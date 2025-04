Telia juht: blokeerime nädalas pea iga Eesti elaniku kohta ühe petukõne katse

Telia Eesti tegevjuhi Andre Visse kinnitusel on ettevõte seadnud sel aastal veelgi suurema fookuse petukõnede ja teiste küberohtudega võitlemisele, kuna petturite tegevus Eesti inimeste suunal on väga intensiivne.

Telia Eesti müügitulu suurenes esimeses kvartalis võrreldes aasta varasemaga 2,9% ja ulatus 90,2 miljoni euroni. Ettevõtte EBITDA ehk kasum enne makse, intresse, kulumit ja amortisatsiooni oli 37,8 miljonit eurot (+4,7%). Telia mobiililiitumiste arv kasvas aastaga 36 000 võrra, ulatudes esimese kvartali lõpus 1,31 miljoni liitumiseni. Interneti püsiühenduse kasutajaid oli kvartali lõpuks 266 000 ja Telia TV kliente 183 000.

Telia juhi Andre Visse sõnul on ettevõtte üks oluline fookus tänavu küberturbe lahenduste veelgi tõhusamaks muutmisel ning ainuüksi esimeses kvartalis blokeerisid Telia turvalahendused ligemale 11 miljonit petukõne katset, mida üritati välismaalt Eesti elanike suunas teha.

„Oleme hiljuti kasutusele võtnud kaks erinevat petukõnede tuvastamise ja tõkestamise lahendust, mis aitavad meil nädalas blokeerida keskmiselt ca miljon petukõne katset. Seega takistame pea iga Eesti elaniku kohta ühe petukõne katse. See näitab ilmekalt probleemi teravust ning vajadust meil teenusepakkujana petturite tegevust piirata,“ märkis Visse.

2025. aastal plaanib ettevõte laiendada oma optikavõrku 15 000 Eesti koduni ning kõnealused võrguarendused toimuvad ligemale 40 piirkonnas, keskendudes eelkõige klientidele, kes täna kasutavad madala kiirusega vasevõrku. Suuremad optikavõrgu arendused viiakse läbi Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Kuressaares, Haapsalus, Tapal ja Kadrinas.

Telia tegevjuhi kinnitusel on ettevõtte jaoks oluline mitte ainult võrkude, tehnoloogia ja erinevate turbelahenduste pidev areng, vaid ka pehmemad inimlikud väärtused.

„Mul on ütlemata hea meel selle üle, et tänavuse konkursi "Parim Teenindaja 2025" tiitli pälvis Telia müügikonsultant ning et konkursi esikümnesse mahtus koguni 5 Telia inimest. Oleme aastaid hoidnud fookust parima klienditeeninduse pakkumisel ning eristume selgelt oma konkurentidest ka digikanalites pakutava kliendikogemuse poolest. See on muutnud asjaajamise Teliaga lihtsaks ja mugavaks, enamuse oma toimingutest saavad meie kliendid tehtud Telia iseteeninduses ning klientidelt saadud tagasiside kinnitab kui kõrgelt seda hinnatakse.“

Teise olulise teemana tõi Visse välja selgelt tulevikku suunatud ning väga suure ühiskondliku potentsiaaliga TI-Hüppe programmi, millega Telia otsustas liituda esimeses kvartalis.

„Tänast tehisaru revolutsiooni võib mõnes mõttes võrrelda 1990ndate digipöördega – see on määramatu, suure potentsiaaliga ning paljusid küsimusi ja hirme tekitav. Kui Tiigrihüpe pani aluse digioskustele, siis TI-Hüppe roll on veelgi sügavam: see ei ole pelgalt haridusprogramm, vaid strateegiline investeering Eesti tulevikku,“ lisas Visse.