(Sisuturundus)

Kui suvised kuumalained muutuvad talumatuks, on tõhus jahutusseade kodus või kontoris hädavajalik. Enne suve saabumist saab abimeest rahulikult valida ja hindki on mõistlikum.

Paljudel inimestel ja ettevõtetel pole võimalik traditsioonilist konditsioneeri paigaldada, kuna see nõuab välisseadet ja sellega kaasnevaid lubasid ning paigaldust. Aga mis oleks, kui jätaks ebamugava osa vahele?

Siin tulevad mängu ilma välisseadmeta konditsioneerid, mis pakuvad tõhusat jahutust keerulise paigalduseta. Üks populaarsemaid valikuid on mobiilne kliimaseade, mida on lihtne liigutada ja kasutada erinevates ruumides.

Miks valida konditsioneer ilma välisseadmeta?

Traditsioonilised split-süsteemiga konditsioneerid vajavad välisseadet, mis peab olema paigaldatud hoone välisküljele. See pole aga alati võimalik, näiteks kortermajas, kus puudub luba välisseadme paigaldamiseks. Konditsioneerid ilma välisseadmeta on ideaalne lahendus, kuna need ei vaja püsipaigaldust ning nende kasutamiseks piisab tavaliselt ainult akna või ventilatsiooniava kaudu sooja õhu välja juhtimisest.

Välisseadmeta konditsioneerid ei vaja keerulist torustikku ega professionaalset paigaldust ning paljusid mudeleid saab kergesti ühest ruumist teise liigutada. See on ideaalne üürikorteritesse , suvilatesse või ajutiseks kasutamiseks kontoris. Ja tänu arenenud tehnoloogiale on need seadmed energiasäästlikumad kui kunagi varem.

Mobiilne kliimaseade – paindlik lahendus igasse ruumi

Üks kõige populaarsemaid variante ilma välisseadmeta jahutusseadmetest on mobiilne kliimaseade . See on ratastel ja seda saab hõlpsasti liigutada sinna, kus jahutust parasjagu kõige rohkem vaja on. Kuna mobiilset konditsioneeri ei pea kindlale kohale paigaldama, on see väga mugav lahendus näiteks magamistubadesse, elutuppa või kontorisse.

Paljud mudelid toimivad lisaks jahutamisele ka ventilaatorina või õhukuivatina. Need on tavaliselt lihtsa juhtpaneeliga ning kaugjuhtimispuldiga mugavaks reguleerimiseks, mis tähendab, et kõigile kasutamiseks sobilikud. Võimas kompressor suudab ruumi temperatuuri kiiresti soovitud tasemele langetada.

Ratastel konditsioneer – mugavus ja efektiivsus ühes seadmes

Kui otsid lahendust, mis oleks sama võimas kui tavaline konditsioneer, kuid samas liigutatav, on ratastel konditsioneer ideaalne valik. Erinevalt statsionaarsetest süsteemidest saab sedagi seadeldist hõlpsalt paigutada erinevatesse kohtadesse vastavalt vajadusele.

Ratastel konditsioneeri liigutamine ja kasutamine ei nõua eriteadmisi. See sobib erineva suurusega ruumidesse, kuna võimsust saab valida vastavalt vajadusele. Lihtsalt ühenda pistikusse ja juhi soe õhk välja akna või ventilatsiooniava kaudu!

Kuidas valida sobiv mudel?

Kuna turul on saadaval palju erinevaid mobiilseid kliimaseadmeid ja ratastel konditsioneere, tasub enne ostu sooritamist mõelda järgmistele faktoritele:

• Ruumi suurus – konditsioneeri võimsus peab olema vastavuses ruumi pindalaga. Väiksemate ruumide (kuni 20 m²) puhul piisab madalama võimsusega mudelist, samas kui suuremate alade jahutamiseks tuleks valida võimsam seade.

• Jahutusvõimsus (BTU) – BTU (British Thermal Unit) näitab, kui palju soojust suudab seade tunnis eemaldada. Keskmiste eluruumide puhul jääb ideaalne vahemik 9000–12000 BTU.

• Müratase – kuna konditsioneer töötab siseruumides, on müratase oluline tegur. Paljud kaasaegsed mudelid töötavad vaiksemalt, kuid enne ostmist tasub kontrollida seadme detsibellitaset.

• Lisaomadused – tänapäevased seadmed pakuvad näiteks taimerit, õhukuivatusrežiimi, energiasäästurežiimi ja kaugjuhtimispulti, mis muudavad seadme kasutamise veelgi mugavamaks.

Konditsioneerid ilma välisseadmeta Kliima1 veebipoes

Kui otsid kvaliteetset ja usaldusväärset lahendust, leiad laia valiku konditsioneere ilma välisseadmeta Kliima1 veebipoest. Sealt leiad erinevate omadustega mudeleid, mis vastavad nii väiksemate kui ka suuremate ruumide jahutusvajadustele.

Mõned populaarsed valikud hõlmavad järgmist:

​Mobiilne konditsioneer Adolus Arctic 2050 on kompaktne ja tõhus seade, mis sobib kuni 26 m² suuruste ruumide jahutamiseks. Sellel on automaatrežiim ning kuivatamise ja ventileerimise funktsioonid, kuid küttefunktsioon puudub.

Adolus Arctic A2050H on sarnane mudel, kuid lisaks jahutamisele pakub ka küttefunktsiooni, sobides samuti kuni 26 m² suurustele aladele. Seade sisaldab automaatrežiimi ning kuivatamise ja ventileerimise võimalusi.

Suuremate, kuni 34 m² ruumide jaoks on saadaval mobiilne konditsioneer Adolus Arctic A2600 . See seade pakub automaatrežiimi ning kuivatamise ja ventileerimise funktsioone, kuid küttefunktsioon puudub.

Kui on vaja nii jahutust kui ka kütet, on sobiv valik Adolus Arctic A2600H . See mobiilne konditsioneer sobib kuni 34 m² suurustele aladele ning sisaldab automaatrežiimi, kuivatamise ja ventileerimise funktsioone.

Kõik need mudelid on saadaval kiire kohaletoimetamisega, et saaksid suvele rahuliku südamega vastu minna. Kui otsid endale sobivat lahendust, tasub kindlasti uurida Kliima1 veebipoes pakutavat valikut, kus on saadaval kvaliteetsed ja taskukohased mudelid igale vajadusele.