine avab e-poe ukse ka neile, kes ei soovi andmelekke-hirmus või mõnel teisel põhjusel pangakaardi-makseid sooritada või kellel puuduvad e-poe toetatud alternatiivsetel platvormidel kontod.

Siin on heaks illustreerivaks näiteks e-pood Sinsay, kus saab makseid sooritada PayPali, PayU, Google Pay või Trustly kaudu. Kuna PayPal ega PayU pole Eestis laialt levinud makseviisid ja Apple’i seadmete kasutajaid ei aita Google Pay sugugi, jääbki ainsaks pea kõigile avatud ukseks Trustly.