Uus mudel, mille disain on ühendatud Itaalia stiili ja Hiina koostööga, on pälvinud tähelepanu oma visuaalse atraktiivsuse ja taskukohase hinnaklassi tõttu. Paraku esmamulje varjab mitmeid probleeme, mis võib sõidukogemust oluliselt mõjutada.

Visuaalne võlu ja disaini detailid

Auto välidisain on agressiivne ning meenutab Dodge Durango jõuliselt elegantsi, kus sportlikud jooned ja julged mustad detailid annavad sõidukile dünaamilise ja enesekindla ilme. Suur katuseluuk lisab pearuumile valgusküllasust ning loob õhulise tunde, mis on eriti atraktiivne linnakeskkonnas.

Paraku on auto hoolimata oma välimusest Mitshubishi vana 1.5L mootoriga mis on kõike muud kui jõuline või sportlik.



Käigukasti probleemid – tehniline kitsaskoht

Kõige äratuntavam element on SWM-i sõiduomaduste juures käigukast, mis on ülimalt aeglane ja reageerib sõltumata pööretest täiesti ootamatult. Vajutades pedaali, kulub kaks kuni kolm sekundit, enne kui käik reaalselt muutub. See viivitus loob olukorra, kus auto sõiduomadused tunduvad ebakindlad ja isegi ohtlikud, eriti kurvilistel maanteedel. Kohalt ära minek on mõneti võrreldav ameeriklike sõidukitega, kus gaasi vajutamisel ei juhtu midagi, kuniks auto hüppab meetri edasi. Tegemist tehnilise kitsaskohaga, mida ei saa lihtsasti ignoreerida.

Tehnoloogilised lahendused ja sisekujundus

Interjöör püüab kompenseerida mehaanilisi puudusi nutikate tehnoloogiliste lahendustega. Auto on varustatud tahvelarvuti-sarnase kasutajaliidesega, mis juhib infotahvleid ja võimaldab seada tagurduskaamera parameetreid. Kuid ka siin on puudusi: kasutajaliides töötab mõnikord rabedalt ning puutetundlik paneel võib tekitada frustratsiooni, kui seadeid muuta on vaja kiiresti. Näiteks kliimaseadete ekraan püsib nähtavalt täpselt 4 sekundit, hoolimata sellest, mis teed pidi sinna minna ning selle jaoks et istmesoojendust kas sisse või välja lülitada on vaja just sinna menüüsse minna ning otsenupud selleks puuduvad.

Samuti on juhi istekoht sedavõrd kitsas, et üle 70kg kaaluvatel inimestel sinna asja ei ole. Ainuüksi Tallinn - Saue sõit on suuremale inimesele ebamugav ning näha on, et 4000km sõitnud proovisõidukil on juba uksepoolne istmenurk ära istutud ning nahk voltunud.

Kõrvalistuja iste on seevastu nii kõrge, et sinna üle pikemat kasvu inimestel asja ei ole.

Kütusekulu ja jõudlus

Mootori jõudlus, mis põhineb 1,5-liitrisel turbo mootoril, tundub piisav igapäevaseks sõiduks – 120 kw ja 202 Nm pöördemomenti ning paberil tagavad jõudluse. Kuid sõidukogemus ei ole ainult mootori jõudlus; kütusekulu ja käigukasti viivitused mõjutavad seda märkimisväärselt. Kütust rüüpab see auto ligi 9L ning ECO ega Sport reziimid, ei muuda sõiduomadusi absoluutselt.

Dacia Jogger oma 1L LPG mootoriga tundub oma sõiduomaduste juures sportilkum, kui SWM.

Eesti turu konkurents ja hinnaklass

Lõpuks määrab hind?

Tõesti 27000 + 2535€ registreerimine, jätab andut auto hinna alla 30 000€.

Eesti autoturul on antud hinnaklassis mitmeid konkurente, kes pakuvad sarnast sportlikku ja praktilist lähenemist kuid jäävad alla kas mõõtmete või hinnapakkumise osas. Näiteks:

Hyundai Kona – tuntud oma usaldusväärsuse ja kaasaegse tehnoloogiaga; pakub paremat käigukasti reageerimist ning mugavamat interjööri. - Hind 33K

– tuntud oma usaldusväärsuse ja kaasaegse tehnoloogiaga; pakub paremat käigukasti reageerimist ning mugavamat interjööri. - Hind 33K Kia Stonic – taskukohane ja kompaktselt disainitud, rõhutades nutikust ja praktilisust, kusjuures interjöör on vastupidav ja mugav. - Väiksem, hind 22K

– taskukohane ja kompaktselt disainitud, rõhutades nutikust ja praktilisust, kusjuures interjöör on vastupidav ja mugav. - Väiksem, hind 22K Suzuki Vitara – populaarne kompaktne SUV, mis on tuntud oma heade sõiduomaduste ja tehnoloogiliste lahenduste poolest. - Väiksem, nelikvedu, hind alla 30k - tasub kaaluda

– populaarne kompaktne SUV, mis on tuntud oma heade sõiduomaduste ja tehnoloogiliste lahenduste poolest. - Väiksem, nelikvedu, hind alla 30k - tasub kaaluda Dacia Duster – eriti madala hinnaga variant, mis pakub praktilist lahendust neile, kes hindavad esmalt funktsionaalsust ja ruumilisust. - Soodsam, Saadaval ka nelikveoga kuid automaadiga ainult esivedu nagu SWM.

Antud mudeli hinnaklass, ligikaudu 26–30 000 eurot koos registreerimismaksuga, asetub nende konkurentide sekka, kuid tehniliste lahenduste ja käigukasti probleemide tõttu võib ostja eelistada teisi mudeleid, kus sõidukogemus ja tehnoloogiline integratsioon on tasakaalustatud.

Kokkuvõte – emotsioonid vs. praktilisus

Kuigi uus mudel püüab muljet avaldada oma sportliku elegantsi ja atraktiivse välisilmega, on sõidukogemus osas tegemist mitmete kompromissidega. Visuaalne disain ja katuseluuk loovad esmamulje luksusest, kuid tehnilised puudused – eriti käigukasti aeglane reageerimine ja nutipluti segadus – võivad sõidu ajal pettumust valmistada.

Tundub nagu oleks tellitud Itaaliast disain ning kokku kogutud lao nurgas vedelevad komponendid, mille omavaheline kokkusobivus on teisejärguline. Samuti on hetkel ebaselge, kuidas hakkavad välja nägema garantiitööd, kui mõni komponent peaks alt vedama.

Konkurents Eesti turul on tihe ning alternatiivsed mudelid nagu Hyundai Kona, Kia Stonic või Suzuki Vitara pakuvad tihti paremat tasakaalu hinna, tehnoloogia ja sõiduomaduste vahel. Sõiduomaduste poolest on Dacia Duster igatahes parem valik, paraku ei konkureeri see Hiinlaste disainiga.

Kui hind on paratamatult oluline tegur ning oled valmis teatud tehniliste kompromissidega, võib see auto pakkuda huvitavat ja unikaalset lahendust. Siiski tasub enne otsuse tegemist põhjalikult kaaluda, kas pakutud tehnoloogilised lahendused ja sõidukogemus vastavad sinu ootustele võrreldes kohalike konkurentidega.

Tasub vaid loota, et tarkvarauuendused teevad selle auto paremaks ning väike lootus on, et manuaalkastiga SWM-id on paremad.

